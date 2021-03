SFC Energy und Leosphere unterzeichnen internationale Vertriebs- und Liefervereinbarung - EFOY Brennstoffzellen stellen nachhaltige Stromversorgung von Wind-Lidar-Systemen sicher

^ DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Vereinbarung SFC Energy und Leosphere unterzeichnen internationale Vertriebs- und Liefervereinbarung - EFOY Brennstoffzellen stellen nachhaltige Stromversorgung von Wind-Lidar-Systemen sicher

29.03.2021 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SFC Energy AG - Pressemitteilung

SFC Energy und Leosphere unterzeichnen internationale Vertriebs- und Liefervereinbarung - EFOY Brennstoffzellen stellen nachhaltige Stromversorgung von Wind-Lidar-Systemen sicher

Brunnthal/München, Deutschland, 29. März 2021 - Die SFC Energy AG ( F3C:DE,

ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, vertieft die Kooperation mit Leosphere, einem Vaisala-Unternehmen. Leosphere ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und Wartung von schlüsselfertigen Wind-Lidar-Systemen für die Windenergie-Industrie, die Luftfahrt und Meteorologie.

SFC Energy versorgt mit EFOY Brennstoffzellen den Leosphere WindCube(R) mit sauberem Strom. Die bodengebundene Lösung erhebt auf Basis der Lidar-Technologie wichtige Daten, um Windpark-Eignungsgebiete zu identifizieren.

Da die WindCube(R)-Messstationen naturgemäß an Orten fernab des konventionellen Stromnetzes aufgestellt werden, bestand die Herausforderung vor allem darin, die Lidar-Technologie dauerhaft und verbrauchsarm mit Strom zu versorgen. EFOY Brennstoffzellen sind hierfür die perfekte Lösung und leisten in Verbindung mit dem WindCube(R) einen wichtigen Beitrag für die Windenergie-Industrie - vollautonom und umweltfreundlich. Die Fernüberwachung der Brennstoffzelle durch die Softwareplattform WindCube(R) Insights-Fleet rundet das perfekt aufeinander abgestimmte Paket bestehend aus den beiden Lösungen ab.

"In einem dynamischen Wandel des Energiemarktes liefern Leosphere und SFC Energy die Lösungen für komplexe Herausforderungen eines essenziellen Industriezweigs. Mit dem WindCube(R) und der EFOY Brennstoffzelle stellen wir gemeinsam Kunden aus der Windindustrie ein wichtiges Tool zur Datenerhebung von Windpark-Eignungsgebieten zur Verfügung. Unsere vertiefte Kooperation bündelt tiefe Kompetenzen und ermöglicht eine noch effizientere Betreuung unserer Kunden", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

"Die Kunden wissen, dass wir die passenden Lösungen für ihre Anforderungen im Bereich der Windenergie haben. Die Partnerschaft mit SFC Energy stärkt unsere Position als One-Stop-Shop, der mit einer schlüsselfertigen, kosteneffizienten und zuverlässigen Stromversorgungslösung einen zusätzlichen Mehrwert bietet", sagt David Pepy, Head of Renewable Energy Business bei Leosphere, einem Vaisala-Unternehmen.

Weitere Informationen zur neuen EFOY Pro Generation finden Sie unter: www.efoy-pro.com.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 50.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

Zu Vaisala Vaisala ist ein weltweit führendes Unternehmen für Wetter-, Umwelt- und Industriemessungen. Auf der Grundlage von mehr als 80 Jahren Erfahrung bietet Vaisala Messtechnik, die sogar zur Erforschung des Mars und darüber hinaus eingesetzt wird, und trägt aktiv zur Verbesserung der Welt bei. Wir sind ein zuverlässiger Partner für Kund*innen weltweit mit einem umfassenden Angebot an innovativen Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Beobachtung und Messung. Vaisala mit Hauptsitz in Finnland hat über 1.900 Beschäftigte weltweit und ist an der Nasdaq Börse in Helsinki notiert. vaisala.com twitter.com/VaisalaGroup

SFC Pressekontakt: Jens Jüttner Tel. +49 89 125 09 03-32 Email: pr@sfc.com Web: sfc.com

SFC IR Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: crossalliance.de

Vaisala Pressekontakt: Kendra Westerkamp, MAPRagency a Stryker-Munley Group company Tel. +1 720-261-2300 kwesterkamp@mapr.agency

29.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com

ISIN: DE0007568578

WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1179074

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1179074 29.03.2021

°