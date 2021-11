SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity erhält CFIUS-Genehmigung für die Akquisition von Utimaco durch SGT Capital

^ DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Private Equity/Sonstiges SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity erhält CFIUS-Genehmigung für die Akquisition von Utimaco durch SGT Capital

26.11.2021 / 14:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

+++ Pressemitteilung +++

SGT German Private Equity erhält CFIUS-Genehmigung für die Akquisition von Utimaco durch SGT Capital

Frankfurt am Main, 26. November 2021 - Die SGT German Private Equity in Frankfurt (SGF), ein börsennotierter Private Equity-Asset Manager, gibt bekannt, dass das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) seine umfassende Prüfung der Utimaco-Transaktion einschließlich SGT Capital und ihrer Prinzipale abgeschlossen und die Genehmigung erteilt hat. Diese und andere regulatorische Genehmigungen sind vorgeschrieben, um die Akquisition von Utimaco abzuschließen, die im August 2021 vereinbart wurde.

Utimaco ist ein globaler Marktführer bei High-End-Cyber Security-Software mit Sitz in Aachen, Deutschland, und Campbell, Kalifornien und wird von der US-amerikanischen und der deutschen Regierung für die nationale Sicherheit als relevant eingestuft, so dass eine CFIUS-Genehmigung erforderlich ist. Der CFIUS-Prozess, mit dem die antragsgegenständliche Transaktion sowie die SGT Capital und ihre Prinzipale überprüft wurden, beinhaltete die Beteiligung des US Department of Homeland Security.

Das Closing der Transaktion ist weiterhin abhängig von der Genehmigung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Wenn diese Genehmigung nicht vor Jahresende erteilt würde, wäre zusätzlich eine Genehmigung der englischen Behörden notwendig, aufgrund des Brexits und des Auslaufens einer Ausnahmeregelung zum 31.12.2021.

Das Closing der Transaktion wird kurz nach dem Vorliegen sämtlicher erforderlicher Genehmigungen erwartet. Das in Utimaco investierte Eigenkapital in Höhe eines dreistelligen Millionen-Euro-Betrags wird von der SGT Capital Pte. Ltd. (SGTPTE) verwaltet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der SGF.

Obwohl das First Close ihres neuen Private Equity Funds, SGT Capital Fund II, mit dem Closing der Utimaco Transaktion verknüpft wurde und deshalb etwas verzögert stattfindet, rechnet das Management der SGTPTE damit, dass die SGTPTE schon in 2021 profitabel sein wird. Das Asset-Management-Geschäftsmodell der SGT German Private Equity ist nicht von der Covid-19-Pandemie betroffen.

Investor Relations Kontakt

Deep Value Advisors Dirk Schmitt ds@deepvalue.de +49 170 302 8833

Über SGT German Private Equity SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter, börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler Alternative Investment- und Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in Singapur.

Für ihren neuen, branchenagnostischen Private Equity-Fonds SGT Capital Fund II mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika und Laufzeit von zehn Jahren, strebt SGT ein Fundraising-Zielvolumen von 1 bis 3 Mrd. USD an. Das Management Team verfügt über langjährige Führungserfahrungen bei namhaften Adressen - globalen Private Equity-Häusern, Managementberatungen und Investmentbanken.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity desweiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups.

26.11.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Bockenheimer Landstraße 47 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 069-348690520 Fax: 069-348690529 E-Mail: info@sgt-germanpe.com Internet: www.sgt-germanpe.com

ISIN: DE000A1MMEV4

WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 1252304

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1252304 26.11.2021

°