DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity übertrifft ihre Guidance bei Umsatz und Gewinn 2021 deutlich (deutsch)

SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity übertrifft ihre Guidance bei Umsatz und Gewinn 2021 deutlich

^ DGAP-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende/Prognoseänderung SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity übertrifft ihre Guidance bei Umsatz und Gewinn 2021 deutlich

22.12.2021 / 10:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

+++ Pressemitteilung +++

SGT German Private Equity übertrifft ihre Guidance bei Umsatz und Gewinn 2021 deutlich

Frankfurt am Main, 22. Dezember 2021 - Die hundertprozentige Tochter der SGT German Private Equity in Frankfurt (SGF), die SGT Capital Pte. Ltd. (SGTPTE), ein lizenzierter Private Equity Asset Manager mit Sitz in Singapur, hat im zweiten Halbjahr 2021 Umsatzerlöse von knapp 11 Mio. EUR erzielt (1H21: Null EUR). Die Geschäftsleitung der SGTPTE rechnet für das Gesamtjahr 2021 nunmehr mit einem Jahresüberschuss von rund 6 Mio. EUR. Das Tochterunternehmen wird von der SGF seit dessen bilanziellem Zugang am 26.01.2021 voll konsolidiert, sodass sich der Gewinn positiv im IFRS-Konzernergebnis niederschlägt. Auf Konzernebene erwartet die Geschäftsleitung der SGF für das Gesamtjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Größenordnung von 5 Mio. EUR (1H21: -0,2 Mio. EUR) nach Abschreibungen von 2 Mio. EUR bezüglich eines im Zusammenhang mit der Akquisition der SGTPTE bilanzierten immateriellen Vermögensgegenstands (IFRS Konzern). Das entspricht einem erwarteten Nettogewinn in Größenordnung von 0,08 EUR pro ausstehende Aktie (0,50 EUR pro Aktie bezogen auf die durchschnittliche Anzahl Aktien nach IFRS).

Damit übertrifft die SGT German Private Equity beim Umsatz und voraussichtlich beim Gewinn 2021 ihre Guidance deutlich.

Die SGF hatte die SGTPTE Anfang 2021 übernommen, um ihr vorheriges Geschäftsmodell des Investierens aus der eigenen Bilanz in das Asset Management von Investorenkapital zu transformieren. Damit verfolgt sie die Strategie, insbesondere aus Asset Management Fees nachhaltige, planbare Profitabilität zu erzeugen und auf einen Wachstumspfad zurückzukehren.

Die von der Asset Management-Tochter erzielten Umsätze markieren den Beginn der aus dem transformierten Geschäftsmodell der SGT German Private Equity erwarteten Erlösströme. Diese werden die künftige Ertragslage der SGT German Private Equity prägen.

Investor Relations Kontakt

Donnersberg Consulting Dirk Schmitt d.schmitt@donnersberg-consulting.de +49 170 302 8833

Über SGT German Private Equity

SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter, börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler Alternative Investment- und Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in Singapur.

Für ihren neuen, branchenagnostischen Private Equity-Fonds SGT Capital Fund II mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika und Laufzeit von zehn Jahren, strebt SGT ein Fundraising-Zielvolumen von 1 bis 3 Mrd. USD an. Das Management Team verfügt über langjährige Führungserfahrungen bei namhaften Adressen - globalen Private Equity-Häusern, Managementberatungen und Investmentbanken.

Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity desweiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups.

22.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA Bockenheimer Landstraße 47 60325 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: 069-348690520 Fax: 069-348690529 E-Mail: info@sgt-germanpe.com Internet: www.sgt-germanpe.com

ISIN: DE000A1MMEV4

WKN: A1MMEV Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange EQS News ID: 1261129

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1261129 22.12.2021

°