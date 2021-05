DGAP-News: Shareholder Value Beteiligungen AG schließt Aktienrückkaufangebot ab (deutsch)

Shareholder Value Beteiligungen AG schließt Aktienrückkaufangebot ab

^ DGAP-News: Shareholder Value Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Shareholder Value Beteiligungen AG schließt Aktienrückkaufangebot ab

31.05.2021 / 14:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Im Rahmen des auf den Erwerb eigener Aktien gerichteten und am 11. Mai 2021 im Bundesanzeiger veröffentlichten freiwilligen Aktienrückkaufangebots, sind der Shareholder Value Beteiligungen AG bis zum Ablauf der Annahmefrist am 26. Mai 2021 insgesamt 2.556 Aktien angedient worden.

Da die Shareholder Value Beteiligungen AG vor Durchführung des Aktienrückkaufprogramms über keine eigenen Aktien verfügte entspricht der eigene Anteil danach ca. 0,37% am Grundkapital.

Frankfurt am Main, 31. Mai 2021

Der Vorstand

Kontakt: Vorstand Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Str. 1 60311 Frankfurt Tel: 069 6698300 Email: ir@shareholdervalue.de

31.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Shareholder Value Beteiligungen AG Neue Mainzer Straße 1 60311 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69-6698300 Fax: +49 (0)69- 6698-3016 E-Mail: petra.sautter@shareholdervalue.de Internet: www.svb-ag.de

ISIN: DE000A168205

WKN: A16820 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1202692

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1202692 31.05.2021

°