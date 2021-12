DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE knackt Umsatzmilliarde. (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE knackt Umsatzmilliarde.

^ DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Sonstiges SHOP APOTHEKE EUROPE knackt Umsatzmilliarde.

13.12.2021 / 10:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sevenum, 13.12.2021. Ein historischer Tag: Vergangenen Freitag hat SHOP APOTHEKE EUROPE erstmals die Milliardengrenze beim Umsatz überschritten. Die Online-Apotheke, die im Herbst 2016 ihr Börsendebüt feierte, startete im Jahr des Börsengangs mit einem Jahresumsatz von EUR 177,4 Millionen in den Handel. Im laufenden Jahr erwartet der Vorstand von SHOP APOTHEKE EUROPE einen Umsatz von über einer Milliarde, dies entspricht einer Versechsfachung des Geschäftsvolumens seit dem Jahr des Börsengangs.

Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE: 'Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung des Handels hin zum E-Commerce deutlich beschleunigt und der Online-Handel mit rezeptpflichtigen Medikamenten wird durch die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland ab 2022 nochmals an Bedeutung gewinnen. Unsere Wachstumsstory ist noch längst nicht vorbei."

Mit ihrer Präsenz in sieben europäischen Märkten ist SHOP APOTHEKE EUROPE bestens gerüstet, um von der wachsenden Online-Penetration des Sektors zu profitieren. Ferner hat das Unternehmen bereits 2019 die Weiterentwicklung von einer reinen Online-Apotheke hin zu einer kundenzentrierten E-Pharmacy-Plattform eingeleitet. Inzwischen bietet SHOP APOTHEKE EUROPE in Zusammenarbeit mit Partnern die taggleiche Lieferung von Medikamenten in sämtlichen Metropolregionen Deutschlands sowie einen Online-Arzt-Service an. Das Unternehmen wird darüber hinaus sein Angebot als Plattform für medizinnahe Produkte in den kommenden Monaten mit der Erweiterung des digitalen Marktplatzes signifikant ausbauen. Serviceangebote wie z.B. digitales Medikationsmanagement für chronisch kranke Patienten runden das Angebot ab.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.

Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.

Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die zu erwartende Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Tel: +49 221 99 53 44 31 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien: Bettina Fries Tel: +49 211 75 80 779 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations: Carmen Herkenrath Tel: +31 77 850 6109 E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com

Thomas Schnorrenberg Tel: +49 151 46531317 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

13.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com

ISIN: NL0012044747 , DE000A19Y072

WKN: A2AR94, A19Y07 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1256852

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1256852 13.12.2021

°