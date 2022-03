DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE: ONLINE-APOTHEKE NUMMER 1 IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH. (deutsch)

SHOP APOTHEKE EUROPE: ONLINE-APOTHEKE NUMMER 1 IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH.

Sevenum, 15. März 2022. SHOP APOTHEKE EUROPE, eine der führenden Online-Apotheken in Europa, erzielt hervorragende Bewertungen in den Online-Apotheken-Studien des Münchener Unternehmens Smile BI und belegt in Deutschland und Österreich den ersten Platz unter vielen weiteren E-Apotheken.

In der Online-Apotheken-Studie 2021 von Smile BI in Deutschland analysiert das Unternehmen, welche Online-Apotheken am besten performen. Hierzu wurden 20 Anbieter in sieben Kriterien aus Sicht der VerbraucherInnen verglichen. Bei den Entscheidungsfaktoren handelte es sich um den Preis, SEO, Service, Traffic, Usability, Social und WKZ. shop-apotheke.com konnte in allen Kategorien überzeugen und belegt mit insgesamt 82 Prozent den ersten Platz vor allen anderen Online-Apotheken.

Auch in Österreich erzielte SHOP APOTHEKE den ersten Platz. shop-apotheke.at gilt als eine der am besten performenden E-Apotheken und somit als optimal aufgestellt. Der Online-Apotheken-Studie 2022 wurden sechs Entscheidungsfaktoren zu Grunde gelegt. Zehn Online-Apotheken wurden hinsichtlich Preis, SEO, Service, Traffic, Usability und Social untersucht. shop-apotheke.at überzeugte wie bereits der deutsche Online-Shop in allen Kategorien und ging als klarer Sieger des Gesamtrankings hervor. Auch im Vergleich des Webtraffics zeigt sich, dass SHOP APOTHEKE in Österreich ganz klar Marktführer ist: Drei Viertel aller Online-Apotheken-BesucherInnen sind KundInnen bei shop-apotheke.at.

"Wir freuen uns sehr, dass wir in Deutschland den ersten Platz in der Studie erzielen konnten, da sie aus Verbrauchersicht durchgeführt wurde. Dies zeigt uns, dass unsere kundenzentrierte Strategie genau dort Früchte trägt, wo es uns am wichtigsten ist: bei unseren KundInnen.", kommentiert Sepideh Gazeri, Director, Country Management Germany bei SHOP APOTHEKE EUROPE.

"Dass wir als Marktführer in Österreich nun auch den ersten Platz in der Online-Apotheken-Studie erzielt haben, ist ein toller Vertrauensbeweis und zeigt, dass wir den Bedürfnissen unserer KundInnen gerecht werden." ergänzt Felix Behnke, Director, Country Management Austria bei SHOP APOTHEKE EUROPE.

Smile BI GmbH ist Teil der Kaske Group aus München und gilt als innovatives Business Intelligence SaaS-Unternehmen mit Pharmafokus.

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.

Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Lille, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen 7,9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.

Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.
Erik de Rodeweg 11-13
5975 WD Sevenum
Niederlande
www.shop-apotheke-europe.com

