DGAP-News: SHS und yabeo investieren in die führende skandinavische Digital Health Plattform Dr.Dropin (deutsch)

SHS und yabeo investieren in die führende skandinavische Digital Health Plattform Dr.Dropin

^ Emittent / Herausgeber: SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity SHS und yabeo investieren in die führende skandinavische Digital Health Plattform Dr.Dropin

22.04.2022 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bildlink:

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=a74871600eebc515596be618c3cbec76

Bildtitel:

* Der stark wachsende norwegische Gesundheitsdienstleister Dr.Dropin ermöglicht kurzfristige ärztliche Beratung und Behandlung - persönlich vor Ort als auch digital per App

* Dr.Dropin verzeichnete im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als 30 Mio. Euro, was einer CAGR von mehr als 100 % für die letzten drei Jahre entspricht

* SHS finanziert aus seiner fünften Fondsgeneration die weitere Skalierung und den Markteintritt in weitere europäische Länder

Tübingen / Oslo 22.04.2022

Der Tübinger Healthcare-Investor SHS investiert gemeinsam mit dem Münchner Investor yabeo in Dr.Dropin, eine digital-analoge Plattform zur ärztlichen Konsultation per App- basierter digitaler Sprechstunde oder vor Ort in einer der Dr.Dropin Kliniken.

In Zeiten der Coronapandemie, aber auch schon zuvor, leiden Patienten unter langen Wartezeiten bis sie einen Termin beim Arzt bekommen. Seien es Termine beim Allgemeinmediziner oder beim Facharzt - die Wartezeiten sind häufig lang, die Anfahrtswege oftmals beschwerlich. Dr.Dropin möchte diese Erschwernisse mit seiner digitalen Kompetenz und seinen zahlreichen Kliniken aus dem Weg räumen. Termine werden unkompliziert online über die firmeneigene App gebucht. Patienten können so ohne lange Wartezeit entweder persönlich oder via digitaler Sprechstunde kurzfristig behandelt werden können. Auch Folgetermine können im digitalen Rahmen stattfinden.

Damit verbindet Dr.Dropin den persönlichen Kontakt, der im medizinischen Beratungsangebot unersetzbar ist, mit den Vorteilen digitaler Produkte, die den Patienten-Alltag erleichtern.

Als Teil der Investitionsstrategie möchte Dr.Dropin, basierend auf dem Erfolg in Norwegen, seine Dienstleistungen auf andere europäische Länder ausweiten. SHS unterstützt das Unternehmen bei seiner Expansion und sieht in dem Digital Health Angebot für Patienten von Dr.Dropin einen Wettbewerbsvorteil, der großes Wachstumspotenzial in weiteren europäischen Märkten verspricht.

"Wir freuen uns, den Healthcare-Investor SHS auf unserem spannenden Weg zur Internationalisierung mit an Bord zu haben und damit einen Investor mit Sektorexpertise an unserer Seite zu wissen. Unser erklärtes Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung besser und für jeden einfach zugänglich zu machen", so Dr.Dropin CEO Daniel Sørli.

"SHS ist erfreut, ein Unternehmen wie Dr.Dropin bei der weiteren Skalierung begleiten zu können. In der heutigen Zeit ist ein unkompliziertes und vollumfassendes Ärzteangebot mit der Möglichkeit zur digitalen Konsultation unverzichtbar. Wir sind überzeugt, dass Dr.Dropin mit dem "digiphysical" Konzept eine erfolgversprechende Marktlücke schließt", erklärt SHS Partner Dr. Cornelius Maas.

Dr. Gerrit Seidel, Managing Director und Partner bei yabeo, kommentiert: "Wir sind immer auf der Suche nach innovativen und bahnbrechenden Healthtech-Unternehmen und Dr.Dropin passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Angesichts des Wachstums und der Entwicklung, die Dr.Dropin und das engagierte Team bisher gezeigt haben, sind wir überzeugt, dass diese Transaktion zur weiteren dynamischen Entwicklung von Dr.Dropin sowie zur erfolgreichen Erschließung weiterer europäischer Märkte beitragen wird."

Über Dr.Dropin

Der norwegische Gesundheitsdienstleister Dr.Dropin wurde 2017 von Dr. Daniel Sørli gegründet. Das Unternehmen bietet Allgemeinmediziner, Fachärzte, Physiotherapeuten und Psychologen zu Festpreisen mit kurzen Wartezeiten an. Das Unternehmen ist mit 25 Kliniken in allen größeren norwegischen Städten vertreten und bietet die meisten seiner Dienstleistungen auch über sichere digitale Lösungen an. Die größten Anteilseigner des Unternehmens sind die Start-up-Fabrik Askeladden & Co und der Gründer Dr. Daniel Sørli selbst.

Weitere Informationen unter www.drdropin.no

Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH:

"Building European Healthcare Champions" ist das Leitmotiv des Tübinger Brancheninvestors SHS. In diesem Sinne finanziert und entwickelt der auf Healthcare-Beteiligungen spezialisierte Investor seine Portfoliounternehmen. Der Fokus der Investitionen liegt dabei seit der Gründung 1993 auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Family Offices, Unternehmer, strategische Investoren und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 20 Mio. EUR. Darüber hinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ethischen Aspekten. So hat sich die Beteiligungsgesellschaft dem Prinzip des Socially Responsible Investings (SRI) verpflichtet und ist Mitglied bei UN PRI, einer vom UN-Umweltprogramm ins Leben gerufenen Investoreninitiative. Deren Mitglieder legen sich vertraglich fest, bei ihren Investitionen ökologische und soziale Richtlinien einzuhalten. Zu den bisher von SHS finanzierten Unternehmen gehören beispielsweise die auf Schlaganfallbehandlungen spezialisierte Phenox GmbH aus Bochum, der Drug Delivery Experte Develco Pharma AG mit Sitz in der Schweiz und Deutschland sowie die schweizerische evitria AG, ein Weltmarktführer in der Produktion von kundenspezifischen Antikörpern, die von SHS vor kurzem sehr erfolgreich veräußert wurde. Aktuell investiert SHS aus ihrem fünften Fonds, der 2018 aufgelegt wurde.

Weitere Informationen unter www.shs-capital.eu

Sie wünschen regelmäßig Updates zu SHS? Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf LinkedIn

Über yabeo:

yabeo ist ein Venture Investment- und Advisory-Unternehmen, das in der Frühphase von Technologie-Firmen investiert und diese nachhaltig weiterentwickelt. Der Erfolg von yabeo liegt im Wachstum von Unternehmen, Skalieren von Organisationen und im Roll-Out neuer Technologien. Investment-Fokus des Münchner Wagniskapitalgebers liegt auf innovativen FinTechs (z.B. Solarisbank), InsurTechs (z.B. CLARK) und HealthTechs (z.B. CERA). yabeo verwaltet derzeit Assets under Management von mehr als 200 Mio. EUR. über sämtliche Investmentplattformen. Das Ziel ist, in technologiegetriebene Unternehmen in der Frühphase zu investieren, die in ihrem Segment Veränderungen vorantreiben, indem sie mittels neuer Technologie und innovativem Geschäftsmodell bisherige Spielregeln neu definieren.

Weitere Informationen unter www.yabeo.de

Pressekontakt: Sarah Stelzer SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH Bismarckstraße 12 72072 Tübingen sas@shs-capital.eu

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Medienarchiv unter http://www.dgap.de.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

°