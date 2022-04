SHS veräußert Anteile an der Bochumer phenox GmbH, einem führenden Hersteller von Technologien für die Behandlung von Schlaganfällen

* Das stark wachsende Medizintechnikunternehmen phenox ist Spezialist für Technologien zur neurointerventionellen Therapie von Schlaganfällen

* Das Bochumer Unternehmen hat sich mit dem u.a. von SHS zur Verfügung gestellten Wachstumskapital von einem Start-up zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Schlaganfall-Therapie entwickelt

* Ein erfolgreicher Exit für Investoren aus der dritten SHS-Fondsgeneration

* Der neue Eigentümer zielt auf schnelles Wachstum in zentralen Märkten wie Europa, USA, Japan und China

Tübingen / 21.04.2022

Der Tübinger Healthcare-Investor SHS, der zusammen mit der NRW Bank Wachstumskapital in den Medizintechnikhersteller phenox GmbH investiert hat, veräußert seine Anteile an den asiatischen Kooperationspartner.

Das stark wachsende Bochumer Unternehmen wurde 2005 gegründet mit dem Ziel, innovative Technologien und Lösungen für die Behandlung von neurovaskulären Erkrankungen zu entwickeln. So werden die Produkte von phenox in der Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen eingesetzt. phenox hat sich in diesem Bereich aufgrund innovativer Produkte und bahnbrechender Technologien zu einem Marktführer entwickelt und ist inzwischen einer der drei größten Anbieter in Europa. Der Käufer, Wallaby Medical, mit Sitz in Laguna, Kalifornien und Shanghai, China, ist bereits Kooperationspartner von phenox mit gemeinsamer Marktbearbeitung in den USA und China. Zusammen soll jetzt neben Europa auch der asiatische Markt, insbesondere China und Japan, intensiv angegangen werden.

"Wir freuen uns, dass wir die phenox GmbH auf ihrem Unternehmensweg unterstützen konnten. Es war eine Freude, mit dem erfahrenen und hochkompetenten Gründerteam um Prof. Dr. Monstadt sowie dem Beirat, angeführt von Prof. Dr. Henkes, zusammenzuarbeiten. Wir sind sicher, dass phenox zusammen mit Wallaby die Marktführerschaft auch in anderen Regionen über Europa hinaus ausbauen wird. Wir wünschen der phenox und den Mitarbeitern auf ihrem weiteren Weg alles Gute", erklärt der Gründer des Tübinger Healthcare-Investors SHS und ehemalige Beirat von phenox, Dr. Bernhard Schirmers.

"Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung der SHS. Nicht zuletzt konnten wir auch davon profitieren, dass SHS als Brancheninvestor über ein internationales Medizintechnik-Netzwerk verfügt und ein Portfolio hält, das Synergien bietet", erklärt phenox CEO Prof. Dr.-Ing. Hermann Monstadt.

"Die Beteiligung an phenox ist ein schönes Beispiel aus unserem Portfolio, dass hohe Innovationskraft und Managementkompetenz verbunden mit Wachstumskapital und dem Netzwerk eines MedTech-Investors international extrem erfolgreich sein kann", bemerkt SHS Partner Dr. André Zimmermann.

SHS hat die Beteiligungsentwicklung der phenox aus der dritten SHS-Fondsgeneration sowie einem von der KfW refinanzierten SHS-Parallelfonds durchgeführt. Im Geschäftsjahr 2022 konnte SHS bereits den zweiten Untenehmensverkauf mit attraktivem Rückfluss für die Investoren der dritten Fondsgeneration realisieren.

Über die SHS Gesellschaft für Beteiligungsmanagement mbH:

"Building European Healthcare Champions" ist das Leitmotiv des Tübinger Brancheninvestors SHS. In diesem Sinne finanziert und entwickelt der auf Healthcare-Beteiligungen spezialisierte Investor seine Portfoliounternehmen. Der Fokus der Investitionen liegt dabei seit der Gründung 1993 auf Expansionsfinanzierungen, Gesellschafterwechsel und Nachfolgesituationen. Dabei geht SHS sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen ein. Zu den Investoren der SHS-Fonds gehören etwa Pensionsfonds, Dachfonds, Family Offices, Unternehmer, strategische Investoren und das SHS-Managementteam. Das Eigenkapital-Investment der AIFM-registrierten Gesellschaft beträgt bis zu 20 Mio. EUR. Darüber hinausgehende Volumina können mit einem Netzwerk von Co-Investoren umgesetzt werden. Bei den Investitionsentscheidungen legt SHS starkes Gewicht auf die Berücksichtigung von ethischen Aspekten. So hat sich die Beteiligungsgesellschaft dem Prinzip des Socially Responsible Investings (SRI) verpflichtet und ist Mitglied bei UN PRI, einer vom UN-Umweltprogramm ins Leben gerufenen Investoreninitiative. Deren Mitglieder legen sich vertraglich fest, bei ihren Investitionen ökologische und soziale Richtlinien einzuhalten. Zu den bisher von SHS finanzierten Unternehmen gehören beispielsweise die auf Schlaganfallbehandlungen spezialisierte Phenox GmbH aus Bochum, der Drug Delivery Experte Develco Pharma AG mit Sitz in der Schweiz und Deutschland sowie die schweizerische evitria AG, ein Weltmarktführer in der Produktion von kundenspezifischen Antikörpern, die von SHS vor kurzem sehr erfolgreich veräußert wurde. Aktuell investiert SHS aus ihrem fünften Fonds, der 2018 aufgelegt wurde.

