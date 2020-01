DGAP-News: SHS VIVEON AG: Erweiterung des Vorstands: Eva Sophie Wiesmüller wird zum Vorstand berufen (deutsch)

SHS VIVEON AG: Erweiterung des Vorstands: Eva Sophie Wiesmüller wird zum Vorstand berufen

München, 07. Januar 2019 - Der Aufsichtsrat der SHS VIVEON AG hat heute Frau Eva Sophie Wiesmüller (46) zum Vorstand und Chief Technology Officer / Chief Produkt Officer der SHS VIVEON AG bestellt. Frau Wiesmüller beginnt ihre Tätigkeit mit sofortiger Wirkung. Frau Wiesmüller verantwortet zukünftig das Ressort Technologie und Entwicklung.

Mit Frau Wiesmüller ist es gelungen eine ausgewiesene und praxiserprobte Branchenkennerin aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen und Informations- und Technologiebranche an Bord zu holen. Sie wird den bereits eingeleiteten Veränderungsprozess der SHS VIVEON AG zu einem innovativen Lösungsanbieter für Risiko- und Kreditmanagement Lösungen intensiv weiter fördern und vorantreiben. Dabei wird Frau Wiesmüller die Weichen stellen für kontinuierliche Innovationen in den SHS VIVEON Kundenlösungen sowie für den weiteren Ausbau der SHS VIVEON Plattform und der unternehmenseigenen Cloud. Dies wird den begonnenen profitablen Wachstumskurs der SHS VIVEON AG weiter beschleunigen.

Mit mehr als 20 Jahren Industrieerfahrung sowohl im internationalen Konzern, in Technologie-Startups als auch in familiengeführten Mittelstandsunternehmen gilt sie als erfahrene Expertin für strategisches Technologiemanagement, Digitalisierung und innovative Produktlösungen unter Einsatz innovativer Technologien. Frau Wiesmüller ist bestens vernetzt im digitalen Öko-System sowie zu nationalen und internationalen Hochschulen und Wirtschafsorganisationen.

Lothar Pauly, Aufsichtsratsvorsitzender der SHS VIVEON AG, zur Veränderung im Vorstand: "Frau Wiesmüller bringt durch ihre bisherigen Tätigkeiten in technologischen Aufgabenstellungen auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene eine sehr breite, die SHS VIVEON bereichernde Erfahrung mit. Wir freuen uns sehr, Frau Wiesmüller bei der SHS VIVEON AG begrüßen zu dürfen."

Ralph Schuler, Vorstandsvorsitzender der SHS VIVEON AG: "Frau Wiesmüller verbindet Innovationskraft und strategisches Technologieverständnis mit erprobter Umsetzungsfähigkeit in organisatorischen Transformationsprozessen. Wir freuen wir uns auf diese Verstärkung im Vorstand und für das gesamte SHS VIVEON Team".

Innerhalb des Vorstands der SHS VIVEON AG werden sich die Aufgaben wie folgt aufteilen:

Ralph Schuler, Vorstandsvorsitzender der SHS VIVEON AG verantwortet die vertrieblichen und marktnahen Themen im Bereich Neukunden, Bestandskunden, Marketing und Professional Services, sowie die zentralen Headquarter Aufgaben inklusive der zukünftigen strategischen Ausrichtung der SHS VIVEON.

Eva Sophie Wiesmüller übernimmt die Bereiche Produktmanagement, Produktentwicklung, die SHS VIVEON Cloudangebote sowie das SHS VIVEON eigene Rechenzentrum und die interne IT.

Dr. Jörg Seelmann-Eggebert führt Teile des Neukunden- wie Bestandskundengeschäfts der bisherigen Risiko Management Lösungen, die Informations- und Datensicherheit und wird als Chief Solution Architect die weitere Entwicklung der SHS VIVEON Plattform in Zusammenarbeit mit Frau Wiesmüller vorantreiben.

Der Aufsichtsrat

Über SHS VIVEON Die SHS VIVEON AG ist ein führender Anbieter und ausgewiesener Experte von software-basierenden Lösungen für Financial Risk- und Credit-Management. Ziel ist es, alle Umsatz- und Risiko-beeinflussenden Entscheidungen entlang des digitalen "Lead-to-Cash"-Prozesses von Unternehmen nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Damit hilft die SHS VIVEON AG den Kunden aus gehobenen Mittelstand und nationalen wie internationalen Großkonzernen bei der erfolgreichen Digitalisierung und Transformation.

Alle Softwarelösungen von SHS VIVEON sind in der modularen Service-Solution-Plattform enthalten. Sie deckt alle Bereiche des Kundenprozesses ab: vom Lead-Prozess über die Angebots- und Vertragsphase bis hin zur Kundenentwicklung und zum Forderungsmanagement. Die Software- und Beratungslösungen können an die spezifischen Bedürfnisse angepasst und nahtlos in bestehende IT-Infrastrukturen integriert werden. Die Lösungen unterstützen damit die Digitalisierungsstrategie von Unternehmen jeder Größe in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Handel, E-Commerce, Industrie, Telekommunikation und Energie. Der Hauptsitz der SHS VIVEON AG befindet sich in München und mit Niederlassungen ist das Unternehmen in Düsseldorf, Mühldorf am Inn, Stuttgart, Wien und Zug vertreten. SHS VIVEON ist im M: access der Börse München gelistet. Weitere Informationen: www.shs-viveon.com

