DGAP-News: Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland gefragt: sdm SE steigert operatives Ergebnis um 57 % in 2021 (deutsch)

Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland gefragt: sdm SE steigert operatives Ergebnis um 57 % in 2021

- Vorläufige Zahlen 2021: Umsatz +25,10 % auf 12,99 Mio. Euro; EBIT +57,73 % auf 1,36 Mio. Euro - Ergebnisse leicht über der eigenen Prognose und den Analystenschätzungen - Ausblick 2022: Zweistelliges organisches Wachstum + Übernahmen

München, 02. Februar 2022. Das Sicherheitsgefühl in Deutschland nimmt ab und die Nachfrage nach Sicherheitsleistungen durch Behörden, Unternehmen und Privatpersonen steigt. Dieser Trend hat sich auch im Jahr 2021 fortgesetzt. Davon hat die sdm SE ( ISIN: DE000A3CM708 ) profitiert und den Umsatz sowie den Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Auf Basis vorläufiger Berechnungen hat einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München den Umsatz im Jahr 2021 von 10,38 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum um 25,10 % auf 12,99 Mio. Euro gesteigert. Wesentlicher Erlösbringer für das seit Herbst 2021 börsennotierte Unternehmen ist der Werk- und Objektschutz von Behörden, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen. Auf der Ertragsseite profitierte sdm von der im Jahr 2019 eingeleiteten Optimierung und Weiterentwicklung. So legte der Gewinn auf allen Ebenen deutlich überproportional zu: Das operative Ergebnis (EBIT) von 0,90 Mio. Euro um 57,73 % auf 1,36 Mio. Euro und das Ergebnis vor Steuern (EBT) von 0,84 Mio. Euro um 63,41 % auf 1,38 Mio. Euro. Damit liegen sowohl Umsatz als auch Ergebnis leicht über der eigenen Prognose (Umsatz rund 12,50 Mio. Euro; EBIT 1,20 Mio. Euro bis 1,25 Mio. Euro) und den Schätzungen der Analysten (Umsatz 12,50 Mio. Euro; EBIT 1,20 Mio. Euro).

"In den vergangenen Jahren hat sich sdm modernisiert und optimiert. Dies zahlt sich bei der Akquise und auf der Kostenseite mehr und mehr aus", sagt Oliver Reisinger, Vorstand der sdm SE. "Die Nachfrage nach Schutz ist weiterhin erfreulich hoch und wir sind in der Metropolregion München hervorragend positioniert, um auch im laufenden Jahr davon zu profitieren. Derzeit arbeiten wir praktisch an der Kapazitätsgrenze und bilden neues Personal aus. Darüber hinaus wollen wir durch Übernahmen und Partnerschaften unser Leistungsspektrum bzw. unsere regionale Präsens erweitern und unser Wachstum beschleunigen. Entsprechende Gespräche laufen, dabei besteht aufgrund unserer starken organischen Entwicklung kein Zeitdruck."

Im Jahr 2022 erwartet sdm erneut ein zweistelliges organisches Wachstum und plant die eine oder andere Übernahme. Auch bei der Optimierung interner Prozesse sieht das Unternehmen weiteres Potential.

Kontakt Presse und Investor Relations Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de

Kontakt allgemein sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de

Über sdm Die sdm SE ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München sowie W&W Dienstleistungen. Die sdm Gruppe wurde 1999 gegründet und ist heute einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Als Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz ist die sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die unsere Kunden schützen wollen. Die über 300 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2021 hat sdm einen Umsatz von 12,99 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 1,36 Mio. Euro erzielt. Weitere Informationen: www.sdm-se.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: sdm SE Traubinger Straße 1 81477 München Deutschland E-Mail: kontakt@s-d-m.de Internet: www.sdm-se.de

ISIN: DE000A3CM708

WKN: A3CM70 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 1275572

02.02.2022

