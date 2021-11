DGAP-News: SIG Combibloc Group AG: SIG lanciert nächste Generation der Fülltechnologie und führt neues Verpackungsformat ein (deutsch)

SIG Combibloc Group AG: SIG lanciert nächste Generation der Fülltechnologie und führt neues Verpackungsformat ein

8. November 2021 SIG Combibloc Group ("SIG")

SIG lanciert nächste Generation der Fülltechnologie und führt neues Verpackungsformat ein

SIG, ein Innovations- und Technologieführer im Bereich der aseptischen Kartonverpackungen, hat mit SIG NEO eine bedeutende Innovation in der Fülltechnologie vorgestellt. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18'000 Packungen pro Stunde ist SIG NEO die weltweit schnellste Abfüllanlage für Kartonpackungen in Familiengrösse. Im Vergleich zu SIGs aktueller Generation von Abfüllanlagen für Familienpackungen weist sie zudem einen um 25% geringeren CO2-Fussabdruck pro gefüllter Packung auf, was auf die niedrigen Abfallraten und den geringeren Verbrauch von Wasser und anderen Betriebsmitteln zurückzuführen ist.

SIG NEO hilft den Kunden von SIG in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Produktion zu optimieren und gleichzeitig die Kosten zu minimieren. Die neue Generation von Abfüllanlagen reduziert die Gesamtbetriebskosten durch längere Betriebszeiten, kürzere Reinigungszeiten und erhöhte technische Effizienz. Die Maschine bietet auch zusätzliche Flexibilität, da die Kunden zwischen 12'000, 16'000 oder 18'000 Packungen pro Stunde und zwischen verschiedenen Volumengrössen bis zu 1 Liter wählen können. Als Ergänzung zur Abfüllanlage hat SIG auch SIG PACER, ein vollautomatisches, von einem Roboterarm angetriebenen Magazin für Kartonmäntel, und SIG CRUISER, eine neue Benutzeroberfläche, über die die gesamte Anlage durchgängig gesteuert werden kann, entwickelt.

Ian Wood, Chief Technology Officer bei SIG, sagte: "Lebensmittel- und Getränkehersteller haben enge Zeitvorgaben und anspruchsvolle Produktions- und Rentabilitätsziele sowie Nachhaltigkeitsvorgaben zu erfüllen. Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir ein System von Weltklasse entwickelt, das weitaus flexibler und effizienter ist als jedes andere auf dem Markt. Unsere neue Fülltechnologie senkt die Kosten und reduziert gleichzeitig den CO2-Fussabdruck. Sie ist sowohl für das Unternehmen als auch für die Umwelt besser und stellt einen aussergewöhnlichen Durchbruch für aseptische Abfüllanlagen dar."

SIG bringt ausserdem combivita auf den Markt, eine neue aseptische Packung in Familiengrösse, die auf SIG NEO-Maschinen abgefüllt wird. combivita wurde auf der Grundlage umfangreicher verbraucherorientierter Untersuchungen entwickelt und bietet ein neues Mass an Komfort und Differenzierung. combivita ist in drei Volumengrössen (500, 750 und 1'000 ml) erhältlich und verfügt über eine abgeschrägte Oberseite und eine breitere Öffnung, um ein reibungsloses und einfaches Ausgiessen mit dem neuen, leicht zu öffnenden und wiederverschliessbaren Verschluss truTwist von SIG zu gewährleisten. Die äusserst robuste combivita-Packung reduziert zudem die Kosten für Sekundärverpackungen und Logistik im Vergleich zu bestehenden Kartonformaten.

Ali Kaylan, SVP Innovation bei SIG, sagte: "Die Pandemie hat einen Paradigmenwechsel bei den Verbrauchergewohnheiten ausgelöst, wie z. B. das Arbeiten von zu Hause aus und den Kauf von Produkten auf Vorrat. Infolgedessen ist die Nachfrage nach praktischen Produkten in Familiengrösse und Verpackungsformaten deutlich gestiegen. Unsere neue combivita-Packung macht das Leben einfacher, bequemer, flexibler und nachhaltiger - sowohl für die Verbraucher als auch für unsere Kunden."

Mehr über die neueste Innovation von SIG erfahren Sie hier.

Kontakt für Investoren:

Jennifer Gough +41 52 543 1229 Director Investor Relations SIG Combibloc Group AG Neuhausen am Rheinfall, Schweiz jennifer.gough@sig.biz

Kontakt für Medien:

Lemongrass Communications Andreas Hildenbrand +41 44 202 5238 andreas.hildenbrand@lemongrass.agency

Fülltechnologie nächster Generation von SIG

combivita - die neue Produktlinie von SIG

Bildtitel: combivita mit dem neuen Ausgusssystem truTwist

Über SIG

SIG ist ein führender System- und Lösungsanbieter für aseptische Kartonverpackungen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit unseren Kunden zusammen, um Lebensmittel auf sichere, nachhaltige und bezahlbare Weise zu Verbrauchern auf der ganzen Welt zu bringen. Unsere einzigartige Technologie und herausragende Innovationskraft ermöglichen es uns, unseren Kunden End-to-End-Lösungen für differenzierte Produkte, intelligentere Fabriken und vernetzte Verpackungen anzubieten, um den sich stetig wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts, und wir verfolgen den "Way Beyond Good", um ein netto-positives Lebensmittelverpackungssystem zu schaffen.

SIG wurde 1853 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neuhausen, Schweiz. Die Kompetenz und Erfahrung unserer weltweit rund 5'900 Mitarbeiter ermöglichen es uns, schnell und effektiv auf die Bedürfnisse unserer Kunden in mehr als 70 Ländern einzugehen. 2020 produzierte SIG 38 Milliarden Packungen und erzielte einen Umsatz in der Höhe von EUR 1,8 Milliarden. SIG hat ein AA ESG-Rating von MSCI, eine Bewertung von 13,4 (geringes Risiko) von Sustainalytics und ein Platin-CSR-Rating von EcoVadis. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.biz.

