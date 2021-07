DGAP-News: SIGNA Development Selection AG platziert erfolgreich erste grüne Anleihe in Höhe von 300 Mio. EUR (deutsch)

SIGNA Development Selection AG platziert erfolgreich erste grüne Anleihe in Höhe von 300 Mio. EUR

SIGNA Development Selection AG platziert erfolgreich erste grüne Anleihe in Höhe von 300 Mio. EUR

Wien, 19. Juli 2021 - Die SIGNA Development Selection AG (SDS), einer der führenden Immobilienentwickler Europas, hat erfolgreich eine grüne Anleihe begeben. Die Emission des Senior Unsecured Green Bonds - die erste Kapitalmalmarkttransaktion der SDS - hat ein Volumen von 300 Mio. EUR, eine 5-jährige Laufzeit und einen 5,5 % p.a. Kupon. Die von der SIGNA Development Finance S.C.S., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der SDS, begebene und mit einer Garantie der SDS unterlegte Anleihe wurde bei institutionellen Investoren vorwiegend aus Europa platziert und war signifikant überzeichnet. Ein Betrag in Höhe der Erlöse aus der Anleihe fließt zu 100 % in geeignete nachhaltige Projekte. Die Emission stellt die erste Platzierung eines Green Bonds eines Immobilienentwicklers in der DACH-Region im Jahr 2021 dar.

Mit dieser ersten Kapitalmarktransaktion erweitert und stärkt SDS als bedeutender Immobilienentwickler in Europa mit einem Gross Development Value von 8,4 Mrd. EUR die Kapitalbasis.

Die Emission von grünen Finanzierungsinstrumenten ist dabei Teil der umfangreichen Nachhaltigkeitsstrategie von SIGNA. SIGNA Development Selection AG folgt dem Leitbild einer nachhaltigen und zukunftssichernden Entwicklung.

Manuel Pirolt, CFO SIGNA Development Selection AG: "Mit unserer ersten börsennotierten Anleihe haben wir uns erfolgreich am Kapitalmarkt positioniert und unsere Investorenbasis wesentlich erweitert. Die hohe Nachfrage unterstreicht die Attraktivität unseres Angebots und die Überzeugung der Anleger. Wir freuen uns über das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird und sehen uns in unserer strategischen Ausrichtung bestätigt."

Die grüne Anleihe erfüllt sowohl die Anforderungen der Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als auch die des Green Finance Frameworks der SDS. Das Framework fasst die Eignungskriterien zusammen, nach denen die SDS nachhaltige Nettoemissionserlöse allokiert. Dazu zählen nachhaltige Immobilienprojekte und die Entwicklung von Gebäuden mit Green-Building-Zertifizierungen oder Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz, in erneuerbare Energie und die Förderung nachhaltiger Mobilität innerhalb des Projektportfolios.

Über SIGNA Development Selection AG Die SIGNA Development Selection AG ist die zweitgrößte der fünf Gesellschaften von SIGNA Real Estate. Sie kauft, entwickelt und optimiert klassische Gewerbe- und Wohnimmobilien sowie Einzelhandelsflächen und Hotels, häufig auch als MixedUseImmobilien, sowie ganze Stadt-Quartiere in wirtschaftsstarken urbanen Zentren im deutschsprachigen Europa. Das Unternehmen verfolgt die Strategie "Kaufen - Entwickeln - Verkaufen".

Der Gross Asset Value lag Ende 2020 bei 3,5 Mrd. EUR. In einem dynamischen Marktumfeld behauptet sich die SDS seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2014 erfolgreich und wächst Jahr für Jahr profitabel. So konnte die SDS mit aktuell mehr als 50 Projekten zu einer der größten Projektentwicklungsgesellschaften in Europa ausgebaut werden.

Zum Portfolio der SDS gehören beispielsweise die Berliner Projektentwicklungen UP!, STREAM, Schönhauser Allee 9 und BEAM, die in Zukunft moderne Office- und Gewerbeflächen an zentralen Orten der deutschen Hauptstadt bieten werden. In Österreich zählen die in einem der europaweit größten Stadtentwicklungsgebiete gelegenen PARKAPARTMENTS AM BELVEDERE, das Hotel Andaz Vienna Am Belvedere und das BEL & MAIN Vienna zu einer Reihe von anspruchsvollen, urbanen Immobilienentwicklungen.

Mit ihren Projekten leistet die SIGNA Development Selection AG wichtige Beiträge für die Stadtentwicklung. Dabei konzentriert sich die SDS nicht nur auf die einzelne Immobilie, sondern denkt Themen wie Innenstadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Nutzungsvielfalt, Vernetzung und Mobilität neu. Für lebenswerte Städte - für uns alle. Weitere Informationen unter www.signa.at

Rückfragen SIGNA Development Selection AG Robert Leingruber

M: r.leingruber@signa.at

T: +43 1 5329848-0

