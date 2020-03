DGAP-News: Siltronic AG: Aufsichtsrat verlängert Mandat von Siltronic-Finanzvorstand Rainer Irle bis 2025 (deutsch)

Siltronic AG: Aufsichtsrat verlängert Mandat von Siltronic-Finanzvorstand Rainer Irle bis 2025

Aufsichtsrat verlängert Mandat von Siltronic-Finanzvorstand Rainer Irle bis 2025

München, 4. März 2020 - Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat das Mandat des Finanzvorstandes Rainer Irle bis Dezember 2025 verlängert.

Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat den Ende 2020 auslaufenden Vertrag des Finanzvorstandes und Arbeitsdirektors Rainer Irle in seiner heutigen Sitzung um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2025 verlängert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Siltronic AG, Dr. Tobias Ohler, sagte: "Rainer Irle hat in den zurückliegenden Jahren maßgeblich dabei mitgewirkt, sowohl die finanzielle Basis von Siltronic zu stärken, als auch den Wert des Unternehmens zu steigern. Ihm gebührt auch für die Weiterentwicklung der Personalarbeit von Siltronic in den vergangenen Jahren unser Dank. Mit der Vertragsverlängerung würdigen wir die sehr gute Arbeit von Herrn Irle und wir - der gesamte Aufsichtsrat - freuen uns sehr, die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit ihm fortzusetzen und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg".

Der studierte Wirtschaftsingenieur Irle ist seit 2013 Mitglied des Vorstands und war seit 2003 in verschiedenen Positionen im Wacker-Konzern tätig. Gemeinsam mit CEO Dr. Christoph von Plotho sorgte er 2015 für den erfolgreichen Börsengang des Unternehmens. Dem Vorstandsteam ist es in den vergangenen Jahren gelungen, die Profitabilität der Siltronic nachhaltig zu steigern. "Im Namen des weltweiten Siltronic-Teams danke ich Herrn Irle für sein großes Engagement in den zurückliegenden Jahren und seine entscheidenden Beiträge zur Steigerung unserer Wettbewerbsfähigkeit. Ich freue mich darauf, mit ihm den eingeschlagenen Erfolgsweg fortzusetzen und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen", sagte Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG.

