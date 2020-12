DGAP-News: Siltronic AG: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO, Dr. Christoph von Plotho, bis Ende 2023 (deutsch)

Siltronic AG: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO, Dr. Christoph von Plotho, bis Ende 2023

^ DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Personalie/Vertrag Siltronic AG: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO, Dr. Christoph von Plotho, bis Ende 2023

09.12.2020 / 22:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit CEO, Dr. Christoph von Plotho, bis Ende 2023

München, 9. Dezember 2020 - Der Aufsichtsrat der Siltronic AG hat in seiner heutigen Sitzung den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden, Dr. Christoph von Plotho, vorzeitig um zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Der bisherige Vertrag von Dr. von Plotho wäre im Dezember 2021 ausgelaufen.

Der promovierte Chemiker (65) wurde 2010 in den Vorstand der Siltronic AG berufen und hat gleichzeitig die Rolle des Vorstandsvorsitzenden übernommen. Unter der Führung von Dr. von Plotho hat sich die Siltronic AG zu einem der Technologieführer in der Waferindustrie entwickelt und gleichzeitig die operative Performance und die Profitabilität des Unternehmens wesentlich verbessert.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Siltronic AG, Dr. Tobias Ohler, sagt: "Mit der Vertragsverlängerung stellen wir die Kontinuität in der Vorstandsarbeit während einer strategisch außerordentlich wichtigen Phase sicher. Dr. von Plotho hat maßgeblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte von Siltronic. Seine langjährige Erfahrung wird dazu beitragen, das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich weiterzuentwickeln. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Dr. von Plotho für seine Bereitschaft, das Amt noch länger auszuführen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."

"Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich darauf, zusammen mit meinem Vorstandskollegen Rainer Irle und allen Siltronic-Mitarbeitern die Geschichte von Siltronic auch in den nächsten Jahren weiter mitgestalten zu können.", so von Plotho über seine Vertragsverlängerung.

Mit der Bestellung besteht der Vorstand der Siltronic AG unverändert aus Christoph von Plotho, Vorstandsvorsitzender, und Rainer Irle, Finanzvorstand.

Kontakt:

Petra Müller Head of Investor Relations & Communications Tel.: +49 (0)89 8564 3133 E-Mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind im MDAX und im TecDAX gelistet.

09.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Siltronic AG Einsteinstr. 172 - Tower B / Blue Tower 81677 München Deutschland Telefon: +49 89 8564 3133 Fax: +49 89 8564-3904 E-Mail: investor.relations@siltronic.com Internet: www.siltronic.com

ISIN: DE000WAF3001

WKN: WAF300 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1154110

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1154110 09.12.2020

°