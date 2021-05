DGAP-News: Siltronic verzeichnet sehr gutes erstes Quartal 2021 und geht von einem positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus (deutsch)

Siltronic verzeichnet sehr gutes erstes Quartal 2021 und geht von einem positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus

^ DGAP-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Siltronic verzeichnet sehr gutes erstes Quartal 2021 und geht von einem positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus

07.05.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

Siltronic AG

Einsteinstraße 172

81677 München

www.siltronic.com

Siltronic verzeichnet sehr gutes erstes Quartal 2021 und geht von einem positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus

- Umsatz gegenüber Vorquartal um 11,1 Prozent auf EUR 316,1 Millionen gestiegen

- EBITDA gegenüber Vorquartal um 36,5 Prozent auf EUR 91,7 Millionen gestiegen (EBITDA-Marge 29,0 Prozent)

- EBIT von EUR 28,4 Millionen im Vorquartal auf EUR 54,2 Millionen gestiegen (EBIT-Marge 17,2 Prozent)

- Erhöhte Prognose für 2021 geht von einem Wachstum der abgesetzten Waferfläche von mindestens 15 Prozent aus

München, Deutschland, 7. Mai 2021 - Die Siltronic AG (MDAX/TecDAX: WAF) konnte im ersten Quartal 2021 eine deutliche Steigerung der abgesetzten Waferfläche und eine daraus resultierende Steigerung der Umsatzerlöse um rund 11 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2020 verzeichnen.

"Im ersten Quartal entwickelte sich unser Geschäftsverlauf sehr positiv, so dass wir unsere Prognose für das laufende Jahr am 20. April 2021 per Ad-hoc Mittteilung angehoben haben. Wir gehen davon aus, dass die abgesetzte Waferfläche mit einer Zunahme von mindestens 15 Prozent deutlich stärker steigen wird als ursprünglich angenommen. Nur der starke Euro wird unser Wachstum etwas einbremsen.", so Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG. "In einem Umfeld weiter steigender Nachfrage und anhaltender Investitionen in Digitalisierung haben wir unsere Produktivität weiter gesteigert."

Geschäftsentwicklung Q1 2021

Verände- rung Q1 Q4 Q1 Q1 zu Q1 zu 2021 2020 2020 Q4 Q1 Umsatzerlöse EUR 316,1 284,5 300,1 31,6 16,0 Mio. in % 11,1 5,3 Herstellungskosten EUR -227,- -211,- -210,- -15,8 -16,7 Mio. 5 7 8 in % 7,5 7,9 Bruttoergebnis EUR 88,6 72,8 89,3 15,8 -0,7 Mio. in % 21,7 -0,8 Bruttomarge in % 28,0 25,6 29,8 EBITDA EUR 91,7 67,2 84,2 24,5 7,5 Mio. in % 36,5 8,9 EBITDA-Marge in % 29,0 23,6 28,1 Abschreibung abzgl. EUR -37,5 -38,8 -30,9 1,3 -6,6 Zuschreibungen Mio. EBIT EUR 54,2 28,4 53,3 25,8 0,9 Mio. in % 90,8 1,7 EBIT-Marge in % 17,2 10,0 17,8 Finanzergebnis EUR 0,7 1,4 -6,1 -0,7 6,8 Mio. Ergebnis vor EUR 54,9 29,8 47,2 25,1 7,7 Ertragsteuern Mio. in % 84,2 16,3 Aufwand für EUR 3,5 11,1 -1,2 -7,6 4,7 Ertragsteuern Mio. Steuerquote in % -6 -37 3 Periodengewinn EUR 58,4 40,9 46,0 17,5 12,4 Mio. in % 42,8 27,0 Ergebnis je Aktie In 1,67 1,17 1,32 0,50 0,35 EUR Siltronic hat im ersten Quartal 2021 einen Umsatz von EUR 316,1 Millionen erzielt, ein Plus von 11,1 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2020. Dieser Anstieg ist fast ausschließlich auf den Anstieg der abgesetzten Waferfläche zurückzuführen. Der Einfluss von Wechselkursen und Preisen war nicht nennenswert.

Im Vergleich zur abgesetzten Waferfläche nahmen die Herstellungskosten hingegen unterproportional zu. Die Herstellungskosten je Waferfläche sind gegenüber dem Vorquartal spürbar gesunken. Dies ist in erster Linie auf die aus der gestiegenen Absatzmenge resultierenden Skaleneffekte zurückzuführen.

Die Zunahme der abgesetzten Waferfläche und die abnehmenden Herstellungskosten je Waferfläche führten zu einem Bruttoergebnis von EUR 88,6 Millionen und damit zu einer Steigerung von EUR 15,8 Millionen im Vergleich zum vierten Quartal 2020. Die Bruttomarge ist von 25,6 Prozent auf 28,0 Prozent gestiegen.

Das EBITDA lag im ersten Quartal 2021 bei EUR 91,7 Millionen. Dies entspricht einer Erhöhung von 36,5 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2020. Die EBITDA-Marge ist von 23,6 Prozent auf 29,0 Prozent gestiegen. Sowohl im vierten Quartal 2020 als auch im ersten Quartal 2021 kam es zu externen Mehraufwendungen aus dem Übernahmeangebot von GlobalWafers. Diese Mehraufwendungen für Kapitalmarkt- sowie Rechtsberatungskosten sind in den Verwaltungskosten enthalten und betrugen im vierten Quartal 2020 rund EUR 12 Millionen und im ersten Quartal 2021 rund EUR 2 Millionen.

Das EBIT hat - einschließlich der vorgenannten Mehraufwendungen aufgrund des Übernahmeangebots von GlobalWafers - von EUR 28,4 Millionen im vierten Quartal auf EUR 54,2 Millionen im Berichtsquartal zugenommen.

Die operativen Komplikationen der Corona-Pandemie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Siltronic AG mit hohem Einsatz gemeistert, so dass es keine nennenswerten Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis gab.

Der im ersten Quartal 2021 erzielte Steuerertrag resultiert in erster Linie aus latenten Steuern. Durch den verbesserten Ausblick ist die Werthaltigkeit künftiger steuerlicher Vorteile gestiegen. Darüber hinaus hatte eine Änderung im Steuerrecht einen Steuerertrag zur Folge.

Im ersten Quartal wurde ein Überschuss von EUR 58,4 Millionen erzielt nach EUR 40,9 Millionen im Vorquartal. Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallen hiervon EUR 50,1 Millionen, das Ergebnis je Aktie ist von EUR 1,17 im vierten Quartal 2020 auf EUR 1,67 im Berichtsquartal gestiegen.

Entwicklung von Eigenkapital, Netto-Cashflow und Nettofinanzvermögen

EUR Mio. 31.3.2021 31.12.2020 Verände- rung Eigenkapital 1.078,6 871,8 206,8 Pensionsrückstellungen 448,5 566,5 -118,0 Erhaltene Kundenanzahlungen 126,5 137,4 -10,9 Leasingverbindlichkeiten 48,9 48,4 0,5 Sonstige Rückstellungen und 73,4 76,1 -2,7 Verbindlichkeiten Langfristige Schulden 697,3 828,4 -131,1 Mit einem Eigenkapital von EUR 1.078,6 Millionen zum 31. März 2021 betrug die Eigenkapitalquote der Siltronic AG 53,7 Prozent im Vergleich zu 45,4 Prozent zum 31. Dezember 2020. Die Zunahme des Eigenkapitals ist hauptsächlich auf den Quartalsüberschuss von EUR 58,4 Millionen und versicherungsmathematische Gewinne bei der Berechnung von Pensionsverpflichtungen in Höhe von EUR 124 Millionen zurückzuführen.

Gestiegene Zinssätze haben zu einem Rückgang der Pensionsverpflichtungen um EUR 118,0 Millionen geführt: Der Zinssatz ist in Deutschland von 0,69 Prozent Ende 2020 auf 1,11 Prozent Ende des ersten Quartals 2021 gestiegen. In den USA hat sich der Zinssatz ebenfalls erhöht (von 2,07 Prozent auf 2,77 Prozent).

EUR Mio. Q1 Q4 Verände- 2021 2020 rung Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 76,6 31,4 45,2 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und -47,0 -46,8 -0,2 immaterielles Anlagevermögen Free-Cashflow 29,6 -15,4 45,0

Zunahme/ Abnahme aufgrund von Anzahlungen -1,7 -3,5 1,8 Netto-Cashflow 27,9 -18,9 46,8 Der Free-Cashflow von EUR 29,6 Millionen im ersten Quartal 2021 zeigt, dass Siltronic die gesamten Mittelabflüsse für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte problemlos aus der betrieblichen Tätigkeit finanzieren konnte.

Der Netto-Cashflow von EUR 27,9 Millionen zeigt die Einzahlungsüberschüsse von Siltronic, die nach der Korrektur von Periodenverschiebungen aufgrund von Anzahlungen erzielt wurden.

EUR Mio. 31.3.2021 31.12.2020 Veränderung Liquide Mittel 234,8 294,6 -59,8 Geldanlagen 303,3 204,6 98,7 Nettofinanzvermögen 538,1 499,2 38,9 Das Unternehmen verfügte am 31. März 2021 über ein Nettofinanzvermögen in Höhe von EUR 538,1 Millionen.

Prognoseänderungsbericht

Die Prognose der Siltronic AG wurde aufgrund des deutlich höheren Absatzvolumens, als im Rahmen des Geschäftsberichts angenommen, am 20. April 2021 per Ad-hoc Mitteilung erhöht. Das Unternehmen geht nun von einer Zunahme der abgesetzten Waferfläche von mindestens 15 Prozent aus. In Abhängigkeit der weiteren Wechselkursentwicklung prognostiziert Siltronic ein Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die EBITDA-Marge wird voraussichtlich bei 30 bis 32 Prozent liegen. Der Netto-Cashflow und das Ergebnis je Aktie verbessern sich laut Prognose deutlich im Vergleich zum Vorjahr.

"Wir erwarten aufgrund der nachhaltig hohen Nachfrage eine sehr positive Entwicklung des Geschäftsverlaufs 2021", sagte Dr. Christoph von Plotho. "Siltronic ist mit einer starken Bilanz und einer hervorragenden Nettofinanzposition gut aufgestellt. Unser Ziel ist es, unsere gute Kosten- und hohe Qualitätsperformance beizubehalten. So profitiert Siltronic aufgrund vielfältiger Endanwendungen von den langfristigen Wachstumstrends im Waferbereich", so von Plotho.

Prognose Geschäftsbericht 2020 Prognose 20. April 2021 Um- Anstieg im mittleren bis hohen Anstieg von mind. 10 Prozent sat- einstelligen Prozentbereich z EBI- leichter Anstieg 30 bis 32 Prozent TDA- -Ma- rge Ab- rund EUR 155 Mio. bis EUR 160 rund EUR 155 Mio. bis EUR 160 sch- Mio. Mio. rei- bun- gen EBI- deutlicher Anstieg deutlicher Anstieg T Ste- deutlich unter 10 Prozent deutlich unter 10 Prozent uer- quo- te In- rund EUR 250 Mio., vor allem rund EUR 250 Mio., vor allem ves- in Epi-Reaktoren, Capabilities in Epi-Reaktoren, Capabilities ti- und Erweiterung und Erweiterung tio- Kristallziehgebäude für den Kristallziehgebäude für den nen Austausch älterer Anlagen Austausch älterer Anlagen Net- leichte Verbesserung deutliche Verbesserung to-- Cas- hfl- ow Er- leichte Steigerung deutliche Steigerung geb- nis je Ak- tie Siltronic AG - Kennzahlen Q1/2021

Gewinnund Verlustrechnung EUR Mio. Q1 Q4 Q1 2021 2020 2020 Umsatzerlöse 316,1 284,5 300,1 EBITDA 91,7 67,2 84,2 EBITDA-Marge % 29,0 23,6 28,1 EBIT 54,2 28,4 53,3 EBIT-Marge % 17,2 10,0 17,8 Periodenergebnis 58,4 40,9 46,0 Ergebnis je Aktie EUR 1,67 1,17 1,32

Investitionen und Netto-Cashflow Investitionen in Sachanlagen und immaterielle 36,9 58,2 46,0 Vermögenswerte Netto-Cashflow 27,9 -18,9 40,9 Bilanz EUR Mio. 31.3.2021 31.12.2020 Bilanzsumme 2.008,0 1.919,4 Eigenkapital 1.078,6 871,8 Eigenkapitalquote % 53,7 45,4 Nettofinanzvermögen 538,1 499,2 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren:

Der Vorstand der Siltronic AG wird am 7. Mai 2021 um 10.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein.

Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.

Weitere Termine: 28. Juli 2021 Halbjahresbericht 26. Oktober 2021 Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2021

Kontakt:

Petra Müller

Leiterin Investor Relations & Communications

Telefon +49 89 8564 3133 investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller für Wafer aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Halbleiterhersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik und bilden die Basis für Halbleiterchips, z. B. in Computern, Smartphones, Navigationssystemen sowie in vielen anderen Anwendungen. Die Siltronic AG beschäftigt rund 3.800 Mitarbeiter und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

Finanzdaten - nach IFRS, ungeprüft

Siltronic AG - Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

EUR Mio. Q1 Q4 Q1 2021 2020 2020 Umsatzerlöse 316,1 284,5 300,1 Herstellungskosten -227,5 -211,7 -210,8 Bruttoergebnis vom Umsatz 88,6 72,8 89,3

Vertriebskosten -8,7 -7,3 -8,2 Forschungsund Entwicklungskosten -19,3 -18,0 -17,6 Allgemeine Verwaltungskosten -9,5 -18,3 -7,7 Sonstige betriebliche Erträge 27,9 13,6 17,4 Sonstige betriebliche Aufwendungen -24,8 -14,4 -19,9 Betriebsergebnis 54,2 28,4 53,3

Zinserträge 0,8 1,0 2,5 Zinsaufwendungen -0,6 -0,4 -0,6 Übriges Finanzergebnis 0,5 0,8 -8,0 Finanzergebnis 0,7 1,4 -6,1

Ergebnis vor Ertragsteuern 54,9 29,8 47,2 Ertragsteuern 3,5 11,1 -1,2 Periodenergebnis 58,4 40,9 46,0 davon auf Aktionäre der Siltronic AG entfallend 50,1 35,0 39,6 auf andere Gesellschafter entfallend 8,3 5,9 6,4 Ergebnis je Aktie in EUR 1,67 1,17 1,32 (unverwässert/verwässert) Siltronic AG - Konzernbilanz

EUR Mio. 31.3.2021 31.12.2020 Immaterielle Vermögenswerte 23,4 23,5 Sachanlagen 977,8 961,7 Nutzungsrechte 51,7 51,2 Wertpapiere und Festgelder 21,2 46,7 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,1 0,1 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 3,1 2,0 Aktive latente Steuern 18,4 10,1 Langfristige Vermögenswerte 1.095,7 1.095,3

Vorräte 178,0 163,0 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 159,8 144,5 Vertragsvermögenswerte 10,3 12,1 Wertpapiere und Festgelder 284,0 159,7 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 13,2 17,3 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 28,6 27,7 Ertragsteuerforderungen 3,6 5,2 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 234,8 294,6 Kurzfristige Vermögenswerte 912,3 824,1 Summe Aktiva 2.008,0 1.919,4

Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0 Kapitalrücklage 974,6 974,6 Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 229,9 179,8 Übrige Eigenkapitalposten -342,6 -488,3 Auf die Aktionäre der Siltronic AG 981,9 786,1 entfallendes Eigenkapital Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes 96,7 85,7 Eigenkapital Eigenkapital 1.078,6 871,8

Pensionsrückstellungen 448,5 566,5 Andere Rückstellungen 59,9 62,3 Ertragsteuerverbindlichkeiten 10,7 10,7 Passive latente Steuern 2,3 3,1 Erhaltene Anzahlungen 126,5 137,4 Leasingverbindlichkeiten 48,9 48,4 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0,5 - Langfristige Schulden 697,3 828,4

Andere Rückstellungen 9,2 7,3 Ertragsteuerverbindlichkeiten 15,5 16,8 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 113,1 118,8 Leistungen Erhaltene Anzahlungen 30,5 23,6 Leasingverbindlichkeiten 3,9 4,0 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 4,0 3,9 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 55,9 44,8 Kurzfristige Schulden 232,1 219,2

Schulden 929,4 1.047,6 Summe Passiva 2.008,0 1.919,4 Siltronic AG - Konzern-Kapitalflussrechnung

EUR Mio. Q1 Q4 Q1 2021 2020 2020 Periodenergebnis 58,4 40,9 46,0 Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich 37,5 38,8 30,9 Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und -0,9 -7,3 6,6 Erträge Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 0,7 0,4 0,7 Zinsergebnis -0,2 -0,6 -1,9 Gezahlte Zinsen -0,4 -0,4 -0,4 Erhaltene Zinsen 0,7 1,2 4,0 Steuerergebnis -3,5 -11,1 1,2 Steuerzahlungen -3,3 -4,0 1,4 Veränderung der Vorräte -12,1 -10,3 -4,0 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und -11,3 -6,3 9,4 Leistungen Veränderung der Vertragsvermögenswerte 2,0 2,8 0,3 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte -1,8 -3,1 -11,1 Veränderung der Rückstellungen 3,5 -35,5 8,0 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen -5,7 23,7 6,1 und Leistungen Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ohne 11,3 -1,3 10,0 erhaltene Anzahlungen Veränderung der erhaltenen Anzahlungen 1,7 3,5 -21,6 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 76,6 31,4 85,6

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und -47,1 -46,9 -66,3 immaterielle Vermögenswerte Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und 0,1 0,1 - immateriellen Vermögenswerten Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder -123,- -36,8 -51,7 2 Einzahlung aus Wertpapieren und Festgeldern 31,3 55,8 205,2 Cashflow aus Investitionstätigkeit -138,- -27,8 87,2 9

Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -1,5 -1,4 -1,1 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1,5 -1,4 -1,1

Veränderung aus Wechselkursänderungen 4,0 -2,6 -5,8 Veränderung der Zahlungsmittel und -59,8 -0,4 165,9 Zahlungsmitteläquivalente Stand am Periodenanfang 294,6 295,0 200,7 Stand am Periodenende 234,8 294,6 366,6 Ergänzende finanzielle Informationen

EUR Mio. Q1 Q4 Q1 2021 2020 2020 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 76,6 31,4 85,6 Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen -1,7 -3,5 21,6 Anzahlungen Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles -47,0 -46,8 -66,3 Anlagevermögen Netto-Cashflow 27,9 -18,9 40,9 Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung.

Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.

07.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Siltronic AG Einsteinstr. 172 - Tower B / Blue Tower 81677 München Deutschland Telefon: +49 89 8564 3133 Fax: +49 89 8564-3904 E-Mail: investor.relations@siltronic.com Internet: www.siltronic.com

ISIN: DE000WAF3001

WKN: WAF300 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1193615

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1193615 07.05.2021

°