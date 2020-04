SINGULUS TECHNOLOGIES: Die ordentliche Hauptversammlung am 20. Mai 2020 findet als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz statt

Kahl am Main, 15. April 2020 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES wird wegen der Corona-Pandemie eine virtuelle Hauptversammlung am ursprünglichen Datum, dem 20. Mai 2020, ohne physische Präsenz durchführen. Vor dem Hintergrund der Verbreitung des SARS-COV-2 Erregers und der einhergehenden Einschränkungen im Privat- und Geschäftsleben hat sich SINGULUS TECHNOLOGIES zu diesem Schritt entschlossen. Die Hauptversammlung wird nach Artikel 2 § 1 Absatz 2 CoronaMaßnahmenG [1] entsprechend stattfinden. Die Sicherheit und Gesundheit von Aktionären und Mitarbeitern stehen dabei im Vordergrund. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist weiterhin Frankfurt am Main.

Eine Teilnahme an der Hauptversammlung ist nach ordnungsgemäßer Anmeldung unter dem Link https://www.singulus.de/de/investor-relations/hauptversammlung/2020.html möglich.

SINGULUS TECHNOLOGIES wird dabei sicherstellen, dass 1. die gesamte Hauptversammlung, insbesondere die Abstimmung in Bild und Ton übertragen wird, 2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (elektronische Teilnahme über ein Online-Portal) sowie Vollmachtserteilung möglich ist, 3. den Aktionären eine Fragemöglichkeit im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt wird; Fragen können bis zwei Tage vor der Hauptversammlung, das heißt bis 17. Mai 2020, 24.00 Uhr, über ein FAQ-Tool im HV-Portal gestellt werden. Die Beantwortung der Fragen wird ebenfalls über das FAQ-Tool bis zum 20. Mai 2020, 10:00 Uhr, erfolgen; und 4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht ausgeübt haben, eine Möglichkeit zum Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird.

SINGULUS TECHNOLOGIES wird auf der Homepage ein "HV-Portal" für alle Aktionäre und Investoren zur Verfügung stellen, das die wichtigen Informationen beinhaltet und bei Bedarf entsprechend aktualisiert wird. Die gesamte Hauptversammlung wird in diesem Portal übertragen.

SINGULUS TECHNOLOGIES Innovationen für neue Technologien SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente und ressourcenschonende Produktionsprozesse, die weltweit in den Bereichen Solar, Halbleiter, Medizintechnik sowie Consumer Goods und Datenspeicher eingesetzt werden.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: + 49 (0) 1728332224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

[1] Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vom 27. März 2020, BT-Drs. 19/18110.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SINGULUS TECHNOLOGIES AG Hanauer Landstrasse 103 63796 Kahl am Main Deutschland Telefon: +49 (0)1709202924 Fax: +49 (0)6188 440-110 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Internet: www.singulus.de

ISIN: DE000A1681X5, DE000A2AA5H5

