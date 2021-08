DGAP-News: sino AG | High End Brokerage lädt zur virtuellen Hauptversammlung am 17. September 2021 ein (deutsch)

sino AG | High End Brokerage lädt zur virtuellen Hauptversammlung am 17. September 2021 ein

* Erweiterte Informationsangebote für Aktionäre geplant

* Neuer Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern

Düsseldorf, 9. August 2021

Die sino Aktiengesellschaft lädt ihre Aktionäre für Freitag, den 17. September 2021, zu ihrer diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese muss wegen der andauernden Corona-Pandemie als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten stattfinden.

Die Hoffnungen von Vorstand und Aufsichtsrat, mit der Verschiebung der ursprünglich bereits einmal für den 23. April 2021 einberufenen Hauptversammlung zu erreichen, dass diese nun nicht virtuell abgehalten werden muss, wurden durch den Verlauf der Pandemie leider enttäuscht. Bereits mit der Mitteilung der Verschiebung vom 22. April 2021 war allerdings aufgrund der gegebenen Unsicherheiten der Vorbehalt erfolgt, dass die Entscheidung zur Einladung unter Abwägung der Belange des Gesundheitsschutzes der Aktionäre sowie der Mitarbeiter als auch der beteiligten Dienstleister sowie der Gäste wird erfolgen müssen. Die aktuelle Entwicklung der Pandemiezahlen und eine damit korrespondierende dringende Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamtes Düsseldorf erlaubten letztlich keine andere Entscheidung.

Die Einberufung der Hauptversammlung wird am 9. August 2021 im vollen Wortlaut im Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie ist ab diesem Zeitpunkt auch auf der Homepage der Gesellschaft verfügbar. Am 17. September 2021 von 11 Uhr an wird die Hauptversammlung in voller Länge live im Internet übertragen. Das Stimmrecht kann im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausgeübt werden.

"Der Dialog mit unseren Aktionären ist uns wirklich sehr wichtig. Dass sich unsere Hoffnungen bei der Verschiebung der Hauptversammlung im April 2021, durch die Impfkampagne gegen diese Pandemie eine "normale" Hauptversammlung abhalten zu können, nicht erfüllten, enttäuscht uns sehr. Trotz der Restriktionen einer virtuellen Veranstaltung bereiten wir daher auch über die gesetzlichen Anforderungen hinaus umfangreiche zusätzliche Informationsangebote vor", sagte Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino Aktiengesellschaft.

Aktionäre können nicht nur Fragen bis spätestens 15. September 2021, 24 Uhr, über ein elektronisches System einreichen, sondern eine Präsentation des Vorstandes wird bereits am 13.September 2021, im Internet veröffentlicht, um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, bei ihren Fragen darauf einzugehen. Zudem wird auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ein Katalog von Fragen und Antworten veröffentlicht, der auch Fragen berücksichtigt, die bereits zur (verschobenen) Hauptversammlung im April 2021 eingereicht worden waren. Hierdurch soll Aktionären die Möglichkeit gegeben werden, auch zu den Antworten der Gesellschaft Fragen zu stellen.

Aus der Tagesordnung hervorzuheben sind mit Blick auf aktuelle Entwicklungen folgende Punkte:

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019/2020 (Top 2)

Bereits mit Ad hoc - Mitteilung vom 14. Juni 2021 über die künftige Gewinnverwendungspolitik war angekündigt worden, dass der am 12. März 2021 im Bundesanzeiger bereits bekannt gemachte Beschlussvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2019/2020 (Dividende in Höhe von 2,92 Euro pro Aktie) durch den jüngsten Teilverkauf von Geschäftsanteilen an der Trade Republic Bank GmbH im Geschäftsjahr 2020/2021 unberührt bleibt.

Am 13. Juli 2021 war zudem schon mitgeteilt worden, dass Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, der Hauptversammlung der sino AG, die über den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020/2021 entscheiden und voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 stattfinden wird, eine Dividende von 53,00 Euro (brutto) pro sino Aktie vorzuschlagen. Hierauf wird verwiesen.

Aufsichtsratswahlen (Top 6)

Der Hauptversammlung werden vom Aufsichtsrat drei Mitglieder zur Wahl vorgeschlagen. Gegenüber dem am 12. März 2021 im Bundesanzeiger bereits bekannt gemachten Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats ergeben sich Änderungen. Zur erneuten Wahl durch die Hauptversammlung am 17. September 2021 vorgeschlagen wird weiterhin der derzeitige Aufsichtsratsvorsitzende der sino Aktiengesellschaft Dr. Marcus Krumbholz sowie neu Frau Rabea Bastges und Herr Thomas Dierkes. Es ist beabsichtigt, dass Herr Dr. Krumbholz erneut zum Vorsitzenden gewählt wird.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Marcus Krumbholz sagte "Ich danke den scheidenden Aufsichtsratsmitgliedern Götz Röhr und Stefan Middelhoff für ihre sehr wichtige und wertvolle Arbeit im Aufsichtsrat. Wir sind glücklich mit Herrn Thomas Dierkes, dem langjährigen Geschäftsführer der Börse Düsseldorf, einen ausgewiesenen Experten im Wertpapierhandel und sehr erfahrenen Manager als Kandidaten für den Aufsichtsrat gewonnen zu haben. Frau Rabea Bastges, Leiterin Strategie & Stabsabteilung CEO bei HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, soll als Vertreter des größten Aktionärs der sino Aktiengesellschaft die Nachfolge von Herrn Götz Röhr antreten, der in Kürze die HSBC Transaction Services GmbH verlassen und das Expertenteam von Trade Republic in Berlin unterstützen wird. Mit der vorgeschlagenen Neubesetzung des Aufsichtsrates und den gestaffelten Laufzeiten bleibt zum einen der durch die Aufsichtsratsarbeit gewonnene Erfahrungsschatz erhalten und zum anderen kann die Neubesetzung für frischen Wind in der Aufsichtsratsarbeit sorgen."

Kontakt: Olga Reinhardt Assistentin der Geschäftsleitung Tel. +49 211 3611 1225

sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de

ISIN: DE0005765507

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart

