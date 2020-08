sino AG | High End Brokerage: Operatives AG Ergebnis nach Steuern nach 9 Monaten: 1.115 TEUR bzw. 0,48 EUR pro Aktie; erwartungsgemäß sehr gutes Ergebnis in Q3 des Gj. 2019/2020 (+559 TEUR n. ST.)

Düsseldorf, 05. August 2020

Die sino AG heute das Ergebnis der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2019/2020 (01.10.2019 - 30.06.2020) für die AG ermittelt. Das Unternehmen hat nach vorläufigen Zahlen ein operatives Ergebnis in der AG von 1.115 TEUR bzw. 0,48 EUR pro Aktie nach Steuern erzielt (+3.688 % gegenüber Vorjahr). Dazu kam im Berichtszeitraum eine Ausschüttung der 100%-igen Tochtergesellschaft, der sino Beteiligungen GmbH, in Höhe von 2.520 TEUR, so dass sich das Ergebnis nach Steuern in den ersten neun Monaten auf 3.634 TEUR beläuft. Im Vergleichszeitraum des Vorjahrs wurde ein Ergebnis nach Steuern von 29 TEUR erzielt, im Vorjahreszeitraum erfolgte keine Ausschüttung durch die sino Beteiligungen GmbH.

Die saldierten Gesamterträge, ohne Ausschüttung der sino Beteiligungen GmbH, lagen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/2020 nach vorläufigen Zahlen bei 6.755 TEUR um 72,2 % über dem Wert des entsprechenden Zeitraums des Vorjahres (3.923 TEUR). Die sino AG profitierte dabei nachhaltig auch von allgemein stark zunehmenden Börsenumsätzen. Die gesamten Verwaltungsaufwendungen inkl. Abschreibungen stiegen um 31,6 % von 3.859 TEUR in den ersten neun Monaten des vorigen Geschäftsjahres auf 5.077 TEUR in den abgelaufenen neun Monaten.

Das operative Ergebnis der sino AG im dritten Quartal (April bis Juni 2020) lag bei +559 TEUR nach Steuern gegenuber +0,6 TEUR im Vorjahreszeitraum (+92.511 %). Die saldierten operativen Gesamtertrage im abgelaufenen Quartal lagen mit 2.661 TEUR um 108,0 % uber denen des Vorjahreszeitraums (1.280 TEUR). Die gesamten Aufwendungen lagen bei 1.805 TEUR nach 1.272 TEUR im Vorjahresquartal (+41,8 %).

"Die sino ist und bleibt der Broker für Heavy Trader in Deutschland. Unsere Systeme liefen auch an den umsatzstärksten Tagen zu 100,0 % störungsfrei und hoch performant. Damit bieten wir unseren Kunden ein ausgezeichnetes Umfeld um profitabel zu handeln.", so Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG. "Gleichzeitig profitieren wir natürlich wie alle Online-Broker von der hohen Volatilität und der verstärkten Handelsaktivität der Kunden", ergänzt Karsten Müller, ebenfalls Vorstand der sino AG.

Die sino AG hat im dritten Quartal 327.239 Trades abgewickelt (+132,5 % ggü. dem Vorjahr). Per 30.06.2020 wurden, nach Schließung inaktiver Depots, 344 Depotkunden betreut 10,9 % weniger als im Vorjahr.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorsitzender des Vorstands 0211 36 11 2040 ihillen@sino.de

Kontakt: Markus Lankes Assistent der Geschäftsleitung Tel. +49 211 3611 1220

Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de

ISIN: DE0005765507

WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1110395

