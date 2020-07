DGAP-News: Sixt Leasing SE: autohaus24.de erhält Auszeichnung 'Deutschlands Beste Online-Portale 2020' und Prädikat 'Hohe Weiterempfehlung' (deutsch)

Sixt Leasing SE: autohaus24.de erhält Auszeichnung 'Deutschlands Beste Online-Portale 2020' und Prädikat 'Hohe Weiterempfehlung'

Pullach, 14. Juli 2020 - Die autohaus24 GmbH, einer der führenden Online-Neuwagenvermittler in Deutschland und eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der Sixt Leasing SE, ist für ihre Website autohaus24.de vom Nachrichtensender n-tv und vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) mit dem Verbraucher-Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2020" in der Kategorie "Neuwagenportale" ausgezeichnet worden. Damit gewinnt autohaus24.de den Titel bereits zum zweiten Mal in Folge. Zudem erhielt autohaus24.de im Rahmen der Studie "Von Kunden empfohlen" des Wirtschaftsmagazins FOCUS-MONEY das Prädikat "Hohe Weiterempfehlung" in der Kategorie "Autoleasing: Online-Anbieter".

Josef Finauer, Geschäftsführer der autohaus24 GmbH: "Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Daher freuen wir uns besonders, gleich doppelt von unseren Kunden ausgezeichnet worden zu sein. Unser Ziel ist es, das Produkt- und Serviceportfolio von autohaus24 stetig im Sinne unserer Kunden weiterzuentwickeln und damit unsere Position als einer der führenden Online-Neuwagenvermittler in Deutschland auszubauen."

Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE und Geschäftsführer der autohaus24 GmbH: "Der Autovertrieb verlagert sich immer stärker ins Internet. Damit gewinnt die individuelle digitale Nutzerbetreuung zunehmend an Bedeutung. Mit unseren Online-Plattformen autohaus24.de und sixt-neuwagen.de sind wir optimal aufgestellt, um von dieser Entwicklung zu profitieren und die Wachstumschancen in unserem Geschäftsfeld Online Retail zu nutzen."

autohaus24 steht seit dem Jahr 2009 für exzellente Kundenbetreuung, markenübergreifende Beratung und den bestmöglichen Rabatt für Neuwagen, von deutschen Vertragshändlern. Die autohaus24-Servicegarantie sichert dabei die volle Herstellergarantie, die volle Sachmängelhaftung und den vollen Service beim Vertragshändler in Käufernähe zu.

Das DISQ ist ein privatwirtschaftliches, unabhängiges und verbraucherorientiertes Marktforschungsinstitut. Sein Ziel ist es, Transparenz herzustellen und die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Im Rahmen des Awards "Deutschlands Beste Online-Portale 2020" wurden auf Basis von rund 40.000 Kundenmeinungen die besten Online-Portale in 53 Kategorien ausgezeichnet.

FOCUS-MONEY ist einer der bekanntesten und reichweitenstärksten Wirtschaftstitel in Deutschland. Im Zusammenhang mit der Studie "Von Kunden empfohlen" wurden 1.300 Anbieter aus 80 Branchen auf den Prüfstand gestellt. Die Umfrage und Ergebnisse sind in Heft 26/2020 veröffentlicht worden.

Über Sixt Leasing:

Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Sixt Leasing SE ( WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2019 auf 824 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

