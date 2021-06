DGAP-News: Sixt Leasing SE: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung des Konzerns in 'Allane SE' (deutsch)

Sixt Leasing SE: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung des Konzerns in 'Allane SE'

Sixt Leasing SE: Hauptversammlung beschließt Umfirmierung des Konzerns in "Allane SE"

Pullach, 29. Juni 2021 - Die Sixt Leasing SE, ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, hat heute in Pullach ihre virtuelle ordentliche Hauptversammlung 2021 erfolgreich abgehalten. Insgesamt war rund 96 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre nahmen alle Vorschläge von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit an. Zu den Tagesordnungspunkten gehörten insbesondere die Umfirmierung der Sixt Leasing SE in "Allane SE" sowie die Verwendung des Bilanzgewinns.

Umfirmierung in "Allane SE" Die Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag zu, die Sixt Leasing SE in "Allane SE" umzufirmieren. Die Umfirmierung ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem eigenständigen Markenauftritt. In den nächsten Jahren wird die Gesellschaft zunächst weiter unter den bisherigen Markennamen "Sixt Leasing", "Sixt Neuwagen" und "Sixt Mobility Consulting" auftreten.

Dividende für das Geschäftsjahr 2020 Zudem stimmte die Hauptversammlung dem Vorschlag zu, eine Dividende von 0,02 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 auszuschütten (Vorjahr 0,90 Euro). Die beschlossene Dividende trägt damit den Einschrankungen und Herausforderungen der weiterhin andauernden COVID-19-Situation Rechnung und entspricht einer Ausschüttungsquote von knapp 20 Prozent des Konzernüberschusses im Geschäftsjahr 2020. Die bisher kommunizierte Zielspanne von 30 bis 60 Prozent bleibt ungeachtet der Ausschüttungsquote für das letzte Geschäftsjahr bestehen.

Künftige Wachstumsperspektiven Unter dem Titel "Aufbruch in eine neue Ära" erläuterte Michael Ruhl in seiner letzten Rede als Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE der Hauptversammlung die künftigen Perspektiven der Gesellschaft unter dem neuen Firmennamen "Allane SE" und der künftigen Dachmarke "Allane Mobility Group". Demnach soll das bewährte Geschäftsmodell der Sixt Leasing SE fortgesetzt werden. Der strategische Schwerpunkt soll weiterhin auf der Digitalisierung und Internationalisierung des Geschäftsmodells liegen. Darüber hinaus ging der Vorstandsvorsitzende auf die Auswirkungen der aktuellen COVID-19-Situation auf die Geschäftsentwicklung von Sixt Leasing ein und bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Seinem Nachfolger Donglim Shin, der am 1. Juli 2021 das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernimmt, wünschte er viel Erfolg.

Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Unser neuer Firmenname ,Allane' ist inspiriert vom Straßenschild ,All Lanes' und steht damit für unbegrenzte Mobilitätsmöglichkeiten. Mit unserem markenübergreifenden One-Stop-Shop-Ansatz, unserem pan-europäischen Service, unseren wegweisenden digitalen Lösungen und unserem finanzstarken Großaktionär HCBE verfügen wir über optimale Voraussetzungen, um als Allane SE in eine erfolgreiche Zukunft durchzustarten und zum führenden markenübergreifenden Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen zu werden."

Alle Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 sowie die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website http://ir.sixt-leasing.de/hv verfügbar.

Über Sixt Leasing: Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Sixt Leasing SE ( WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 748 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

Kontakt:

Sixt Leasing SE Investor Relations +49 89 74444 4518 ir@sixt-leasing.com

