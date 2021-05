DGAP-News: Sixt Leasing SE: sixt-neuwagen.de und autohaus24.de erhalten Auszeichnung 'Deutschlands Beste Online-Portale 2021' (deutsch)

Sixt Leasing SE: sixt-neuwagen.de und autohaus24.de erhalten Auszeichnung 'Deutschlands Beste Online-Portale 2021'

^ DGAP-News: Sixt Leasing SE / Schlagwort(e): Sonstiges Sixt Leasing SE: sixt-neuwagen.de und autohaus24.de erhalten Auszeichnung 'Deutschlands Beste Online-Portale 2021'

26.05.2021 / 14:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sixt Leasing SE: sixt-neuwagen.de und autohaus24.de erhalten Auszeichnung "Deutschlands Beste Online-Portale 2021"

Pullach, 26. Mai 2021 - Preisregen für zwei Marken von Sixt Leasing: Die Websites sixt-neuwagen.de und autohaus24.de sind vom Nachrichtensender n-tv und vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) mit dem Verbraucher-Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2021" in der Kategorie "Neuwagenportale" ausgezeichnet worden. sixt-neuwagen.de ist damit bereits zum fünften Mal in Folge und autohaus24.de bereits zum dritten Mal in Folge unter den Gewinnern. Zum Verbraucher-Award wurden in diesem Jahr rund 45.000 Kundenmeinungen eingeholt und über 640 Anbieter bewertet.

Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE: "Die erneute Auszeichnung unserer Websites sixt-neuwagen.de und autohaus24.de zeigt, dass wir unsere Kunden auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen mit individuellen Mobilitätsangeboten und exzellentem Service begeistern können."

Neben der Auszeichnung "Deutschlands Beste Online-Portale 2021" hat autohaus24.de auch eine hohe Kundenempfehlung im Rahmen einer Studie der BILD-Zeitung und der Ratingagentur ServiceValue erhalten. Dazu wurden mehr als 900.000 Verbraucher befragt und insgesamt 2.340 Unternehmen und Anbieter aus 204 Branchen berücksichtigt.

Josef Finauer und Werner König, Geschäftsführer der autohaus24 GmbH: "Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern für ihr hohes Vertrauen. Die Auszeichnungen für autohaus24.de spornen uns an, unsere Position als eines der führenden Online-Autohäuser in Deutschland weiter auszubauen und die Kunden stets in den Mittelpunkt zu stellen."

Auf sixt-neuwagen.de und autohaus24.de können private und gewerbliche Kunden günstig Neufahrzeuge leasen. Dabei haben sie die Möglichkeit, aus über 30 Marken zu wählen, ihr Wunschfahrzeug zu konfigurieren und alternativ zum klassischen Leasing eine Vario-Finanzierung zu nutzen. Auf sixt-neuwagen.de stehen zudem schnell lieferbare Lagerwagen zur Verfügung, während auf autohaus24.de passende Gebrauchtwagen mit Garantie gesucht werden können. Darüber hinaus können Kunden auf beiden Portalen eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen.

Fotos der Preisträger:

* Michael Ruhl, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE

* Josef Finauer, Geschäftsführer der autohaus24 GmbH

Über Sixt Leasing:

Die Sixt Leasing SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Sixt Leasing SE ( WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 748 Mio. Euro.

www.sixt-leasing.de

Pressekontakt Sixt Leasing:

Kirchhoff Consult sixtleasing@kirchhoff.de

26.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt Leasing SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 - 744 44 - 8 5169 E-Mail: ir@sixt-leasing.com Internet: http://ir.sixt-leasing.de

ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2

WKN: A0DPRE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1200956

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1200956 26.05.2021

°