Erneutes Rekordjahr: SIXT wächst 2019 erneut zweistellig durch konsequente Digitalisierung und Internationalisierung - Herausforderndes Jahr 2020 aufgrund weltweiter Corona-Krise

* Konzernumsatz 2019 plus 12,9 % auf 3,31 Mrd. Euro, im Ausland sogar plus 21,5 %

* Konzernergebnis vor Steuern (EBT) mit 337,4 Mio. Euro trotz erheblicher Aufwendungen für Expansion und Digitalisierung sogar leicht über dem hohen Niveau des bereinigten Vorjahreswertes

* Dank erfolgreicher Digitalisierung und Internationalisierung entscheidende Weichen für die strategische Weiterentwicklung des SIXT-Konzerns gestellt

* Weiterhin deutlich positives, aber sehr stark rückläufiges Konzern-EBT im Jahr 2020 erwartet

* SIXT reagiert auf stark steigende Nachfrage von Privatkunden in Stadtstationen mit neuen Angeboten, v.a. im Bereich Langzeitmiete und Carsharing; Kunden suchen sichere Alternative zu Massenverkehrsmitteln

* Umfangreiche Maßnahmen zur Begrenzung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise seit Anfang März eingeleitet: Kurzfristig deutliche Verkleinerung der Vermietflotte mit entsprechender Freisetzung von Kapazitäten und Liquidität, Verschiebung von Investitionen und erhebliche Einsparungen bei Sach- und Personalkosten in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro

* Veräußerung der Beteiligung an der Sixt Leasing SE läuft nach Plan: Angebotsdokument der Bieterseite am 24. März veröffentlicht

* Aussetzung der Dividendenzahlung für abgelaufenes Geschäftsjahr geplant

* Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "SIXT hat 2019 weltweit Maßstäbe im Mobilitätsmarkt gesetzt. Wir sind gut gerüstet, um der Corona-Krise trotz aller Widrigkeiten zu trotzen."

Pullach, 25. März 2020 - SIXT hat im Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen Berechnungen erneut einen Rekordwert beim Umsatz erzielt und die Position im weltweiten Mobilitätsmarkt deutlich ausgebaut. Der Konzernumsatz des Mobilitätsdienstleisters nahm bei steigender Nachfrage im Inland und Ausland um 12,9 % auf 3,31 Mrd. Euro zu und überschritt damit erstmals die Marke von 3 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) liegt trotz erheblicher Aufwendungen für die Internationalisierung und die Digitalisierung von Produkten, Prozessen und Stationen mit 337,4 Mio. Euro sogar leicht über dem hohen Niveau des bereinigten Vorjahreswertes von 336,7 Mio. Euro.

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "Wir haben vergangenes Jahr Maßstäbe im Mobilitätsmarkt gesetzt und unsere Stellung als Innovations- und Technologieführer untermauert. Operativ war 2019 für SIXT ein erneutes Rekordjahr. Mit unserem anhaltend starken Wachstum weit über dem Branchendurchschnitt haben wir unsere globale Marktposition weiter ausgebaut. Zudem haben wir mit unserer erfolgreichen Digitalisierungsoffensive entscheidende Weichen für die strategische Weiterentwicklung des SIXT-Konzerns gestellt. Nach dieser langen Erfolgsgeschichte markiert das Jahr 2020 eine Zäsur. Doch wir besitzen die finanzielle Stärke, die jahrzehntelange Erfahrung und die unternehmerische Entschlossenheit, der außergewöhnlichen Herausforderung durch das Coronavirus entschieden entgegenzutreten. Dies gilt umso mehr, als wir aktuell in Teilbereichen sogar eine deutliche Nachfragesteigerung sehen, weil Privatkunden in Miet- und Carsharing-Fahrzeugen eine sichere Alternative zum Öffentlichen Personennahverkehr suchen."

Erfolgreiche Digitalisierungsoffensive Die Ende Februar 2019 gelaunchte Mobilitätsplattform SIXT ONE mit den Angeboten SIXT rent (Autovermietung), SIXT share (Carsharing) und SIXT ride (Ride Hailing-Dienste) samt der neuen SIXT App hat sich im ersten Jahr äußerst erfolgreich und über unseren eigenen Erwartungen entwickelt. SIXT ONE vereint weltweit mehr als 280.000 Fahrzeuge und mehr als 2.100 Stationen. Die Anzahl der Downloads der neuen SIXT App lag bei 2,3 Mio. Die Anzahl der Buchungen für SIXT rent in der neuen App nahm seit dem Launch um über 60 % zu. Der Anteil der Buchungen über das Internet und mobile Endgeräte erhöhte sich 2019 über alle Kundengruppen hinweg auf 70 %.

Wachstum auf breiter Basis im Jahr 2019 Wie in den Vorjahren war auch im vergangenen Jahr das Auslandsgeschäft der Wachstumsmotor von SIXT. Als Folge der Wachstumsmaßnahmen durch Stationsneueröffnungen und der Kapazitätsausweitung bestehender Stationen erreichte der Auslandsumsatz im Konzern 1,59 Mrd. Euro, ein Zuwachs von 21,5 % gegenüber dem Vorjahr (1,31 Mrd. Euro). Getrieben war diese Entwicklung insbesondere durch die Aktivitäten in Kernmärkten wie Italien, Frankreich, Spanien und nicht zuletzt in den USA, dem größten Autovermietmarkt der Welt. In Deutschland steigerte der SIXT-Konzern den Umsatz auf hohem Niveau um 5,9 % auf 1,72 Mrd. Euro (2018: 1,62 Mrd. Euro).

Wichtige Konzern-Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2019

* Der Gesamtumsatz des SIXT-Konzerns stieg um 12,9 % und erreichte 3,31 Mrd. Euro (2018: 2,93 Mrd. Euro). Der operative Konzernumsatz (ohne Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Leasingfahrzeuge) nahm um 13,3 % auf 2,95 Mrd. Euro zu (2018: 2,60 Mrd. Euro).

* Der operative Umsatz im Geschäftsbereich Mobility (früher: Autovermietung) wurde um 16,8 % auf 2,49 Mrd. Euro (Vorjahr: 2,13 Mrd. Euro) ausgeweitet. Im Ausland wuchs SIXT um 23,0 %, in Deutschland nahmen die operativen Erlöse um 8,4 % zu. Damit hat sich die Wachstumsrate im Inland gegenüber dem Vorjahreswert (+4,3 %) nahezu verdoppelt. Der Auslandsanteil des Geschäftsbereichs lag mit 60,9 % erstmals über der Marke von 60 % (Vorjahr: 57,8 %).

* Der operative Umsatz im Geschäftsbereich Leasing (ohne Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Leasingfahrzeuge) lag bei 455,8 Mio. Euro nach 467,9 Mio. Euro im Vorjahr (-2,6 %).

* Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT), die wichtigste Erfolgsgröße des SIXT-Konzerns, erreichte 337,4 Mio. Euro (Vorjahr: 534,6 Mio. Euro). Gegenüber dem bereinigten Vorjahreswert von 336,7 Mio. Euro, bei dem der Einmalertrag aus dem 2018 erfolgten Verkauf der DriveNow-Beteiligung eliminiert ist, konnte Sixt das EBT auf hohem Niveau stabilisieren, trotz erheblicher Mehraufwendungen für die weitere Expansion und die Digitalisierung sowie im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung des neuen Leasingstandards IFRS 16.

* Der Geschäftsbereich Mobility erreichte ein EBT-Wachstum von 1,3 % auf 309,2 Mio. Euro (2018: 305,1 Mio. Euro).

* Im Geschäftsbereich Leasing lag das EBT mit 29,2 Mio. Euro um 4,9 % unter dem Vorjahreswert von 30,7 Mio. Euro.

* Die EBT-Rendite - bezogen auf den operativen Konzernumsatz - blieb mit 11,5 % auf hohem Niveau, das deutlich über dem der wesentlichen Wettbewerber liegt (bereinigter Vorjahreswert: 13,0 %).

* SIXT weist für das Geschäftsjahr 2019 einen Konzernüberschuss von 246,8 Mio. Euro aus. Der Vorjahreswert von 438,9 Mio. Euro war durch den Einmalertrag aus dem Verkauf der DriveNow-Beteiligung stark beeinflusst.

Konzentration auf das Kerngeschäft durch Veräußerung der Beteiligung an Sixt Leasing Die Sixt SE hat am 21. Februar 2020 mit der Hyundai Capital Bank Europe GmbH, einem Joint Venture der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft und der Hyundai Capital Services Inc., eine Vereinbarung über den Verkauf der 41,9-prozentigen Beteiligung an der bisher vollkonsolidierten Sixt Leasing SE geschlossen. Der Kaufpreis beträgt rund 155,6 Mio. Euro oder 18,00 Euro je verkaufte Aktie. Die Hyundai Capital Bank Europe GmbH hat zugleich ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Sixt Leasing SE zum Erwerb der verbleibenden Aktien zum gleichen Angebotspreis in bar angekündigt. Der Vollzug des Verkaufs der Beteiligung der Sixt SE an der Sixt Leasing SE steht unter anderem unter der Bedingung, dass das Übernahmeangebot (unter Einschluss des 41,9-%-Anteils der Sixt SE) eine Annahmequote von mindestens 55 % aller Aktien der Sixt Leasing SE erreicht. Das hierfür erforderliche Angebotsdokument wurde gestern (24. März) veröffentlicht. SIXT rechnet mit dem Vollzug der Transaktion im zweiten Halbjahr 2020.

Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Begrenzung der Auswirkungen der Corona-Krise Auf die erheblichen Beeinträchtigungen des weltweiten Touristik- und Mobilitätssektors durch die Ausbreitung des Virus COVID-19 hat SIXT, wie mitgeteilt, mit einem Maßnahmenpaket für niedrigere Kosten, höhere Liquidität und nachfragegerechte Produktangebote reagiert:

* SIXT wird die Vermietflotte kurzfristig deutlich reduzieren und damit entsprechende Kapazitäten und Liquidität freisetzen. Begünstigt wird dies durch die kurze Haltedauer der Fahrzeuge - in der Regel 6 Monate - sowie einen hohen Anteil an Rückkaufvereinbarungen mit zumeist Herstellern, sodass Sixt nur in sehr geringem Umfang das Vermarktungsrisiko der Fahrzeuge trägt.

* Die Verschiebung von Investitionen sowie signifikante Einsparungen bei Personal- und Sachkosten in Höhe von bis zu 100 Millionen Euro soll die Kostensituation weiter deutlich verbessern.

* Der intensivierte Roll-Out von flexiblen Mietoptionen trifft derzeit auf eine gute Resonanz. SIXT reagiert damit auf die erhöhte Nachfrage nach individuellen und flexiblen Fahrzeugbesitzmodellen für Firmen- und Privatkunden. Vor allem in urbanen Metropolen sehen Privatkunden das Auto in Zeiten von COVID-19 als eine vergleichsweise sichere Alternative zum Transport mit dem öffentlichen Nahverkehr, der zudem derzeit seine Verfügbarkeit einschränkt. Deshalb bietet SIXT all denen, die auch in Zeiten von Corona nicht komplett auf Mobilität verzichten können, zurzeit attraktive Tages-, Wochen- und Jahresmieten an.

Alexander Sixt, Strategievorstand der Sixt SE: "Wir haben unmittelbar und sehr schnell nach den ersten Indikatoren der weltweiten Corona-Krise daran gearbeitet, unsere Kostenbasis - zusätzlich zu den Effekten aus der Flottenverkleinerung - deutlich zu senken. Wir profitieren hierbei stark von der Anpassungsfähigkeit unseres Geschäftsmodells: Wir können unsere Assets, die zum überwiegenden Teil aus Fahrzeugen bestehen, in einem Zeitraum von wenigen Wochen bis zu maximal sechs Monaten reduzieren und damit unsere Kostenbasis auf die neue Nachfragesituation ausrichten. Die langfristige Sicherung der Arbeitsplätze in unserer Gruppe steht für uns dabei an oberster Stelle."

Dividendenaussetzung geplant Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Aufsichtsrat schlägt der Vorstand der ordentlichen Hauptversammlung am 24. Juni 2020 vor, die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 auszusetzen, mit Ausnahme der Mindestdividende von 0,05 Euro je Vorzugsaktie.

Jörg Bremer, Finanzvorstand (CFO) der Sixt SE: "Angesichts des erwarteten Ertragsrückgangs 2020 und der Belastungen durch die Corona-Krise, deren Umfang derzeit noch nicht absehbar ist, ist die Thesaurierung des Vorjahresgewinns eine Entscheidung, die dieser Ausnahmesituation angemessen Rechnung trägt."

Ausblick auf Jahr 2020 und 2021 Für das Gesamtjahr 2020 geht der Vorstand der Sixt SE angesichts der erheblichen Auswirkungen der Corona-Krise beim operativen Konzernumsatz von einem starken Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus (ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs Leasing). Zugleich rechnet er mit einem deutlich positiven, wenn auch sehr stark unter dem Vorjahr liegenden Konzern-EBT (ohne Berücksichtigung des positiven Effekts aus dem geplanten Verkauf der Beteiligung an der Sixt Leasing SE). Diese Planung geht davon aus, dass sich die erheblichen Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens sowie des privaten wie geschäftlichen Reiseverkehrs in den für SIXT relevanten Märkten im weiteren Jahresverlauf 2020 schrittweise wieder verringern und sich die Nachfrage nach Mobilitätsprodukten sukzessive normalisieren wird. Diese Prämisse ist natürlich mit Unsicherheiten behaftet, denn niemand kann den weiteren Verlauf der weltweiten Pandemie vorhersehen. Für das Jahr 2021 erwartet der Vorstand der Sixt SE eine Rückkehr zur Normalität und rechnet mit einer deutlichen Steigerung des operativen Konzernumsatzes und einer leichten Zunahme des Konzern-EBT - jeweils gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 und ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs Leasing.

Kontakt:

Julia Hoffstaedter SIXT Central Press Office Tel.: +49 (0) 89 / 7 44 44 - 6700 E-Mail: pressrelations@sixt.com

Über SIXT Die SIXT SE mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 2,93 Mrd. Euro (2018) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de

Hinweise:

Die angegebenen Daten entsprechend dem derzeitigen, noch vorläufigen Stand. Der endgültige Konzernabschluss 2019 der SIXT SE wird voraussichtlich am 30. April 2020 veröffentlicht. Die wichtigsten vorläufigen Kennzahlen des Konzerns können ab heute auf der Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich "Finanzberichte" abgerufen werden.

SIXT-Konzern auf einen Blick (Vorläufige Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich)

Umsatzentwicklung Konzern Veränderung in Mio. Euro 2019 2018 in % Operativer Umsatz 2.945,4 2.599,0 +13,3

Geschäftsbereich Mobility 2.489,6 2.131,1 +16,8 Davon Vermietungserlöse 2.248,4 1.940,5 +15,9 Davon Sonstige Erlöse aus dem 241,2 190,7 +26,5 Vermietgeschäft

Geschäftsbereich Leasing 812,1 793,2 +2,4 Davon Leasingerlöse 222,7 234,7 -5,1 Davon Sonstige Erlöse aus dem 233,1 233,2 -0,0 Leasinggeschäft Davon Umsatzerlöse aus 356,3 325,3 +9,5 Fahrzeugverkäufen

Sonstige Umsatzerlöse 4,8 5,2 -7,3

Konzernumsatz 3.306,5 2.929,5 +12,9

Ergebnisentwicklung Konzern Verände- rung in Mio. Euro 2019 2018 in % Aufwendungen für Fuhrpark und 1.135,9 1.000,6 +13,5 Leasinggegenstände Personalaufwand 503,3 419,8 +19,9 Saldo sonstige betriebliche -578,3 -597,3 -3,2 Erträge/Aufwendungen Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und 1.088,9 911,8 +19,4 Abschreibungen (EBITDA) Abschreibungen 709,2 538,7 +31,6 Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern 379,7 373,1 +1,8 (EBIT) Finanzergebnis -42,3 161,5 >-100 Ergebnis vor Steuern (EBT) 337,4 534,63 -36,9 Davon Geschäftsbereich Mobility 309,2 305,14 +1,3 Davon Geschäftsbereich Leasing 29,2 30,7 -4,9 Ertragsteuern 90,6 95,7 -5,3 Konzernüberschuss 246,8 438,9 -43,8

Weitere Kennzahlen des Konzerns 31.12.2019 31.12.2018 Veränderung in % Bilanzsumme (in Mio. Euro) 6.249,4 5.193,3 +20,3 Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 3.033,4 2.605,2 +16,4 Leasingvermögen (in Mio. Euro) 1.119,7 1.204,4 -7,0 Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.592,2 1.442,0 +10,4 Eigenkapitalquote (in %) 25,5 27,8 -2,3 Punkte

2019 2018 Veränderung in % Investitionen (in Mrd. Euro)1 7,84 7,02 +11,8 Durchschnittliche Anzahl der 150.700 131.300 +14,8 Vermietfahrzeuge (Konzern) Anzahl der Vermietstationen 2.111 2.174 -2.9 weltweit2 Anzahl der Leasingverträge zum 136.200 129.700 +5,0 31.12. (Konzern)

1 Wert der in die Vermiet- und Leasingflotte eingesteuerten Fahrzeuge

2 Inkl. Franchise Länder

3 Bereinigtes EBT (ohne Verkauf DriveNow): 336,7 Mio. Euro

4 Angepasst wegen Neuordnung des Geschäftsbereichs Mobility

