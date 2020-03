DGAP-News: Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave Innovations - Media-Update (deutsch)

Sixth Wave Innovations Inc.: Sixth Wave Innovations - Media-Update

9. März 2020

Sixth Wave Innovations - Media-Update

Sehr geehrte Investoren und Stakeholder,

Wir bei Sixth Wave verstehen die weltweiten Auswirkungen des Covid-19-Virus. Als Präsident und CEO des Unternehmens möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um Ihnen zu versichern, dass das Covid-19-Virus unsere Fortschritte bei der Einführung unserer bahnbrechenden IXOS(R)- und Affinity(TM) -Technologien nicht behindert. Tatsächlich machen wir weiterhin große Fortschritte in Richtung der Optimierung und der allgemeinen Einführung unserer Technologie in vielen Märkten.

Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass wir zwei Wochen erfolgreicher Messebesuche abgeschlossen haben. Sixth Wave war auf der Konferenz der Society for Mining, Metallurgy & Exploration (SME) in Phoenix sowie auf der Konferenz der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), die in Toronto stattfand, präsent.

Diese Messen, deren Schwerpunkt hauptsächlich auf dem Bergbausektor liegt, generierten bei in Europa, Südamerika und Nordamerika ansässigen Unternehmen, einschließlich ausgereifter Bergwerke und Bergwerken auf Machbarkeitsniveau großes Interesse an unserer Bergbautechnologie und boten sowohl kurzfristige als auch langfristige Chancen. Während unserer Teilnahme an der PDAC trafen wir uns nicht nur mit potenziellen Partnern und Investoren, die an unserer Bergbautechnologie interessiert waren, sondern hatten auch Gelegenheit, unsere Gesundheits- und Biowissenschaftstechnologie für den Cannabissektor und andere Branchen zu diskutieren.

Obwohl wir die Bedenken hinsichtlich des Covid-19-Virus verstehen, seien sie versichert, dass unsere Grundlagen und unsere Fähigkeit, unsere Unternehmensziele zu erreichen, nicht beeinträchtigt wurden. Sixth Wave ergreift alle Vorsichtsmaßnahmen, um zu gewährleisten, dass unser Betrieb nicht beeinträchtigt wird und wir unsere Kundendienstleistungen nicht unterbrechen. Wir machen weitere Fortschritte, indem wir konkrete Verbesserungen sowohl in der Technologie als auch im Einsatz von IXOS(R) und Affinity (TM) in ihren jeweiligen Märkten zeigen.

Vielen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung,

Dr. Jonathan Gluckman President und CEO Sixth Wave Innovations Inc.

