26.05.2020

26.05.2020 / 18:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Halifax, Nova Scotia - (26. Mai 2020) - Sixth Wave Innovations Inc. (CSE: SIXW) (OTC: ATURF) (FSE: AHUH) (das "Unternehmen" oder "Sixth Wave") gibt eine strategische Ausrichtung mit Natural Ascent Consulting (NAC) sowie die Unterzeichnung eines Hardware-Darlehens- und Produktionsvertrags bekannt. Dieser Vertrag wird es NAC ermöglichen, Feldversuche durchzuführen und zum Vermarktungsprozess von Sixth Waves Affinity(TM)-Cannabinoid-Reinigungssystem zur Aufbereitung nicht konformer Hanf- und Cannabisextrakte und zur Standardextraktion von Cannabinoiden aus anderen Rohextrakten beizutragen. Der Vertrag verpflichtet NAC zur Cannabinoidproduktion unter Verwendung des Affinity(TM)-Systems und richtet für Sixth Wave ein Produktionszentrum in Südkalifornien in einem der größten Cannabismärkte der Welt ein. NAC wird ebenfalls ihre Laborkapazität mit Sixth Wave nutzen, um mehrere Produktionsanwendungen für das Affinity(TM)-System zu testen, einschließlich der fortgesetzten Validierung der Systemfähigkeit zur Reinigung misslungener Extrakte von Schwermetallen, Pestiziden und möglicherweise den Chemikalien, die mit feuerhemmenden Stoffen in Zusammenhang stehen, die aufgrund ihrer weitverbreiteten Verwendung zur Bekämpfung von Waldbränden sowohl in Hanf- als auch in Cannabisextrakten gefunden werden.

Als etabliertes Beratungsunternehmen, das die Cannabis- und Hanfindustrie unterstützt, bringt NAC eine Reihe von Kenntnissen und Ressourcen in das Projekt ein. Mit ihrer Erfahrung in einer Vielzahl von Projekten konzentriert sich NAC auf die Verarbeitung von CBD-/CBG-Biomasse für die hochwertigsten nachgelagerten Großhandelsproduktlinien im industriellen Maßstab. NAC konzentriert sich derzeit darauf, fortschrittliche Technologien wie THC-Reinigung und Cannabinoid-Umwandlung/Isolierung in ein Geschäftsmodell für den Vertragsanbau in der Hanfindustrie zu integrieren.

Mit Fokus auf Entwicklung nanotechnologischer Anwendungen wurden Sixth Waves Molecular Imprinted Polymers (MIPs, molekular geprägte Polymere) ebenfalls in Branchen wie Homeland Security (Heimatschutz), Bergbau und zur Erkennung von Krankheitserregern eingesetzt. NACs Know-how in Bezug auf die Extraktion und Verarbeitung von Hanf/Cannabis hat zu einem erheblichen Nutzen für Sixth Wave geführt, da die für cannabinoidspezifische MIPs erforderliche rigorose und ressourcenintensive Prozessentwicklung bereitgestellt wird.

"Nach vielen Monaten der Zusammenarbeit und dank der hervorragenden Arbeit des Sixth Wave-Teams konnten wir zeigen, dass THC-Reinigung, Vollspektrum-Cannabinoid-Isolierung aus komplexen Tinkturen und die Pestizid- /Schwermetall-Entfernung durchaus möglich sind. Kameron Walker, Mitinhaber von NAC, erklärte stolz. "Wir arbeiten an einem Proof of Concept (Konzeptnachweis), der immer der schwierigste und langwierigste Teil des Prozesses ist, und erwarten, dass wir uns in den kommenden Monaten auf Produktion, Erweiterung und eventuelle Automatisierung konzentrieren."

Jon Gluckman, CEO von Sixth Wave, kommentierte: "NACs Erfahrung in der Entwicklung industrieller Chromatographie-Geräte bietet uns schlüsselfertige Lösungen, um die Lücke zwischen einem kleinen Proof of Concept und industrieller Produktion in vollem Umfang schnell zu schließen."

Gemäß den Bedingungen der Verträge hat Sixth Wave dem NAC-Labor eine Ergänzung von Test- und Pilotgeräten für experimentelle Zwecke zur Verfügung gestellt, um Standardarbeitsanweisungen für die Reinigungsanwendungen unter Verwendung vieler unterschiedlicher aus Kalifornien stammender Biomassen zu entwickeln. Nach Abschluss wird NAC mit der Verarbeitung von Extrakten mittels des Affinity(TM)-Pilotsystems gemäß Sixth Waves Lizenzvereinbarung für die Gesamtsystemleistung beginnen, die noch ausgehandelt wird. Darüber hinaus wird Sixth Wave das Pilotsystem durch ein vollständig GMP-konformes System ersetzen, um NACs erwartete Verarbeitungsanforderungen zu erfüllen. Das NAC-Team wird weiterhin die Einführung und Installation/den Support im Rahmen des Vertrags mit Sixth Wave unterstützen, wenn das Unternehmen damit beginnt, die Lieferung von Affinity(TM)-Systemen an andere Kunden auszuführen.

Das Unternehmen weist ferner darauf hin, dass es Hybrid Financial beauftragt hat, das Marktbewusstsein zu fördern und den Einflussbereich des Unternehmens innerhalb der Investmentgemeinschaft zu erweitern. Hybrid wird für eine anfängliche Laufzeit von sechs Monaten gegen eine Gebühr von 15.000,00 USD pro Monat beauftragt mit einer automatischen Verlängerung für jeweils drei weitere Monate, sofern dies nicht schriftlich 30 Tage vor Ablauf der Laufzeit gekündigt wird.

Über Natural Ascent Consulting

Natural Ascent Consulting wurde 2019 gegründet und befindet sich im gemeinsamen Besitz von Kameron Walker & Earl Ross. NAC verfügt über Know-how bei der Implementierung kundenspezifischer Lösungen zur Maximierung der Prozesseffizienz für anspruchsvolle Kunden in der hanfverarbeitenden Industrie und ist auf Installation, Schulung, Wartung und Serviceunterstützung der Gerätschaften spezialisiert. Weitere in der Branche erbrachte Dienstleistungen umfassen Extraktion, Destillation und Lösungsmittelrückgewinnung.

Für weitere Informationen über Natural Ascent Consulting besuchen Sie bitte die Website unter: www.naturalascentconsulting.com

Über Sixth Wave

Sixth Wave ist ein Nanotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Extraktion und den Nachweis von Zielsubstanzen auf molekularer Ebene mit seinen patentierten Technologien im hoch spezialisierten Gebiet der molekular geprägten Polymere konzentriert. Das Unternehmen kommerzialisiert zurzeit, sein Cannabinoid-Reinigungssystem AffinityTM sowie IXOS(R), eine Reihe von Extraktionspolymeren für die Goldbergbaubranche.

Sixth Wave kann MIP-Lösungen für ein breites Spektrum von Branchen entwerfen, entwickeln und vermarkten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Nanotechnologiearchitekturen, die von großer Bedeutung für den Nachweis und die Abtrennung von Viren, biogenen Aminen und anderen Krankheitserregern sind, wofür das Unternehmen Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien besitzt.

Weitere Informationen zu Sixth Wave finden Sie auf unserer Website unter: www.sixthwave.com

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Jon Gluckman" Jonathan Gluckman, Ph.D., President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen: Tel: (801) 582-0559 E-Mail: info@sixthwave.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

