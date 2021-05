DGAP-News: SLM Solutions startet mit solidem erstem Quartal in das Jahr 2021 (deutsch)

SLM Solutions startet mit solidem erstem Quartal in das Jahr 2021

SLM Solutions startet mit solidem erstem Quartal in das Jahr 2021

* Starker Auftragseingang lässt Auftragsbestand gegenüber dem Vorjahresquartal auf EUR 31,8 Mio. ansteigen (31. März 2020: EUR 23,7 Mio.)

* Umsatz von EUR 15,4 Mio. für Q1 2021 entspricht den Erwartungen des Managements (Q1 2020: EUR 17,8 Mio.) und stützt SLMs Prognose von mindestens 15 % Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2021

* EBITDA für das erste Quartal auf EUR -2,1 Mio. verbessert (Q1 2020: EUR -3,0 Mio.)

* Beschleunigung des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwartet

* Anhaltend starkes Kundeninteresse an der NXG XII 600: Memorandum of Understanding mit führendem Energy OEM unterzeichnet

Lübeck, 12. Mai 2021 - Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie, erzielte im ersten Quartal 2021 einen Umsatz von EUR 15,4 Mio. (Q1 2020: EUR 17,8 Mio.) und verzeichnete ein auf EUR -2,1 Mio. verbessertes EBITDA (Q1 2020: EUR -3,0 Mio.). Nach einem bereits in der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 verbesserten Auftragseingang, zeigte sich die stetige Erholung des Geschäfts von SLM Solutions auch im Q1 2021 mit einem Auftragseingang von EUR 13,4 Mio. Damit wurde gegenüber dem ersten Quartal 2020 fast eine Verfünffachung des Auftragseingangs erreicht (Q1 2020: EUR 2,9 Mio.). Der Auftragsbestand von SLM Solutions verbesserte sich im Vergleich zum Ende des Vorjahresquartals um EUR 8,1 Mio. auf EUR 31,8 Mio. (31. März 2020: EUR 23,7 Mio.).

Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions: "Mit dem Rückenwind aus dem in den letzten Quartalen verbesserten Auftragseingang hatte SLM Solutions einen guten Start in das neue Geschäftsjahr. Der Umsatz im ersten Quartal entsprach insgesamt unseren Erwartungen. Ein deutlicher Teil unseres Auftragsbestands soll in den kommenden Quartalen als Umsatz realisiert werden, da wir insbesondere in der zweiten Jahreshälfte eine starke Beschleunigung unseres Wachstums erwarten. Ein bedeutender Treiber für unser zukünftiges Wachstum ist die Vermarktung der NXG XII 600, die unsere ohnehin schon hohen Erwartungen hinsichtlich des Kundeninteresses weiter übertrifft. Kürzlich hat SLM Solutions ein Memorandum of Understanding mit einem führenden Energy OEM unterzeichnet, auf das, wie bei ähnlichen Vereinbarungen mit anderen Kunden, nach dem Erreichen klar definierter technischer Anforderungen eine feste Bestellung der NXG XII 600 folgt."

Das EBITDA für Q1 verbesserte sich um EUR 0,9 Mio. auf EUR -2,1 Mio. (Q1

2020: EUR -3,0 Mio.) aufgrund eines kostensensitiveren Ausgabeverhaltens.

Das Working Capital ging im Vergleich zu EUR 37,0 Mio. im Q1 2020 auf jetzt EUR 28,2 Mio. zurück, worin sich die positiven Effekte aus SLMs verbessertem Bestandsmanagement widerspiegeln.

Prognose für 2021 bestätigt

Basierend auf dem soliden Auftragsbestand und der allgemeinen Geschäftsdynamik bestätigt SLM Solutions die Prognose für 2021, die gegenüber 2020 ein Umsatzwachstum von mindestens 15 % sowie eine Verbesserung des EBITDA vorsieht.

Dirk Ackermann, CFO von SLM Solutions: "Um das beschleunigte Wachstum von SLM Solutions zu stützen, haben wir mit der Begebung der zweiten Tranche unserer Wandelanleihe 2020 unsere Liquiditätsposition weiter gestärkt. Mit dem aufgenommenen Kapital in Höhe von 15 Millionen Euro werden wir die Produktion der NXG XII 600 hochfahren und unser Vertriebs- und Servicenetz ausbauen."

Ergebnispräsentation am 12. Mai 2021

Die Quartalsmitteilung von SLM Solutions zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (deutsch und englisch) wird im Laufe des Tages im Bereich "Investor Relations" auf www.slm-solutions.com zur Verfügung gestellt. Heute, am 12. Mai 2021, um 16.00 Uhr MESZ, wird der Vorstand der SLM Solutions Group AG in einer Ergebnispräsentation die Zahlen für das 1. Quartal 2021 vorstellen. Die Präsentation kann online per Livestream verfolgt werden: https://www.webcast-eqs.com/slm20210512

Über das Unternehmen: Die SLM Solutions Group AG mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China.

Kontakt: Dirk Ackermann SLM Solutions Group AG E-Mail: ir@slm-solutions.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: SLM Solutions Group AG Estlandring 4 23560 Lübeck Deutschland Internet: www.slm-solutions.com

ISIN: DE000A111338

WKN: A11133 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1195472

