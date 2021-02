SMA Solar Technology AG übertrifft 2020 trotz Coronakrise die Umsatz-Milliarde und verdoppelt das operative Ergebnis - Vorstand erwartet für 2021 weiteres Wachstum

Niestetal, 5. Februar 2021 - Die SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) verkaufte 2020 Wechselrichter mit einer kumulierten Leistung von 14,4 GW. Der Absatz lag 26 Prozent über Vorjahresniveau (2019: 11,4 GW). Insgesamt verfügt SMA damit über mehr als 100 GW installierte Wechselrichter-Leistung. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Berechnungen des SMA Vorstands auf ca. 1.027 Mio. Euro (2019: 915,1 Mio. Euro) und lag damit trotz der Corona-Pandemie innerhalb der zu Anfang 2020 veröffentlichten Vorstandsprognose von 1.000 Mio. Euro bis 1.100 Mio. Euro. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) von voraussichtlich ca. 72 Mio. Euro (2019: 34,2 Mio. Euro) lag ebenfalls innerhalb der Vorstandsprognose von 50 Mio. Euro bis 80 Mio. Euro. Die Abschreibungen betrugen voraussichtlich ca. 44 Mio. Euro. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet der SMA Vorstand ein Umsatzwachstum auf 1.075 Mio. Euro bis 1.175 Mio. Euro und einen Anstieg des EBITDA auf 75 Mio. Euro bis 95 Mio. Euro.

"Trotz der erheblichen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie haben wir 2020 das zu Anfang des Jahres prognostizierte Umsatz- und Ergebniswachstum erreicht", sagt SMA Vorstandssprecher Jürgen Reinert. "Dank unserer sehr engagierten Mitarbeiter:innen und der guten IT-Infrastruktur konnten wir nahtlos auf mobiles Arbeiten umstellen. Wir haben schnell wirksame Infektionsschutzmaßnahmen im Unternehmen implementiert und intensiv mit Lieferanten und Kunden zusammengearbeitet. Dadurch mussten wir die Produktion nicht einen Tag unterbrechen und auch keine staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen. 2020 haben wir erstmals fast 15 GW Wechselrichter-Leistung verkauft. Das entspricht der Leistung von 12 Atomkraftwerksblöcken. Insgesamt sind weltweit mittlerweile mehr als 100 GW SMA Wechselrichter-Leistung installiert. Sie tragen auf allen Kontinenten zu einer nachhaltigen und kostengünstigen Energieversorgung bei. 2021 werden wir auf diesen Erfolgen aufbauen, von der erwarteten positiven Marktentwicklung profitieren und den Umsatz und das Ergebnis weiter steigern."

Für 2021 prognostiziert der SMA Vorstand ein Umsatzwachstum auf 1.075 Mio. Euro bis 1.175 Mio. Euro. Wesentliche Impulse gehen dabei vom erwarteten weiteren Wachstum des PV-Markts in Europa und Amerika sowie des globalen Speichermarkts aus. SMA ist gut positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren und ihre Marktposition zu festigen. Zusätzlich treibt der Vorstand im Rahmen der SMA Strategie 2025 die Weiterentwicklung des Produktportfolios hin zur Systemlandschaft für dezentrale Energieversorgung voran. Niedrigere Herstellungskosten und die Nutzung von Skaleneffekten bei gleichzeitig abflachendem Preisverfall werden nach Überzeugung des Vorstands die Profitabilität von SMA ebenso stützen, wie die bereits begonnene Portfoliobereinigung mit Fokus auf Produkten und Systemen mit höherer Marge. Vor diesem Hintergrund geht der SMA Vorstand für 2021 von einem Wachstum des EBITDA auf 75 Mio. Euro bis 95 Mio. Euro aus.

Auf dem heutigen Capital Markets Day wird der SMA Vorstand die Entwicklung der Märkte sowie die Strategie und die Positionierung des Unternehmens im Kerngeschäft und in wichtigen Zukunftsfeldern vorstellen. Die Präsentation mit weiteren Informationen steht mit Beginn der Veranstaltung unter www.ir.sma.de zur Verfügung. Den vollständigen Konzernabschluss für 2020 wird SMA am 25. März 2021 veröffentlichen.

Über SMA Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab. Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im SDAX gelistet.

SMA Solar Technology AG Sonnenallee 1 34266 Niestetal Germany

Leitung Unternehmenskommunikation: Anja Jasper Tel. +49 561 9522-2805 Presse@SMA.de

Kontakt Presse: Susanne Henkel Manager Corporate Press Tel. +49 561 9522-1124 Presse@SMA.de

