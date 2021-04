DGAP-News: Smartenergy stärkt Management und bereitet sich für weiteres Wachstum vor (deutsch)

Smartenergy stärkt Management und bereitet sich für weiteres Wachstum vor

29.04.2021 / 18:59

Medienmitteilung

Smartenergy stärkt Management und bereitet sich für weiteres Wachstum vor

Wollerau, 29. April 2021:

Mit René Cotting als Chief Financial Officer und Andrès Isaza als Chief Commercial Officer verstärkt sich Smartenergy per 1. Mai 2021 mit zwei ausgewiesenen Führungspersönlichkeiten, die über grosse Erfahrung aus ihren früheren Funktionen unter anderem bei ABB und General Electric verfügen. Sie werden zusammen mit dem bestehenden Team die erfolgreiche Wachstumsstrategie vorantreiben.

René Cotting war in den letzten zwanzig Jahren in verschiedenen Führungsfunktionen für ABB tätig, zuletzt als Head of Operations in Innovation and R&D der ABB Gruppe. Neben seiner langjährigen Erfahrung als CFO verfügt er über grosse Expertise in den Bereichen Strategie, Technologie und Innovation und hat für ABB erfolgreich Start-up- und Technologie-Venture-Unternehmen betreut. Mit seinen strategischen Fähigkeiten, seinen ausgezeichneten Marktkenntnissen und seinem internationalen Netwzerk wird er die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie von Smartenergy sicherstellen.

Andrès Isaza verfügt über grosse Erfahrung als internationaler Vertriebs- und Marketingmanager im Energiesektor. Nach verschiedenen Führungsfunktionen bei ABB, wie Global Head of Marketing & Sales für die Geschäftsbereiche Energieprodukte und -systeme, stiess er 2016 als Chief Commercial Officer für den Bereich erneuerbare Energien zu General Electric und war zuletzt Chief Sales Officer von Gravotech. In der neu geschaffenen Rolle als Chief Commercial Officer wird er den Kundenstamm von Smartenergy gezielt ausbauen und insbesondere mit Schweizer Energieversorgungsunternehmen neue Partnerschaften eingehen.

Horst H. Mahmoudi, CEO und Executive Chairman von Smartenergy, sagte: «Wir freuen uns, dass wir zwei so erfahrene Führungspersönlichkeiten mit eindrücklichen Karrieren für Smartenergy gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass wir damit wichtige Fähigkeiten gewonnen haben, um unsere Wachstumsstrategie weiterhin erfolgreich umzusetzen.»

René Cotting

Andrès Isaza

_______________________ Smartenergy

Wir sind eine in der Schweiz domizilierte Investmentgesellschaft, die sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat. Wir identifizieren, entwickeln und stellen grüne Energieanlagen bereit. Wir sind eine treibende Kraft bei der laufenden Umstellung der Industrie auf grüne Energie und konzentrieren uns auf die Entwicklung von Solar-, Wind- und grünen Wasserstoffprojekten. Wir wollen das Potenzial von Wasserstoff und verwandter Technologie als ideale Ergänzung für die Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien einsetzen.

Smartenergy, gegründet 2011, hat seinen Hauptsitz in Wollerau, Schweiz. Neben unserem Team in Wollerau setzen wir auf eigene lokale Niederlassungen in allen wichtigen Märkten Europas. Lokale Kenntnisse und die Nähe zu den Akteuren der Branche ermöglichen es uns, Chancen frühzeitig zu erkennen und zu sichern sowie Synergien über die gesamte Wertschöpfungskette zu schaffen.

www.smartenergy.net

