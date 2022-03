DGAP-News: SNP stärkt Fokus auf profitables Wachstum mit neuem CFO (deutsch)

SNP stärkt Fokus auf profitables Wachstum mit neuem CFO

^ DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Personalie SNP stärkt Fokus auf profitables Wachstum mit neuem CFO

30.03.2022 / 11:40 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

SNP stärkt Fokus auf profitables Wachstum mit neuem CFO

Mit Prof. Dr. Thorsten Grenz folgt ein erfahrener Finanzexperte als Interim-CFO auf Prof. Dr. Heiner Diefenbach.

Heidelberg, 30. März 2022 - Wie in ihrem heute veröffentlichten Geschäftsbericht ausgeführt, verstärkt die SNP mit dem neuen Strategieprogramm ELEVATE deutlich ihren Fokus auf die nachhaltige Profitabilität ihres weiteren Wachstums. Der Verwaltungsrat der SNP hat heute in einer außerordentlichen Sitzung entschieden, zur Förderung dieses nachhaltigen Profitabilitätsfokus einen neuen Chief Financial Officer zu rekrutieren. Daher hat sich der Verwaltungsrat unmittelbar nach dieser Entscheidung mit Prof. Dr. Heiner Diefenbach, geschäftsführender Direktor und Chief Financial Officer (CFO) der SNP, einvernehmlich darauf geeinigt, dass Prof. Diefenbach zum 31. März 2022 als geschäftsführender Direktor abberufen und die SNP verlassen wird. Der Verwaltungsrat dankt Prof. Diefenbach für seine gut zweijährige Tätigkeit als CFO der SNP. Der Prozess für die Suche nach einem Nachfolger wird umgehend eingeleitet.

Der Verwaltungsrat hat außerdem beschlossen, Prof. Dr. Thorsten Grenz mit sofortiger Wirkung zum geschäftsführenden Direktor der SNP zu berufen. Prof. Grenz wird interimsweise als CFO der SNP fungieren, bis die Suche nach einem neuen CFO abgeschlossen ist. Er ist ein erfahrener Manager und Finanzexperte, der in verschiedenen Unternehmen sehr erfolgreich als CFO und CEO aktiv war. Da Prof. Grenz die SNP seit Anfang dieses Jahres in Finanzthemen beraten hat, ist er mit der SNP, ihrem Geschäftsmodell und ihrer Strategie sowie ihren Finanz- und Geschäftsprozessen bereits vertraut. In früheren Stationen seiner Karriere war Prof. Grenz unter anderem Interim-CFO bei der Schaltbau Holding AG, CEO bei Veolia Umweltservice und Veolia Deutschland, Operating Partner bei 3i plc, CFO bei der Hero AG, CEO und zuvor CFO bei der Mobilcom AG, CFO bei der Hapag-Lloyd Container Linie sowie Associate Principal bei McKinsey & Company, Inc.

"Nach Bekanntgabe unseres Strategieprogramms ELEVATE und Veröffentlichung unserer Rechnungslegung für 2021 gilt es jetzt, die Weichen für die Umsetzung unserer auf profitables Wachstum ausgerichteten Strategie zu stellen" sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrats der SNP, Prof. Dr. Claus Heinrich. "Bei dieser Umsetzung ist die CFO-Funktion eine zentrale Führungsrolle, die wir mit einer besonders starken, engagierten und kompetenten Persönlichkeit neu besetzen wollen. Wir sind Prof. Grenz sehr dankbar, dass er uns mit seiner umfangreichen Expertise und Erfahrung als Interim-CFO unterstützt, bis wir die Suche nach einem neuen CFO abgeschlossen haben."

Über SNP

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.350 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 144 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ( ISIN DE0007203705 ) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP:

Marcel Wiskow Director Investor Relations Telefon +49 6221 6425-637 E-Mail: Marcel.Wiskow@snpgroup.com

30.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Speyerer Str. 4 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172 Fax: +49 6221 6425 20 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com

ISIN: DE0007203705

WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1315609

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1315609 30.03.2022

°