DGAP-News: SoftwareONE-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats an der Generalversammlung (deutsch)

20.05.2021 / 17:08

Medienmitteilung

SoftwareONE-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrats an der Generalversammlung

Stans, Schweiz I 20. Mai 2021 - An der heutigen Generalversammlung von SoftwareONE Holding AG, einem führenden globalen Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, wurden alle Anträge des Verwaltungsrats von den Aktionären genehmigt. Isabelle Romy und Adam Warby wurden als neue Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.

An der heutigen Generalversammlung in Stans, die auf der Grundlage von Artikel 27 der Verordnung 3 des Schweizerischen Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 ohne Publikum stattfand, genehmigten die Aktionäre durch Stimmanweisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sämtliche Anträge.

Daniel von Stockar, Verwaltungsratspräsident von SoftwareONE: «Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken. Wir freuen uns insbesondere darüber, Isabelle Romy und Adam Warby als neue unabhängige Mitglieder in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heissen. Mit ihrem fachlichen Wissen, ihrer Führungserfahrung und ihren unabhängigen Ansichten werden sie die vielseitigen Fähigkeiten des Boards weiter ergänzen und so dazu beitragen, weiterhin langfristig Wert für unsere Aktionäre und Kunden zu schaffen.»

Die Generalversammlung genehmigte den Geschäftsbericht (einschliesslich Lagebericht), den statutarischen und konsolidierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 und in einer nicht bindenden (Konsultativ-)Abstimmung den Vergütungsbericht für 2020.

Weiter wurde die Dividende von CHF 0.30 pro Aktie genehmigt, die am 27. Mai 2020 aus nicht schweizerischen Kapitaleinlagereserven ausbezahlt wird. Die Aktien werden ab 25. Mai 2021 ex-Dividende gehandelt, und Dividendenstichtag ist der 26. Mai 2021.

Die Aktionäre stimmten sodann für die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020.

Die Aktionäre wählten Daniel von Stockar erneut zum Mitglied und Präsidenten des Verwaltungsrats. Marie-Pierre Rogers, José Alberto Duarte, René Gilli, Timo Ihamuotila, Peter Kurer und Jean-Pierre Saad wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt, und Isabelle Romy und Adam Warby wurden neu gewählt, alle für eine einjährige Amtszeit bis zur Generalversammlung 2022. Die Aktionäre wählten auch alle Mitglieder des Nominations- und Vergütungsausschusses, Marie-Pierre Rogers, Peter Kurer und Daniel von Stockar, wieder, und Adam Warby wurde neu in den Ausschuss gewählt, alle für eine einjährige Amtszeit bis zur Generalversammlung 2022.

Die Aktionäre wählten Keller KLG, Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter und Ernst & Young AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtszeit wieder.

Des Weiteren genehmigten die Aktionäre die maximale Gesamtvergütung des Verwaltungsrats bis zur Generalversammlung 2022 und die maximale Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022.

Die endgültigen Ergebnisse der Generalversammlung sind hier auf der Website von SoftwareONE verfügbar.

Patrick Zuppiger, Media Relations Tel. +41 44 832 82 00, patrick.zuppiger@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Strategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. SoftwareONE unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung von Anwendungen und der Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds und verwaltet und optimiert gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände sowie deren Lizenzierung. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 7'700 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com.

SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Sprache: Deutsch Unternehmen: SoftwareONE Holding AG Riedenmatt 4 6370 Stans Schweiz Telefon: +41 44 832 41 69 E-Mail: info.ch@softwareone.com Internet: www.softwareone.com

ISIN: CH0496451508 Valorennummer: A2PTSZ Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1198882

