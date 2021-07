DGAP-News: SoftwareONE übernimmt ITST, ein brasilianisches Unternehmen für SAP-Beratung und Cloud-Migration (deutsch)

SoftwareONE übernimmt ITST, ein brasilianisches Unternehmen für SAP-Beratung und Cloud-Migration

16.07.2021 / 07:00

Medienmitteilung

SoftwareONE übernimmt ITST, ein brasilianisches Unternehmen für SAP-Beratung und Cloud-Migration

Stans, Schweiz I 16. Juli 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass er ITST, einen Spezialisten für Professional und Managed SAP-Services, einschliesslich Cloud-Strategieberatung, Architekturbewertung, Migration und Administration, übernommen hat. ITST ist die jüngste in einer Reihe von SAP-in-the-Cloud Übernahmen von SoftwareONE und erweitert die Präsenz der Gruppe in Lateinamerika.

ITST ( ITST.com.br) wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Das Unternehmen bietet umfassende SAP-Technologiedienstleistungen und -lösungen für einige der grössten SAP-Kunden Brasiliens. Dazu gehören Beratungsleistungen für die optimale Architektur von SAP-Lösungen für Kunden sowie Professional und Managed Services, um Kunden dabei zu helfen, On-premise-SAP-Systeme effizient und zuverlässig in die Cloud zu migrieren um sie danach dort effizient zu betreiben.

Andre Fernandes, Regional Head LATAM, sagte: "Ich freue mich sehr, ITST in der SoftwareONE-Familie willkommen zu heissen. Dies ist ein strategischer Schritt für den Aufbau einer führenden SAP-Cloud-Serviceplattform in Lateinamerika. Wir freuen uns auf eine aussichtsreiche Zukunft, in der wir gemeinsam für unsere Kunden Mehrwerte schaffen werden."

"Unsere Kunden auf der ganzen Welt suchen nach zuverlässigen Partnern, wenn es darum geht, SAP auf Cloud-Plattformen zu verlagern und zu betreiben. Durch diese erste Übernahme im SAP-Bereich in Lateinamerika wird ITST die Fähigkeiten von SoftwareONE in diesem für uns strategischen Wachstumsbereich stärken und unsere Kapazitäten erweitern, um Kunden erstklassige Lösungen und Services für ihre SAP-Reise in die Cloud zu bieten", so Daniel DaVinci, Global Practice Leader, SoftwareONE SAP Services.

Jairo Pedroza und Fabricio Cordeiro, Mitbegründer von ITST, sagten: "Wir freuen uns, über den Anschluss an SoftwareONE und darauf, unser Know-how und unsere lokalen Kenntnisse einzubringen. Die globale SAP-Praxis von SoftwareONE bietet ITST eine ideale Plattform, um die schnell wachsenden Marktchancen in Brasilien zu nutzen. Unsere bestehenden Kunden werden von der zusätzlichen Expertise und einem breiteren Lösungs- und Serviceportfolio profitieren."

Beide Mitbegründer werden in leitenden Funktionen Teil der globalen Praxis von SoftwareONE SAP Services werden und sich darauf konzentrieren, die SAP-Services von SoftwareONE in Brasilien zu stärken.

In den vergangenen 24 Monaten hat SoftwareONE eine Reihe von strategischen Übernahmen getätigt, darunter, ITPC, Optimum Consulting und BNW, die den Kern seiner SAP-Präsenz und Cloud-Lieferfähigkeiten in 27 Ländern bilden. Als Pionier, der darauf spezialisiert ist, kritische Workloads in die Cloud zu bringen, bietet SoftwareONE Beratungs-, Migrations-, Konvertierungs- und Pattform-Managed-Services für SAP S/4HANA. Mit über 300 zertifizierten Beratern, die mehr als 10 Jahre Erfahrung aus rund 600 früheren Kundenprojekten mitbringen, ist das Unternehmen Microsoft Gold Partner und Azure Experte MSP mit der Microsoft SAP on Microsoft Azure Advanced Spezialisierung, AWS SAP Competency Partner sowie SAP Gold Service Partner, SAP Software Partner und SAP-anerkannter Experte für S/4HANA.

Es wurden keine finanziellen Bedingungen der Transaktion bekannt gegeben.

