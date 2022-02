DGAP-News: SoftwareONE übernimmt Satzmedia, einen Application Services Spezialisten für E-Commerce- und CMS-Lösungen in Deutschland (deutsch)

SoftwareONE übernimmt Satzmedia, einen Application Services Spezialisten für E-Commerce- und CMS-Lösungen in Deutschland

10.02.2022 / 07:00

Medienmitteilung

SoftwareONE übernimmt Satzmedia, einen Application Services Spezialisten für E-Commerce- und CMS-Lösungen in Deutschland

Stans, Schweiz I 10. Februar 2022 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute bekannt, dass er Satzmedia, einen Spezialisten für Digital Experience-, E-Commerce- und CMS-Lösungen mit Hauptsitz in Deutschland, übernommen hat. Die Übernahme erweitert die Application Services Praxis von SoftwareONE um ein Team hochqualifizierter Java-Experten für die Softwareentwicklung, um Kunden bei Ihrem Weg in die Cloud zu unterstützen.

Satzmedia ( www.satzmedia.de), mit Hauptsitz in Hamburg, wurde 1999 gegründet und ist ein Anbieter für Digital Experience-, E-Commerce- und CMS (Content Management)-Lösungen. Das Unternehmen unterstützt Kunden bei der Konzeption von Online-Plattformen, sorgt dann für die Umsetzung inklusive nahtloser Integration in die Systemlandschaft des Kunden und bietet darüber hinaus umfassende Wartungsleistungen. Satzmedia bedient hauptsächlich Unternehmen in der DACH-Region, mit dem Potential für eine Expansion in andere europäische Länder.

Satzmedia setzt auf offene Standards, Open-Source-Systeme wie Bloomreach und eigens entwickelte Softwarekomponenten, um das digitale Erlebnis der Kunden zu unterstützen und zu verbessern. Zusammen mit der Expertise von SoftwareONE in Cloud, Advanced Data Analytics und Application Services werden Kunden von hochintegrierten digitalen Prozessen profitieren, von der Mobil-und Webpräsenz über die Integration mit internen IT-Systemen bis hin zu umfassenden Datenanalysen - betrieben auf einer Cloud-Plattform.

Felix Temming, Application Services Business Owner DACH, sagt: "Wir erwarten in den nächsten Jahren eine grosse Nachfrage nach der Modernisierung von individuellen Softwareapplikationen aller Art, einschliesslich E-Commerce- und CMS-Lösungen, mit dem Fokus auf vollständig digitalisierte und integrierte Prozesse. Mit der Übernahme von Satzmedia erweitern wir unsere Fähigkeiten im Bereich Application Services - einer der fünf strategischen Wachstumsbereiche von SoftwareONE - bis hin zu umfassenden Online-Plattformen und kompletten Webauftritten für Unternehmen und den öffentlichen Sektor. Wir ergänzen uns perfekt und passen auch kulturell hervorragend zusammen."

Christian Satz, CEO von Satzmedia, sagt: "Die rasante Zunahme neuer, digitaler Technologien sowie die Diversifikation in den Anforderungen unserer Kundenprojekte ist eine zunehmende Herausforderung. Eingebettet in SoftwareONE haben wir nun für unsere Kunden, wie auch für unsere Mitarbeiter, ganz neue Möglichkeiten. Ich freue mich ausserordentlich, dass wir mit SoftwareONE ein Unternehmen mit der gleichen DNA und den gleichen Werten gefunden haben, und freue mich sehr, den Ausbau seiner Application Services Praxis insbesondere in der DACH-Region zu unterstützen.

Christian Satz, Gründer und bisheriger Alleininhaber von Satzmedia, wird in einer leitenden Position der Application Services Praxis beitreten, sowie die Mitarbeiter des Unternehmens.

Es wurden keine finanziellen Details oder Transaktionsbedingungen bekannt gegeben.

KONTAKT

Sydne Saccone, Media Relations Tel. +41 44 832 82 53, sydne.saccone@softwareone.com

Anna Engvall, Investor Relations Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

