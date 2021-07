DGAP-News: Solutiance AG gibt Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2021 bekannt (deutsch)

Solutiance AG gibt Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2021 bekannt

- Umsatz H1 mit 816 TEUR auf Vorjahrsniveau - Gesamtleistung H1 mit 755 TEUR +14% zu Vorjahr - Konzernergebnis H1 mit -1.258 TEUR + 18% zu Vorjahr - Auftragseingang H1 mit 766 TEUR - 42% zu Vorjahr

Die Solutiance AG ( ISIN: DE0006926504 ), Anbieter von Plattform Services für den Betrieb von Immobilien, blickt auf ein schwieriges zweites Quartal 2021 zurück.

Während der Umsatz mit Plattformservices mit 816 TEUR auf Vorjahresniveau (H1 2020 806TEUR) verharrte, kam es bei der Gesamtleistung zu einem Plus von 14% auf 755 TEUR (H1 2020 662 TEUR)). Zum Gesamtumsatz trug dabei das Produkt "Betreiberpflichten Controlling" mit 117 TEUR (H1 2020 6 TEUR) einen von unter 1% auf 14% gestiegenen Anteil bei. Im Segment "Dachmanagement" kam es gleichzeitig zu einem Rückgang von 13 % auf 699 TEUR ( H1 2020 800 TEUR).

Beim Auftragseingang kam es im ersten Halbjahr insgesamt zu einem Rückgang von ~42% auf 766 TEUR (H1 2020 1.316 TEUR)). Dabei sank der Auftragseingang sowohl im Dachmanagement mit 40% auf 630 TEUR (H1 2020 1.056 TEUR) als auch beim Betreiberpflichten Controlling mit 50% auf 130 TEUR (H1 2020 260TEUR) spürbar. Umsatz und Auftragseingang im Dachmanagement waren durch den krankheitsbedingten Ausfall von zwei systemrelevanten Mitarbeitern beeinträchtigt. Corona bedingte Einschränkungen und Personalengpässe haben auch die Bearbeitung von Projekten beim Betreiberpflichten Controlling verzögert und in der Folge zu einer Verschiebung von Folgeaufträgen in die zweite Jahreshälfte verursacht. Der entstandene Bearbeitungsrückstau konnte inzwischen durch Neueinstellungen aufgelöst werden.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen, die sich im Vorjahreszeitraum aufgrund der Auszahlung von Investitions- und Coronazuschüssen auf 123 TEUR beliefen, kam es zu einem Rückgang um 77% auf 28 TEUR. Die Personalkosten lagen mit 1.112 TEUR 13% unter denen des Vorjahreszeitraums (H1 2020 1.329 TEUR). Dank des konsequenten Kostenmanagements konnte im Berichtszeitraum sowohl das EBITDA als auch das Ergebnis nach Steuern auf Konzernebene um 19%

resp. 18% auf -1.114 TEUR (Vorjahr -1.379TEUR) bzw. -1.258 TEUR (Vorjahr 1.538 TEUR)

deutlich verbessert werden.

Nach Lösung der personellen Engpässe im Bereich Dachmanagement besteht die größte Herausforderung nunmehr in der Beschaffung von Baumaterial für größere Reparaturaufträge, die sich gegenwärtig bei bestehenden Kunden abzeichnen. Die Wetterereignisse der vergangenen Wochen haben bei Kunden zudem für ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit für intakte Dächer gesorgt.

Im Bereich Betreiberpflichten Controlling deutet sich an, dass größere Kunden eine Ausweitung ihrer Zusammenarbeit planen. Dafür muss Solutiance in der Lage sein, einen deutlich größeren Bestand von Immobilien parallel bearbeiten zu können, um möglichst zügig ganze Portfolien einheitlich zu managen. Eine eigens gestartete Kampagne zur Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter mit handwerklichem Hintergrund zeigt bereits Erfolge.

Einen Beitrag zu weiteren Beauftragungen hat unter anderem die Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden am neuen User Interface des Facility Scanners in einer Beta-Phase gelegt. Kunden zeigen sich begeistert von neuen Features, die sie selber in der Zusammenarbeit angestoßen haben.

Die gegenüber der Planung eingetretenen Rückstände bei Umsatz und Auftragseingang können nach Einschätzung des Vorstands in der zweiten Jahreshälfte weitgehend aufgeholt werden. Entsprechend erwartet der Vorstand sowohl gegenüber dem ersten Halbjahr als auch der Vorjahresperiode einen deutlichen Anstieg bei Auftragseingang und Umsatz sowie ein deutlich verbessertes Ergebnis.

Die Summe aus bereits abgerechneten Leistungen und Auftragsbestand für 2020 liegt per 30. Juni mit 1.705 TEUR auf Vorjahresniveau (H12020 1.685 TEUR). In Anbetracht der Unsicherheiten, insbesondere bei der Beschaffung von Baumaterial, passt der Vorstand die Umsatzerwartung auf eine Spanne zwischen 3,0 Mio EUR und 3,6 Mio EUR an.

