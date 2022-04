DGAP-News: Solutiance mit starkem Wachstum bei Auftragseingang und Neukunden (deutsch)

Solutiance mit starkem Wachstum bei Auftragseingang und Neukunden

- +47% (750 TEUR) im Auftragseingang im Vergleich zu Q1 2021

- Vier Neukunden über digitale Vertriebsstrategie gewonnen

- Auftragsbestand 2022 Ende Q1 über Vorjahresumsatz

- Bisher bestes erstes Quartal

Die Solutiance AG, Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, gibt den Auftragseingang für das erste Quartal 2022 bekannt. Insgesamt konnten in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres Aufträge mit einem Volumen von 750 TEUR gewonnen werden. Dies entspricht einer Steigerung von 47% im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres (510 TEUR). Dabei entfallen rund 30 TEUR (4%) auf erteilte Aufträge im Bereich des Betreiberpflichten-Controlling. Auf Services im Bereich Dachmanagement 4.0 entfielen Aufträge mit einem Volumen von ca. 717 TEUR (95%). Dazu Jonas Enderlein, Vorstand der Solutiance AG: "Auch im ersten Quartal 2022 konnten wir die positive Entwicklung im Auftragseingang fortsetzen. Gleichzeitig geht die Abwicklung des Auftragsbestandes gut voran.".

Neben einem deutlichen Plus im Auftragseingang konnten vier Neukunden über die digitale Erstansprache gewonnen werden. Dazu Uwe Brodtmann, Vorstand der Solutiance AG: "Durch zahlreiche Erstpräsentationen in den letzten Monaten konnten wir vier Unternehmen als Kunden gewinnen. Durch die weiterhin erfreuliche Tendenz im Auftragseingang, gehen wir mit Rückenwind in die aktuelle Kapitalmaßnahme. Das Erreichte entspricht unseren Planzahlen!".

Mit den im ersten Quartal des Jahres gewonnenen Aufträgen und den erwarteten Vertragsverlängerungen übersteigt der Auftragsbestand für das laufende Jahr den Vorjahresumsatz von rund 2,07 Mio. EUR. Ende April wird das Unternehmen die vollständigen Quartalszahlen bekannt geben.

