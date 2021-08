DGAP-News: Solvium Capital GmbH: Solvium Capital platziert 100 Millionen und erwartet Rekordjahr (deutsch)

Solvium Capital GmbH: Solvium Capital platziert 100 Millionen und erwartet Rekordjahr

Solvium Capital platziert 100 Millionen und erwartet Rekordjahr

Hamburg, 25. August 2021. Solvium Capital hat in den ersten 8 Monaten des Jahres die Rekordsumme von 100 Millionen Euro Investitionskapital eingeworben. Der Plan für das gesamte Jahr 2021 sah eine moderate Steigerung der Platzierung von 65 Millionen im Vorjahr auf 75 Millionen Euro vor.

Geschäftsführer Marc Schumann: "Vor 2 Monaten haben wir in einem einzigen Monat die Rekordsumme von 30 Millionen Euro in Logistikausrüstung investiert. Das war pünktlich zum 10-jährigen Jubiläum des Unternehmens der mit Abstand beste Monat der Unternehmensgeschichte. Wir haben damit Güterwagen, Wechselkoffer und Standardcontainer für verschiedene Gesellschaften angeschafft, die von privaten und institutionellen Kunden mit Kapital ausgestattet wurden."

Aktuell platziert Solvium Capital eine Vermögensanlage in Form einer Namensschuldverschreibung und einen Alternativer Investmentfonds (AIF). Außerdem hat Solvium Capital eine SICAV für Pensionsfonds, Versorgungswerke und Family Offices mit einer Umbrella-Struktur initiiert. In den ersten Teilfonds hat ein Schweizer institutioneller Investor im Juni exklusiv 20 Millionen Euro angelegt.

"Das mit diesem Erfolg verbundene Vertrauen macht uns stolz und spornt uns an, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.", so Co-Geschäftsführer André Wreth. "Kumuliert haben Anleger Solvium Capital bisher über 400 Millionen Euro für Investitionen in Eisenbahnwagen, Container und Wechselkoffer anvertraut. In den vergangenen Jahren haben wir mehr als 200 Millionen Euro an Mieten, Zinsen und Rückzahlungen abgeschlossener Investments an Anleger ausgezahlt." www.solvium-capital.de

Über Solvium Capital

Die Solvium Capital Gruppe ist Anbieter und Manager solider und innovativer Investments für Privatanleger und professionelle Investoren im Logistikbereich und agiert international als Asset-Manager. Der Schwerpunkt liegt auf lukrativen Ausrüstungsgegenständen wie Standardcontainern, Standard-Tankcontainern, Eisenbahnwagen und Wechselkoffern.

Solvium betreut in Deutschland über 16.000 geschlossene Verträge und hat bislang mehr als 400 Millionen Euro Anlegerkapital investiert. Alle Miet-, Zins- und Rückzahlungen, mittlerweile mehr als 200 Mio. Euro, wurden planmäßig und pünktlich geleistet. Aktuell hat die Unternehmensgruppe mehr als 300 Mio. Euro Assets under management. Das Unternehmen wird geleitet von den Geschäftsführern Marc Schumann und André Wreth.

Zur Unternehmensgruppe gehören der Containermanager Noble Container Leasing Ltd. mit Standorten u.a. in Hongkong, Singapur und Seoul und die Axis Intermodal Deutschland GmbH, das größte Vermietunternehmen für Wechselkoffer in Europa und.

Wichtige Hinweise

Diese Pressemitteilung gilt als Marketingmitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt weder eine Anlageberatung noch eine Anlageempfehlung/Finanzanalyse noch ein Angebot zum Erwerb eines Anlageprodukts dar. Eine Anlageentscheidung muss immer auf der Prüfung des Verkaufsprospekts des jeweiligen Produkts beruhen. Die vollständigen Angaben zum jeweiligen Produkt, einschließlich der Darstellung der jeweiligen wesentlichen Risiken, sind einzig dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen. In der der Vergangenheit erzielte Erträge bzw. Renditen und Prognosen sind keine Garantie und kein Indikator für zukünftige Gewinne bzw. Auszahlungen.

Hinsichtlich der Vermögensanlage "Logistik Opportunitäten Nr. 3" ist zusätzlich zu beachten:

Der Erwerb der Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Der Verkaufsprospekt dieser Vermögensanlage, einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages, sowie das Vermögens-Informationsblatt sind auf der Internetseite www.solvium-capital.de kostenlos in deutscher Sprache zum Download verfügbar.

Hinsichtlich des geschlossenen Publikums- AIF "Solvium Logistic Fund One GmbH & Co. geschlossene InvKG" ist zusätzlich zu beachten:

Der Erwerb des AIF ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Der Verkaufsprospekt dieses AIF, einschließlich der Anlagebedingungen, des Gesellschaftsvertrages und des Treuhandvertrages, sowie die wesentlichen Anlegerinformationen dieses AIF sind auf der Internetseite www.solvium-capital.de kostenlos in deutscher Sprache zum Download verfügbar.

