Sonnenbühl, 19. Februar 2020 - Die SOWITEC group, einer der führenden Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar, hat in Brasilien fünf Windprojekte mit insgesamt 483 MW Leistung an einen internationalen Energieversorger verkauft. Ursprünglich sollte dieser Verkauf teilweise bereits im Dezember 2019 realisiert werden, was nun in vollem Umfang nachgeholt werden konnte. Alle Projekte sind Teil eines großen Projektclusters mit 1.000 MW im Bundesstaat Bahia. Ebenfalls im Bundesstaat Bahia konnten weitere 69 MW eines im Endausbau bis zu 800 MW großen Windparks an einen europäischen Energieversorger veräußert werden. Für alle sechs Projekte wurden bereits Stromlieferverträge im freien Markt abgeschlossen.

Auch in Kolumbien kann SOWITEC mit der Unterzeichnung eines Projektenwicklungsvertrages für ein 130-MW-Photovoltaikprojekt mit einem europäischen Energieversorger einen weiteren wichtigen Erfolg verbuchen. Das Projekt befindet sich im Nordosten des Landes.

"Der Verkauf der brasilianischen Windparks an weltweit führende Energieversorger ist ein weiterer wichtiger Meilenstein und zeigt wieder einmal das große Vertrauen der Investoren in die SOWITEC und in unsere Projekte. Dies gilt auch für den Erfolg in Kolumbien mit einer Regierung, die seit vergangenem Jahr verstärkt auf Erneuerbare Energien setzt", so Frank Hummel, CEO der SOWITEC.

SOWITEC ist seit 2002 mit einer Niederlassung in Brasilien und seit 2012 in Kolumbien präsent. Derzeit beschäftigt SOWITEC do Brasil ein multidisziplinäres Team von 47 hochqualifizierten Fachleuten und hält ein Projektportfolio von über 10.000 MW. 18 Mitarbeiter entwickeln in Kolumbien derzeit etwa 1.000 MW an Wind- und Solarprojekten. In beiden Märkten gehört SOWITEC zu den führenden Projektenwicklern.

Über SOWITEC: Als einer der global führenden Projektentwickler für Erneuerbare Energien ist SOWITEC in 14 Ländern tätig mit Schwerpunkt auf den stark wachsenden Schwellen- und Entwicklungsländern. Mit fast 200 Mitarbeitern deckt SOWITEC alle Bereiche der Solar- und Windkraft-Projektentwicklung ab: von der Planung und Konzeption, den Ertrags- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen, über die Baubetreuung, den Vertrieb und die Finanzierung bis hin zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung von Wind- und Solarparks. Mehr als 60 von SOWITEC entwickelte Wind- und Solarprojekte mit über 2.700 MW sind derzeit in acht Ländern in Betrieb oder im Bau. www.sowitec.com

Ansprechpartner: Matthias Pfister Managing Director SOWITEC do Brasil Telefon: 07128 38 08-77 Matthias.Pfister@sowitec.com

