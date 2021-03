Soziales Engagement zur Eliminierung von Lungenentzündungen bei Kindern -Zum 50ig-jährigen Jubiläum beginnt Charles Monat Associates (CMA) eine langjährige Partnerschaft mit der globalen ...

08.03.2021 / 09:00

Soziales Engagement zur Eliminierung von Lungenentzündungen bei Kindern -Zum 50ig-jährigen Jubiläum beginnt Charles Monat Associates (CMA) eine langjährige Partnerschaft mit der globalen Wohltätigkeitsorganisation Save the Children

* Die vereinbarte 5-jährige Kooperation wird Millionen von Kinderleben verbessern, sehr viele davon retten, dies mittels erheblicher Investitionen in die Gesundheitsversorgung, in die Erstellung und den Ausbau sanitärer Einrichtungen, sowie Sicherstellung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser und anderen essentiellen Versorgungseinrichtungen

* CMA und Save the Children vereinen ihr Wissen, ihre Erfahrung und Ressourcen, um -beginnend in Indonesien, China und Bangladesch - die globale Gesundheitskrise zu bekämpfen

SONDERVERWALTUNGSZONE HONGKONG - Media OutReach - 8. März 2021 - Charles Monat Associates (CMA), ein weltweiter Pionier in der Bereitstellung von Vermögensplanungs- und Lebensversicherungslösungen beginnt deren 50-jähriges Firmenjubiläum mit der Bekanntgabe einer karitativen Partnerschaft zur Eliminierung von Lungenentzündung bei Kindern zusammen mit Save the Children, einer führenden humanitären Organisation, die sich für die Rechte und Interessen von Kindern auf der ganzen Welt einsetzt.

Seit der Gründung im Jahre 1971 hat sich CMA zum Branchenführer entwickelt und betreut heute die Vermögen von mehr als 8.000 Kunden aus 50 Ländern und hat während des 50-jährigen Bestehens Versicherungslösungen im Wert von mehr als 40 Mrd. US-Dollar umgesetzt. Inspiriert durch das Herzstück seiner Geschäftsaktivitäten - der Nachlassplanung - war CMA stets bestrebt, anhaltende systemische Änderungen für die künftigen Generationen zu bewirken und hat zur Weiterführung dieser Vision die Partnerschaft mit Save the Children initiert. Gemeinsam haben es sich die beiden Organisationen zum Ziel gemacht, das Leben von Millionen Kindern zu retten, durch erhebliche Investitionen in die Gesundheitsversorgung, die Erstellung und den Ausbau von sanitäre Einrichtungen, sowie Sicherstellung des Zugang zu sauberem Trinkwasser und andere essentielle Versorgungseinrichtungen.

In seiner Rede zu diesem bedeutsamen Anlass erklärte Yves Guélat, Group CEO von CMA: "Seit 50 Jahren ist Charles Monat Associates ein Wegbereiter und gut etablierter Berater in der Vermögensplanung. Es geht jedoch um weit mehr als nur den monetären Aspekt; es geht um Ethik, um Werte und um das Ermöglichen von nachhaltigen Änderungen. Es ist uns ein grosses Anliegen, andere dazu zu inspirieren, bessere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Mit unserem heutigen Start dieser Partnerschaft wollen wir zeigen, das jeder das Leben anderer positiv verbessern kann. Es ist unser Ziel, dass dieses Verständnis und diese Werte von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Partnerschaft mit Save the Children stellt für uns einen bedeutsamen Meilenstein dar, der vom Wunsch geprägt ist, die Gesellschaft zu verbessern und ihr Fortbestehen zu sichern. Wir haben uns verpflichtet, eine nachhaltige und langanhaltende Veränderungen zu fördern, während wir mit unserem Vermächtnis aus 50 Jahren den Blick in die Zukunft richten. Aus diesem Grund freuen wir uns sehr, mit Save the Children zusammen zu arbeiten."

Lungenentzündung ist Hauptursache der Kindersterblichkeit durch Infektionskrankheiten. Jährlich fordert sie 800'000 Kinderleben. Angetrieben durch das Verständnis und die Überzeugung, dass jedes Kind eine Zukunft verdient, vereinen CMA und Save the Children ihr Wissen, ihre Erfahrung und ihre Ressourcen, um diese globale Gesundheitsrisiko zu bekämpfen. Beginnend in Indonesien, China und Bangladesch haben sich die Unternehmen das Ziel gesetzt, die Kindersterblichkeit aufgrund Lungenentzündungen zu bekämpfen und auf diese Weise das Leben von mindestens 1,5 Mio. Kinder unter dem Alter von fünf Jahren zu erhalten. Dies soll erreicht werden durch den Ausbau der Gesundheitsversorgung, die besseren Verfügbarkeit von ausgebildeten medizinischen Personals, und der Verbesserung der Lebensbedingungen der Kinder.

Charles Monat, Chairman und Gründer von CMA erklärt weiter: "Ich habe das Unternehmen in einem kleinen Gemeinschaftsbüro in Hongkong mit einer Handvoll Kunden gegründet. Jetzt sind wir weltweit führend bei der Erbringung von Dienstleistungen im Lebensversicherungsbereich für einige der wohlhabendsten Familien der Welt. Blickt man anlässlich dieses Firmenjubiläums zurück, erkennt man unsere Wiederstandsfähigkeit, welche dazu geführt hat, dass wir uns während einiger der bedeutsamsten und schwierigsten Ereignissen unserer Zeit erfolgreich behaupteten und unseren Erfolg weiter fortführten."

"Während wir unseren Erfolg weiter ausbauen, sehen wir es als eine Selbstverständlichkeit, unserer Gemeinschaft etwas zurückzugeben und dabei mitzuhelfen die Grundlage, für eine humanitärere Gesellschaft für die nächsten Generationen, zu schaffen. Unsere Reise mit Save the Children hat gerade erst begonnen, aber gemeinsam möchten wir so viele Leben wie möglich retten und einige der größten Herausforderungen der Welt in Angriff nehmen."

Perry Yeatman, Head of Corporate bei Save the Children U.S. sagt: "Wir schätzen uns unglaublich glücklich und sind dankbar, dass Charles Monat Associates den Einsatz von Save the Children im Kampf und der Eliminierung von Lungenentzündungen bei Kindern unterstützt. Es ist eine Krankheit, durch welche weltweit alle 39 Sekunden ein Kind stirbt. Unsere Projekte, welche sich aktuell auf Indonesien, China und Bangladesch fokussieren, werden dabei helfen, Kinderleben zu retten. Durch Prävention und Behandlung der Lungenentzündungen bei Kindern in unterversorgten Gemeinschaften - denn es ist unsere Überzeugung dass jedes Kind einen gesunden Start ins Leben verdient."

CMA deckt mit seinen Dienstleistungen die ganze Welt ab. Während die Firma am stärksten in Asien vertreten ist, mit einer grossen Präsenz in China, verfügt CMA auch über Niederlassungen im Mittleren Osten, in Europa und in Nordamerika. CMA verfügt über ein agiles Team von lokalen Experten, welche über umfassendes Wissen und Verständnis der Marktgegebenheiten verfügen. Im Laufe der nächsten 20 Jahre wird es eine umfangreiche Verlagerung von Vermögen an die nächste Generation geben, was zu grossen Verunsicherungrn betreffend des sinnvollen Transfers führt. Sollte nicht rechtzeitig mit der Planung begonnen werden, kann dies zu erheblichen Problemen bei der Portfolio-Bewertung und -Versteuerung führen,. CMA kann auf fünf Jahrzehnte Erfahrung und Know-how zurückblicken und verfügt über ein ganzheitliches Verständnis der bevorstehenden Entwicklungen und darüber, wie Kunden am besten dabei unterstützt werden können, in der zunehmend komplexen Umgebung zurechtzukommen und nachhaltige Lösungen zu finden.

Über Charles Monat Associates Charles Monat Associates (CMA) ist ein führender globaler Versicherungsmakler und beschäftigt mehr als 200 Experten in Hongkong, Singapur, Dubai, der Schweiz, Miami, Kuala Lumpur und Liechtenstein. Das Unternehmen wurde 1971 durch Charles S. Monat gegründet und hat sich zu einer sehr beliebten und weltweit bekannten Beratungsgesellschaft entwickelt. Mit 50 Jahren Erfahrung bietet CMA erstklassiges Fachwissen bei der Liquiditätsplanung und dem Transfer der Vermögenswerte für vermögende Privatpersonen, Familien und Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.monat.com.

Bitte richten Sie Medienanfragen an Sabrina Lau unter sabrina.lau@monat.com und Eugene Quek unter eugene.quek@monat.com.

