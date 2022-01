DGAP-News: SpA kündigt die Vorbereitung der Dekotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange an (deutsch)

SpA kündigt die Vorbereitung der Dekotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange an

^ Cassiopea S.p.A. / Schlagwort(e): Sonstiges SpA kündigt die Vorbereitung der Dekotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange an

20.01.2022 / 07:00

Lainate, Italien - 20. Januar 2020: Cassiopea SpA (SIX: SKIN), ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gab heute bekannt, dass es von Cosmo, seinem fast 100-prozentigen Anteilseigner, gebeten wurde, die Dekotierung der Aktien an der SIX Swiss Exchange so bald wie möglich vorzunehmen, und diesen Prozess nach der Wahl des neuen Verwaltungsrats von Cassiopea zu beginnen, welcher bis Anfang Februar 2022 eingesetzt werden soll.

Über Cassiopea

Cassiopea ist ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen entwickelt und vermarktet, um langjährige und wesentliche dermatologische Erkrankungen zu behandeln, insbesondere Akne, androgenetische Alopezie (oder AGA) und Genitalwarzen. Cassiopea investiert in Innovationen, die den wissenschaftlichen Fortschritt in Bereichen vorantreiben, welche jahrzehntelang weitgehend ignoriert wurden. Das Portfolio umfasst vier unbelastete klinische Kandidaten, für die Cassiopea die weltweiten Rechte besitzt. Die Strategie des Unternehmens ist es, dieses Know-how zu nutzen, um das kommerzielle Potenzial für seine Produkte direkt oder mit einem Partner zu optimieren. Für weitere Informationen über Cassiopea besuchen Sie bitte www.cassiopea.com.

Kontakt

Cassiopea SpA

Diana Harbort, CEO & Head of Investor Relations Tel +39 02 868 911 24 E-mail dharbort@cassiopea.com

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: Cassiopea S.p.A. Via Cristoforo Colombo 1 20045 Lainate Schweiz E-Mail: info@cassiopea.com Internet: https://www.cassiopea.com/

ISIN: IT0005108359 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1270611

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1270611 20.01.2022

°