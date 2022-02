DGAP-News: Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds wird mit 27 Jahren Vertriebs-Know-How verstärkt (deutsch)

Spezialisten-Boutique SQUAD Fonds wird mit 27 Jahren Vertriebs-Know-How verstärkt

Augsburg, 15.02.2022

"Es freut mich, dass es uns gelungen ist, meinen ehemaligen Kollegen aus Barings-Zeiten, Thomas Justen, einen echten Vertriebsprofi mit 27 Jahren Berufserfahrung, für das Team von SQUAD Fonds zu gewinnen", erzählt Oliver Morath. Thomas Justen hat einen langjährigen Track Record im Vertrieb von erfolgreichen Stockpicking-Ansätzen und europäischen Small Cap-Fonds.

Thomas Justen wird Betreuer Key Accounts und übernimmt in der neuen Rolle die Betreuung und Gewinnung von institutionellen Kunden und Dachfondsmanagern. Er verstärkt ab 1. März 2022 das Vertriebsteams von SQUAD Fonds, welches seit 1.Februar von Oliver Morath geleitet wird - Oliver wechselte im Februar diesen Jahres nach fast 7 Jahren von Flossbach von Storch zu SQUAD Fonds.

Thomas Justen: "Ich freue mich nochmal die Chance zu bekommen, mit Oliver etwas gemeinsam aufzubauen. Neben dem tollen Team hat mich auch die Produktqualität der SQUAD Fonds und deren Berater überzeugt!"

Seine Karriere im Vertrieb startete Thomas Justen bei Threadneedle als Sales Manager in Deutschland und Luxemburg, ehe er 9 Jahre lang für Baring Asset Management unter anderem in der Position als Head of Sales sowohl für die Schweiz als auch für Luxemburg verantwortlich zeichnete. Dies war gleichzeitig der Startschuss für eine langjährige berufliche Zusammenarbeit zwischen Thomas Justen und Oliver Morath - sie arbeiteten von 2008-2015 gemeinsam am Vertriebserfolg des englischen Fondsanbieters. Zuletzt war Thomas Justen in verschiedenen Rollen bei Eaton Vance und Jyske Capital für den Auf- und Ausbau des Wholesalesgeschäftes in der DACH Region verantwortlich.

Über SQUAD Fonds: SQUAD Fonds versteht sich seit Gründung im Jahr 2004 als Plattform für spezialisierte Fondsboutiquen, die sich auf die Analyse und Auswahl von unterbewerteten, werthaltigen Wertpapieren und Anleihen spezialisiert haben. SQUAD Fonds bündelt dabei die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb von Investmentfonds, damit sich die Fondsboutiquen ganz auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren können, die Beratung der Fonds hinsichtlich der Umsetzung der Anlagestrategie.

Kontakt: SQUAD Fonds Discover Capital GmbH Am Silbermannpark 1a 86161 Augsburg

Frau Jennifer Haller Marketing Manager Tel. 0821-455420-75 E-Mail: haller@squad-fonds.de

