DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Arie van Lent wird neuer Trainer bei der SpVgg Unterhaching (deutsch)

Arie van Lent wird neuer Trainer bei der SpVgg Unterhaching. Der 49-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschrieben. "Mit Arie van Lent haben wir einen Trainer verpflichtet, der absolut zu unserer Philosophie passt. Er lässt offensiven Fußball spielen und hat bewiesen, dass er mit jungen Spielern hervorragend arbeiten und sie entwickeln kann", sagt Präsident Manfred Schwabl. "Seine Erfahrung als Spieler ist absolut unbestritten, aber auch als Trainer ist er schon 13 Jahre aktiv. Wir sind davon überzeugt, dass Arie der richtige Trainer für die Spielvereinigung ist."

Van Lent betreute zuletzt sechs Jahre lang die U23 von Borussia Mönchengladbach. Zwischen 2013 und 2015 war er Trainer der Gladbacher U19. Davor trainierte er Kickers Offenbach (2011 - 2013) und Rot Weiss Ahlen (2010 - 2011) in der 3. Liga. "Ich glaube, dass sowohl ich zu Haching, als auch Haching zu mir passt", sagt van Lent. "Die Gespräche verliefen sehr gut und es war gleich ein positives Gefühl da. Ich freue mich auf die neue Herausforderung!"

Das Trainerteam werden Ex-Hachinger Roman Tyce und der bisherige U19-Trainer Robert Lechleiter ergänzen. "Die beiden kennen Haching in- und auswendig und können somit unseren neuen Trainer optimal unterstützen", sagt der sportliche Leiter Claus Schromm.

