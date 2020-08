Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA steht vor einer Verpflichtung von Arie van Lent als Chef-Trainer für die Profi-Mannschaft

Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA steht vor einer Verpflichtung von Arie van Lent als Chef-Trainer für die Profi-Mannschaft. Grundsätzlich besteht zwischen beiden Parteien Einigkeit, eine Vertragsunterschrift ist noch nicht erfolgt und für den morgigen Dienstag geplant.

