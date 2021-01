DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Nico Mantl wechselt zu Red Bull Salzburg (deutsch)

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Nico Mantl wechselt zu Red Bull Salzburg

^ DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Nico Mantl wechselt zu Red Bull Salzburg

29.01.2021 / 09:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nico Mantl wechselt zu Red Bull Salzburg

Torhüter Nico Mantl verlässt die SpVgg Unterhaching und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Red Bull Salzburg. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. "Auf der einen Seite schmerzt uns Nicos Abgang natürlich sportlich sehr. Es überwiegt aber trotzdem absolut der Stolz, dass ein von uns über knapp zehn Jahre ausgebildetes Talent diesen großen Schritt geht. Das ist eine tolle Auszeichnung für unsere Ausbildung", sagt Präsident Manfred Schwabl. "Nico ist der Innbegriff des Hachinger Weges. Wir wollen in Zukunft noch mehr Talente aus unserem Nachwuchsleistungszentrum, das kürzlich vom DFB aufgewertet worden ist, in unsere Profimannschaft und dann auch in höhere Ligen bringen."

Mantl kam 2011 vom FC Deisenhofen zur Spielvereinigung und durchlief alle Mannschaften des Hachinger NLZs. Für die erste Mannschaft debütierte der 20-Jährige 2018 in der 3. Liga und bestritt seitdem 57 Spiele. 2019 absolvierte er ein Spiel für die deutsche U20-Nationalmannschaft.

"Ich hatte zehn überragende Jahre in Haching. Ich bin dem Verein wirklich sehr dankbar für die tolle Unterstützung und auch das Vertrauen", sagt Mantl. "Nun ist aber für mich der Zeitpunkt gekommen, den nächsten Karriereschritt zu machen."

29.01.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de

ISIN: DE000A2TR919

WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1164306

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1164306 29.01.2021

°