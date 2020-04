Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

^ DGAP-News: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

03.04.2020 / 11:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA gibt den Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 32.780 neue Aktien gegen Bareinlage bei Aktionären erfolgreich platziert. Die neuen Aktien wurden zunächst den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Erwerb angeboten. Durch die Platzierung der neuen Aktien fließen der Gesellschaft brutto ca. 273.000,00 Euro zu. Der Bezugspreis betrug 8,35 Euro je neuer Aktie. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 3.910.884,00 Euro, eingeteilt in 3.910.884 Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie.

Die eingenommenen Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen der Umsetzung von Strukturmaßnahmen, der Optimierung und Modernisierung des Nachwuchsleistungszentrums, sowie der Finanzierung des laufenden Betriebs dienen.

Die neuen Aktien werden in die bestehende Notierung im Marktsegment M:access im Freiverkehr der Börse München einbezogen.

"Für das große Interesse an der Kapitalerhöhung trotz dieser schwierigen Zeiten bedanke ich mich bei unseren Aktionären ganz herzlich. Es ist Ausdruck des Vertrauens in die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA", sagt Manfred Schwabl, Geschäftsführer der Haching Verwaltungs GmbH.

03.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA Am Sportpark 9 82008 Unterhaching Deutschland Telefon: +49 (0)89 61559160 E-Mail: aktie@spvggunterhaching.de Internet: www.spvggunterhaching.de

ISIN: DE000A2TR919

WKN: A2TR91 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1014961

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1014961 03.04.2020

°