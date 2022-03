DGAP-News: splendid medien AG: Die Splendid Gruppe im Geschäftsjahr 2021: Profitabilitätskurs weiter fortgesetzt (deutsch)

splendid medien AG: Die Splendid Gruppe im Geschäftsjahr 2021: Profitabilitätskurs weiter fortgesetzt

Die Splendid Gruppe im Geschäftsjahr 2021: Profitabilitätskurs weiter fortgesetzt

- Konzern-EBIT in Höhe von EUR 3,0 Mio., EBIT-Marge: 6,6%

- Leichtes Umsatzwachstum auf EUR 44,7 Mio.

- Eigenkapitalquote mit 17,4% mehr als verdoppelt

(Köln, 31. März 2022) - Der Splendid Gruppe ist es auch im zweiten Jahr der Corona-Pandemie gelungen, ein deutlich positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von EUR 3,0 Mio. (Vorjahr: EUR 1,6 Mio.) zu erwirtschaften und die Profitabilität auf Basis der EBIT-Marge mit 6,6 % (Vorjahr: 3,6%) weiter zu steigern. Der Konzernumsatz erhöhte sich leicht auf EUR 44,7 Mio. (Vorjahr: EUR 43,5 Mio.) mit Zuwächsen insbesondere in den Auswertungsstufen digitales Home Entertainment und Kino sowie Auftragsproduktion.

Das Konzernjahresergebnis erhöhte sich auf EUR 2,4 Mio. (Vorjahr: EUR -0,2 Mio.). Das Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,24 (Vorjahr: EUR -0,02). Die Eigenkapitalquote verbesserte sich zum Bilanzstichtag deutlich auf 17,4% (Vorjahr: 8,2%). Zudem wurden die Bankverbindlichkeiten im Vergleich zum Vorjahr um EUR 6,0 Mio. reduziert bei einer weiterhin hohen Liquidität von EUR 6,9 Mio. (Vorjahr: EUR 7,3 Mio.).

Auf der Grundlage der überaus zufriedenstellenden Entwicklung in den vergangenen zwei Geschäftsjahren blickt der Vorstand zuversichtlich auf das Geschäftsjahr 2022. Die zurückhaltende Investitionspolitik der vergangenen beiden Jahre wird sich allerdings insbesondere auf den Lizenzumsatz voraussichtlich dämpfend auswirken, sodass der Vorstand für 2022 einen Konzernumsatz in einer Bandbreite zwischen EUR 42,0 Mio. und EUR 45,0 Mio. erwartet. Der Vorstand rechnet mit einem Konzern-EBIT in der Bandbreite zwischen EUR 2,0 Mio. und EUR 3,0 Mio.

Die aktuellen Ereignisse und Auswirkungen des Krieges in der Ukraine dürfen nicht vergessen lassen, dass auch die Corona-Pandemie noch nicht vorüber ist. Die Entwicklungen müssen in den kommenden Monaten regelmäßig überprüft und die Auswirkungen auf unser Geschäft kontinuierlich bewertet werden.

Der Geschäftsbericht 2021 steht ab sofort auf der Homepage der Gesellschaft zum Download bereit.

Splendid Medien AG Investor Relations Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: splendid medien AG Lichtstr. 25/Eingang F 50825 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 9542 32 99 Fax: +49 (0)221 9542 32 613 E-Mail: info@splendid-medien.com Internet: www.splendidmedien.com

ISIN: DE0007279507

WKN: 727950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1316389

