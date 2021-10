splendid medien AG: Erfolgreiche Starts von Splendid- Koproduktionen in Kino und Streaming / MISFIT-Franchise in Lateinamerika gestartet

Erfolgreiche Starts von Splendid- Koproduktionen in Kino und Streaming / MISFIT-Franchise in Lateinamerika gestartet

- Koproduktion "Liefde Zonder Grenzen" in den niederländischen Kinos angelaufen

- MISFIT-Serie auf Netflix gestartet

- MISFIT Franchise: Kinostart in mehreren Ländern Lateinamerikas

(Köln/Amsterdam, 21.10.2021) - In der vergangenen Woche starteten die Splendid-Koproduktionen "Liefde Zonder Grenzen" und die erste Staffel der "MISFIT"-Serie in die Auswertung im Kino und auf Netflix. "Liefde Zonder Grenzen" platzierte sich in den niederländischen Kinos direkt hinter den Blockbustern "James Bond: No Time to Die" und "Dune" auf Platz 3 der Kinocharts. "MISFIT: De Serie" startete weltweit als Netflix Original in der ersten Staffel mit 8 Folgen zu je 22 Minuten und liegt derzeit auf Platz 1 in der Sparte "Kinder" sowie auf Platz 3 über alle Genres des Zuschauerrankings in den Netflix Charts der Niederlande. Ebenfalls in der vergangenen Woche startete die lateinamerikanische Adaption des MISFIT-Kinohits zeitgleich in den Kinos in Mexiko, Peru, Bolivien und Ecuador. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama und Nicaragua folgen in der kommenden Woche. Splendid partizipiert hier als Lizenzgeber.

"Liefde Zonder Grenzen" (übersetzt: "Liebe ohne Grenzen") - Das Liebesleben der Schwestern Eva (Yolanthe Cabau) und Lieke, Bruder Maarten (Jim Bakkum) und Vater Ferry ist völlig verschieden und alles andere als Standard. Und doch setzt sich trotz aller Vorurteile die Liebe durch. Die Koproduktion mit unserem niederländischen Produktionspartner NewBe ist eine erfrischende romantische Komödie, die die Liebe und das Leben feiert! Trailer (niederländisch)

MISFIT: De Serie - Julia (Djamila) und ihre Freunde arbeiten an einem coolen Musical mit eigener Musik und Choreographie. Mitten in ihre Vorbereitungen platzt die neue Schulleiterin Agnes und verbietet ihnen weiterzumachen. Ihre Devise lautet: Disziplin, gute Noten und viel Lernarbeit - und das verträgt sich nicht mit den Arbeiten am Musical. Aber Agnes hat nicht mit Julias Entschlossenheit gerechnet. Werden die Freunde es schaffen, ihr Traummusical aufzuführen und "ihre" Schule wieder zurückzuerobern? Die Koproduktion mit unserem niederländischen Produktionspartner NewBe wartet auch in der Serienversion mit dem bewährten und beliebten Cast um Djamila und Niek Roozen auf. Die landesweite Netflix Marketingkampagne umfasste eine Premierenveranstaltung auf dem Cinekid Festival sowie ein MISFIT Experience Tiktok Erlebniscenter, das den Fans an mehreren Standorten in den Niederlanden Gelegenheit gab, für und mit den Stars aus der Serie Fotos und Beiträge zu kreieren. Netflix-Trailer (deutsch)

MISFIT-Franchise in Südamerika: Die Hauptfigur der Julia spielt die mexikanische Schauspielerin Alicia Jaziz, die mit den weiteren Darstellern aus mehreren südamerikanischen Ländern eine riesige Fanbase (63 Millionen Follower insgesamt) in Social Media vereint. MISFIT ist damit das bislang meistadaptierte Remake eines niederländischen Films. Trailer von MISFIT#eresotehaces

Über Splendid Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, produziert TV-Programme und Filme und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Splendid Film B.V., Amsterdam, ein Unternehmen der Splendid Gruppe, vertreibt und produziert Filme für die niederländischen und belgischen Kinos, für internationale Streamingplattformen wie Netflix und Prime Video sowie für lokale Plattformen wie Pathé Thuis. Darüber hinaus konzentriert sich Splendid Film B.V. auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb niederländischer Filme wie die erfolgreiche "Misfit"-Trilogie, "De Grote Slijmfilm", "De Nog Grotere Slijmfilm", "K3 Love Cruise" und "De Dirigent". Neben einer großen Auswahl an lokalen Inhalten vertreibt Splendid Film B.V. auch internationale Hollywood-Produktionen wie den Oscar-Preisträger "Moonlight", die Horrorfilm- Sensation "Hereditary" sowie das Kriegsdrama "Hacksaw Ridge".

