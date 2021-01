DGAP-News: splendid medien AG: Splendid Film: Fortsetzung für 'De Grote Slijmfilm' in Produktion (deutsch)

splendid medien AG: Splendid Film: Fortsetzung für 'De Grote Slijmfilm' in Produktion

Splendid Film: Fortsetzung für "De Grote Slijmfilm" in Produktion

(Köln/Amsterdam, 13.1.2021) - Kürzlich haben die Dreharbeiten zu "De Nog Grotere Slijmfilm (De Grote Slijmfilm 2)" in den Niederlanden begonnen, die Fortsetzung des erfolgreichen Familienfilms "De Grote Slijmfilm", der Anfang 2020 in den niederländischen und belgischen Kinos gestartet war und dort knapp 260.000 Zuschauer erreichte. Die Realisierung von "De Nog Grotere Slijmfilm" erfolgt wieder mit dem niederländischen Produktionspartner NewBe. In dieser Konstellation war auch die erfolgreiche Kinoserie "MISFIT" entstanden mit mittlerweile drei Kinofilmen in den Niederlanden und Franchises in Deutschland, Polen, Lateinamerika und Afrika. Splendid Film B.V., Amsterdam, Konzernunternehmen der Splendid Medien AG, Köln, veröffentlicht "De Nog Grotere Slijmfilm" ab Sommer 2021 in den niederländischen und belgischen Kinos.

Die Hauptrolle der Familienkomödie übernimmt erneut der niederländische YouTube-Star Slime Queen Bibi, bekannt für viele DIY- und Slime-Videos auf YouTube. In weiteren Rollen sind auch Darsteller des ersten Teils zu sehen. Zur Handlung: Schleimschöpferin Indy (Bibi) arbeitet für den Internationalen Schleimtag an einem coolen neuen Schleimrezept. Alles läuft nach Plan, bis ein eifersüchtiger Ex-Fan versucht, ihr das Schleimrezept zu stehlen, um selbst damit berühmt zu werden. Wird es Indy gelingen, die Spielzeugfabrik zu retten und ihre Schleimfans zurückzugewinnen?

Exklusive Bilder sowie weitere Informationen werden über die YouTube-, Instagram- und TikTok-Kanäle "De Nog Grotere Slijmfilm" veröffentlicht.

Über Splendid Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, produziert TV-Programme und Filme und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Alsdorfer Str. 3 50933 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com

