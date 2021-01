DGAP-News: Sporttotal AG: Nachwuchs & Jugend Basketball Bundesliga live und exklusiv auf sporttotal (deutsch)

Sporttotal AG: Nachwuchs & Jugend Basketball Bundesliga live und exklusiv auf sporttotal

Nachwuchs & Jugend Basketball Bundesliga live und exklusiv auf sporttotal

- Kooperationsvertrag bis 2027

- Umfassende Medialisierung der Nachwuchsligen

- Erste Jugendliga auf sporttotal

- Automatisierte Übertragung aller Spiele

Köln, 29. Januar 2021. Die sporttotal.tv gmbh, eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, hat mit der Nachwuchs (NBBL) und Jugend Basketball Bundesliga (JBBL) einen Kooperationsvertrag geschlossen. Ab der Saison 2020/2021 überträgt sporttotal Spiele live und exklusiv auf sporttotal.tv. Der Vertrag sieht eine Laufzeit von 7 Jahren vor.

Die NBBL geht den nächsten Schritt in Richtung Professionalisierung und schafft mit der Medialisierung der Nachwuchsligen eine vorher nie dagewesene Plattform für junge Basketballtalente.

Uwe Albersmeyer, Geschäftsführer NBBL gGmbH: "Zusammen mit sporttotal machen wir einen innovativen Schritt in die Zukunft. Die Medialisierung bietet unserem Nachwuchs in der NBBL und der JBBL die Möglichkeit, noch stärker wahrgenommen zu werden. Insbesondere unsere Vereine profitieren von der gesteigerten medialen Wahrnehmung."

Erstmals Nachwuchsligen auf sporttotal

Bereits seit 2019 werden die Begegnungen der 1. Basketball Bundesliga der Damen (DBBL) auf sporttotal übertragen. Mit der NBBL und JBBL zeigt sporttotal nun erstmals komplette Nachwuchsligen und erweitert ihr Basketballangebot für Fans.

Zur Spielzeit 2021/22 werden zunächst die Spielstätten der NBBL mit den KI-basierten Kamerasystemen von sporttotal ausgestattet. Ab der Spielzeit 2022/23 erfolgt die Kamerainstallation der Spielstätten der JBBL. Alle Spiele werden vollautomatisch übertragen und sind zudem im Nachgang als Video-on-Demand abrufbar. Dr. Roman Schade, Director Media Rights and Legal bei sporttotal: "Wir freuen uns, unser Engagement im Basketball-Sport mit der NBBL und JBBL weiter ausbauen zu können. Mit den Nachwuchsligen erreichen wir neue Zielgruppen. Unser Ziel ist es, den Basketball großflächig zu medialisieren und jungen Spielern eine reichweitenstarke Plattform zu bieten."

