DGAP-News: SPORTTOTAL AG: Rechtevertrag zur Vermarktung des ADAC TOTAL 24h-Rennens am Nürburgring erneut verlängert (deutsch)

Corporate News

SPORTTOTAL AG: Rechtevertrag zur Vermarktung des ADAC TOTAL 24h-Rennens am Nürburgring erneut verlängert

- Vertragsverlängerung bis 2024 und Option bis 2027

- SPORTTOTAL bleibt Partner für Vermarktung und Bewegtbild

- Live-Übertragung des legendären Rennens in der "Grünen Hölle" vom 3.-6. Juni 2021

Köln, 19. Mai 2021. Die SPORTTOTAL LIVE GmbH, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, erhält das Recht für mindestens weitere drei Jahre das ADAC TOTAL 24h-Rennens auf dem Nürburgring zu vermarkten. Der Vertrag mit dem ADAC Nordrhein als Organisator wurde bereits jetzt fest bis 2024 mit einer Option für weitere drei Jahre verlängert. Die SPORTTOTAL LIVE GmbH wird somit auch zukünftig die TV-Bilder des legendären Rennens produzieren und als Rechteinhaber vertreiben. Auch die erfolgreiche Medienpartnerschaft mit der RTL Mediengruppe für das Rennen in der "Grünen Hölle" wird fortgesetzt. Der Sender NITRO wird das Rennen vom 3.-6. Juni 2021 live übertragen. Auch auf der Streaming-Plattform der SPORTTOTAL Gruppe sporttotal.tv wird das Rennen online zu sehen sein. Die erneute Vertragslängerung unterstreicht einmal mehr den Erfolg der langjährigen Partnerschaft zwischen dem ADAC Nordrhein und SPORTTOTAL.

Innovationskraft und exzellente Zusammenarbeit gaben den Ausschlag "Die langjährige und exzellente Zusammenarbeit mit dem Team von SPORTTOTAL hat dem ADAC TOTAL 24h-Rennen in der Vergangenheit immer wieder Impulse gegeben und das stetige Wachstum der Veranstaltung nachhaltig unterstützt", so Rennleiter Walter Hornung. "Ich bin mir sicher, dass diese Innovationskraft bei der Medialisierung und Vermarktung uns auch in Zukunft eine große Stütze sein wird. Die Verlängerung unseres Vertrags mit SPORTTOTAL war deshalb ein logischer Schritt, der uns in der positiven Entwicklung dieses einzigartigen Events Kurs halten lässt."

Der neue Vermarktungsvertrag mit mehrjähriger Laufzeit gibt den Organisatoren, Medienpartnern und Sponsoren langfristige Planungssicherheit und sichert die erfolgreiche crossmediale Vermarktung des Rennens durch SPORTTOTAL im In- und Ausland.

Verlässliche Partnerschaft auch in herausfordernden Zeiten "Seit mehr als zwanzig Jahren sind wir verlässlicher Partner für den ADAC Nordrhein als Organisator des 24h-Rennens", erklärt Matthias Wurm, Geschäftsführer der SPORTTOTAL LIVE GmbH. "Die gemeinsame Erfolgsgeschichte und enge Zusammenarbeit haben sich auch in Pandemiezeiten unter erschwerten Bedingungen mit innovativen Lösungen bewährt. Das legendäre Rennen bleibt eine Konstante für die Rennsportfans - ob vor Ort am Nürburgring sofern es die Infektionszahlen zulassen, vor dem TV oder Online. Wir freuen uns sehr, dass wir auch künftig das 24h-Rennen weltweit vermarkten werden."

NITRO überträgt wieder live vom Nürburgring Ein wichtiger Baustein in der Vermarktung ist die Partnerschaft mit der RTL Mediengruppe. Der entsprechende Vertrag wurde ebenfalls für die nächsten drei Jahre verlängert und die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit damit fortgesetzt. Der Sender NITRO wird die spektakuläre TV-Bilder des 24h-Rennen am Nürburgring live im Free-TV übertragen.

Erfolgsgeschichte geht weiter Seit 1999 betreut SPORTTOTAL das 24h-Rennen am Nürburgring und konnte in den letzten Jahren nicht nur eine Reihe renommierter Sponsoren gewinnen, sondern auch die mediale Verbreitung weltweit kontinuierlich ausweiten. 2020 wurde über das Rennen auf 340 Sendern in 225 Ländern berichtet. Allein der Sender NITRO konnte in der Spitze fast 700.000 Zuschauer erreichen. Fans können das Rennen zudem auch live oder on-demand auf sporttotal.tv verfolgen. 2020 verzeichnete sporttotal.tv 1,6 Mio. Zugriffe auf den Live-Stream des Rennens.

Positiver Umsatz und Ergebnisbeitrag für das Segments DIGITAL Das 24h-Rennen ist aktuell das größte Event, dass von der SPORTTOTAL LIVE GmbH betreut wird und liefert sowohl relevante Umsätze als auch einen positiven Ergebnisbeitrag. Die Geschäftstätigkeit der SPORTTOTAL LIVE GmbH wird seit 2020 im Segment DIGITAL erfasst.

Über die SPORTTOTAL AG

Die SPORTTOTAL AG ( ISIN: DE000A1EMG56 ) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender #dabeiTV und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.

Weitere Informationen: www.sporttotal.com

SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com

Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de

