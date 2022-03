DGAP-News: SPORTTOTAL AG: Sebastian Egelhoff wird COO der SPORTTOTAL-Tochter FORTY 10 (deutsch)

SPORTTOTAL AG: Sebastian Egelhoff wird COO der SPORTTOTAL-Tochter FORTY 10

Sebastian Egelhoff wird COO der SPORTTOTAL-Tochter FORTY 10

- FORTY10 hält mehrjährigen Vertrag für Bewegtbild-Produktionen von MagentaTV

- Produktionen werden mit KI-basierter Kameraführung auf Remote umgestellt

- FORTY 10 wird im Winter 2022 die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft produzieren

Köln, 16.03.2022. Mit Sebastian Egelhoff kehrt ein bekanntes Gesicht in die SPORTTOTAL-Familie zurück: Der ehemalige Executive Producer der Unternehmensgruppe übernimmt ab dem 1. April 2022 als COO und Mitglied der Geschäftsleitung die operative Führung der neugegründeten FORTY10 GmbH. "Mit Sebastian Egelhoff kommt ein Vollprofi zurück an Bord. Für FORTY10 und unsere ehrgeizigen Ziele ist er ein maximaler Gewinn. Er steht für Professionalität und Umsetzungsstärke", freut sich SPORTTOTAL-CEO Peter Lauterbach. Die FORTY10 GmbH, neu gegründete 100%-Tochtergesellschaft der SPORTTOTAL AG, setzte sich in einem umfangreichen Ausschreibungsverfahren mit einem innovativen Produktionskonzept gegen namhafte Wettbewerber durch und sicherte sich damit einen mehrjährigen Vertrag für die Bewegtbild-Produktionen im Auftrag von MagentaTV. Die Kölner Technologie- und Streaming-Experten werden als Medienhaus die MagentaTV-Live-Produktionen unter anderem mithilfe KI-basierter Kameraführung schrittweise auf Remote-Produktion umstellen und Produktionsprozesse automatisieren. Bereits im Winter 2022 wird FORTY10 als zentraler Produzent für MagentaTV die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft aus Katar produzieren.

Egelhoff bringt umfangreiche Produktions- und Managementerfahrung mit

Der 49jährige Egelhoff war bereits von 2008 bis 2017 für die SPORTTOTAL AG und ihre Gesellschaften auf Managementebene tätig und wechselte 2018 in die Geschäftsführung der Hockeypark Betriebs GmbH & Co. KG nach Mönchengladbach, die dort u.a. den SparkassenPark betreibt und in der Coronazeit bundesweit mit der Veranstaltungsreihe "Strandkorb Open Air" und dem Gewinn des Deutschen Tourismuspreises 2020 für Aufsehen sorgte. Egelhoff begann seine Laufbahn 1997 in der RTL-Sportredaktion, stieß 2000 zur Kirch-Gruppe, etablierte sich dort in der Motorsport- und Basketballredaktion und wurde ab 2003 von Premiere als Leiter der Sendung bei der Formel 1, Formel 3 und in der Basketball-Bundesliga eingesetzt. Ab 2004 arbeitete der gelernte Sportjournalist für die ByLauterbach GmbH in München, zunächst als freier Mitarbeiter, ab 2008 dann als Head of Operations und DTM.tv-Redaktionsleiter. Nach dem Verkauf der ByLauterbach GmbH an die WIGE MEDIA AG wechselte Egelhoff 2012 gemeinsam mit Vorstand Peter Lauterbach in das neue Headquarter nach Köln, wo er neben seiner Funktion als DTM-Key-Account-Manager auch als Executive Producer für die verschiedenen Gesellschaften der Unternehmensgruppe tätig war.

MagentaTV mit der Telekom in "ein neues Zeitalter der Bewegtbild-Produktion führen"

"Selten hat der Spruch "man sieht sich immer zweimal im Leben" besser gepasst als jetzt! Peter war schon immer ein Visionär unserer Branche und hat mich mit diesem innovativen Projekt schnell für ein Comeback begeistern können", so Egelhoff über seine Rückkehr nach Köln. "Nun bin ich voller Vorfreude auf meine neue Aufgabe bei FORTY10: Wir wollen MagentaTV mit der Telekom und unseren Partnern inhaltlich und technologisch in ein neues Zeitalter der Bewegtbild-Produktion führen."

Über die FORTY10 GmbH:

Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG ( ISIN: DE000A1EMG56 ) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender #dabeiTV und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. www.sporttotal.com

