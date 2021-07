SPORTTOTAL AG: sporttotal akquiriert Übertragungsrechte der AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar von der Asian Football Confederation

Corporate News sporttotal akquiriert Übertragungsrechte der AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar von der Asian Football Confederation

- Alle Spiele der AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar auf sporttotal - Topspiele auch auf #dabeiTV - Erschließung neuer Märkte und Vermarktungspotenziale

Köln, 9. Juli 2021. sporttotal.tv gmbh, eine der größten Multisport-Streamingplattformen in Deutschland und 100%ige Tochter der SPORTTOTAL AG, ist neuer Partner der Asian Football Confederation (AFC) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ab September überträgt sporttotal alle Spiele der AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar und erweitert sein Rechteportfolio um die AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar als Flaggschiff-Wettbewerb. Alle Spiele werden auf sporttotal.tv übertragen, wobei die Top-Spiele auf dem sporttotal TV Sender #dabeiTV, der über Magenta TV verfügbar ist, zu sehen sein werden.

Dato' Windsor John, der Generalsekretär der AFC, sagte: "Die AFC ist hocherfreut, diese Partnerschaft mit sporttotal einzugehen, um die AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu übertragen: Eine Region mit einer enormen Fußballfangemeinde und einer unglaublichen Leidenschaft für diesen Sport. Dieser Vertrag zeigt die stetig wachsende Bedeutung der AFC-Wettbewerbe, und wir danken sporttotal für den Glauben, den sie mit dem Abschluss dieser Vereinbarung in die Zukunft des asiatischen Fußballs gesetzt haben."

Dr. Roman Schade, Director Media Rights und Legal (Sporttotal AG) sagte: "Wir freuen uns, unser Sportportfolio zu erweitern und weitere Märkte sowie Zielgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erschließen. Die AFC Asia Qualifiers - Road to Qatar bieten hoch spannende Spiele und schafft neue Vermarktungspotenziale. Gemeinsam mit neuen Partnern werden wir eine reichweitenstarke Plattform und eine engagierte Community mit tollen Fans bieten. So schaffen wir einen Mehrwert für alle Sportbegeisterten."

Patrick Murphy, Vorstandsmitglied und CEO von Football Marketing Asia (FMA), sagte: "Wir freuen uns, sporttotal als Medienpartner begrüßen zu dürfen. sporttotal wird den Fußballfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz diese entscheidende letzte Phase der AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar näher bringen. Die Partnerschaft mit der sporttotal.tv gmbh ist ein wichtiger Schritt, um den asiatischen Fußball für ein globales Publikum zugänglicher zu machen und wir freuen uns darauf, mit ihren Teams zusammenzuarbeiten, um das Wachstum der Fanbase der AFC-Nationalmannschaftswettbewerbe in Europa voranzutreiben."

Über die AFC

Die Asiatische Fußballkonföderation (AFC) ist der Dachverband des asiatischen Fußballs und eine der sechs Konföderationen, aus denen die FIFA besteht. Die AFC wurde 1954 gegründet, hat ihren Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia, und umfasst 47 Mitgliedsverbände. Die AFC organisiert den AFC Asien-Pokal und den AFC Frauen-Asien-Pokal, die wichtigsten kontinentalen Wettbewerbe für Nationalmannschaften, während die AFC Champions League der wichtigste Wettbewerb für asiatische Vereine ist und Millionen von Fans auf dem gesamten Kontinent und darüber hinaus anzieht.

Über Football Marketing Asia

Football Marketing Asia (FMA) ist der exklusive kommerzielle Partner der Asiatischen Fußballkonföderation (AFC) für die Rechtezyklen 2021-2024 und 2025-2028 (mit Ausnahme von (i) Japan im Falle von Medien- und bestimmten Sponsorenrechten; und (ii) MENA im Falle von Medienrechten). Die FMA hat ihren Hauptsitz in Hongkong S.A.R. und verfügt über Niederlassungen im Nahen Osten, Südostasien und der VR China. FMA kombiniert beispiellose globale Fußballerfahrung mit tiefgreifendem asiatischem Know-how und Expertise. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.FootballMarketingAsia.com.

Über SPORTTOTAL AG

Die SPORTTOTAL AG ( ISIN: DE000A1EMG56 ) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW, betreibt den linearen Fernsehsender #dabeiTV und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sporttotal.com oder www.sporttotal.tv

Kontakt: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com

Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de

