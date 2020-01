DGAP-News: SPORTTOTAL AG: sporttotal kooperiert mit Fußball-Regional-Verband 'Südwest' (deutsch)

SPORTTOTAL AG: sporttotal kooperiert mit Fußball-Regional-Verband 'Südwest'

- Vereinbarung mit siebenjähriger Laufzeit

- Bereits Spiele von acht Vereinen der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in erfolgreicher Pilotphase seit der Saison 2017/18 gestreamt

- sporttotal kooperiert jetzt mit vier von fünf Regionalverbänden des DFB

Köln, 14. Januar 2020. Der Fußball-Regional-Verband "Südwest" und die sporttotal.tv gmbh, eine der größten Multi-Sport-Streaming-Plattformen Deutschlands und einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, gehen eine umfangreiche Partnerschaft zur Medialisierung und Steigerung der Visibilität des Amateurfußballs ein. Der Vertrag soll zunächst bis Mitte 2027 laufen. sporttotal kooperiert damit jetzt mit vier von fünf Regionalverbänden des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Der Fußball-Regional-Verband "Südwest" ist die Vereinigung der Landesfußballverbände Südwestdeutscher Fußballverband, Fußballverband Rheinland und Saarländischer Fußballverband. In den drei Landesverbänden sind 2.431 Vereine mit 11.438 Mannschaften und 510.535 Mitgliedern organisiert.

Erfolgreiche Pilotphase mit acht Vereinen Im Rahmen einer in der Saison 2017/18 gestarteten Pilotphase wurden bereits acht Vereine der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit einem Kamerasystem ausgestattet und über 150 Spiele auf sporttotal gestreamt. Neben der zweiten Mannschaft des vierfachen Deutschen Meisters, dem 1. FC Kaiserslautern, gehören dazu die Vereine FV Engers 07, Eisbachtaler Sportfreunde Heilberscheid, TuS Mechtersheim, BFV Hassia Bingen, FV Dudenhofen, FC Hertha Wiesbach und TSG Pfeddersheim. Weitere Vereine sollen folgen.

Neue Perspektive für den Amateurfußball Dr. Hans-Dieter Drewitz, Präsident des Fußball-Regional-Verbandes "Südwest": "Nach dem erfolgreichen Abschluss der Pilotphase wissen wir, dass die Plattform sporttotal eine neue Perspektive für den Amateurfußball im Gebiet des Fußball-Regional-Verbandes ,Südwest' darstellt. Wir blicken gespannt in die gemeinsame Zukunft."

Caroline Päffgen, Director von sporttotal: "Der Fußball-Regional-Verband ,Südwest' liefert mit seinen Vereinen tolle Spiele, die deren Anhänger auf unserer Plattform begeistern - egal, ob im Livestream oder Video-on-Demand. Gemeinsam geben wir dem Amateurfußball im Fußball-Regional-Verband ,Südwest' zukünftig deutlich mehr Sichtbarkeit. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit."

Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG ( ISIN: DE000A1EMG56 ) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience.

Weitere Informationen: www.sporttotal.com

SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com

Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de

